Калоян Методиев: Засечени са злоупотреби с пари вътре в "Боташ", плащали са си огромни бонуси

Турската енергийна компания "Боташ" отчете загуби от близо 900 млн. евро за 2024 година, съобщиха турските медии. Докладът е на Сметната палата и вече е внесен в турския парламент. Засечени са злоупотреби с пари вътре в компанията, плащали са си огромни бонуси, над позволените от закона, училища и детски градини на стотици служители, фалшифицирали са документи. Сега ще трябва да връщат парите!
Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.
# Всеки ден българската държава плаща на същата компания по 525 000 евро срещу нищо. Според най-антинационалния и безумен договор в света. Единственият договор, в който няма клауза за разтрогване. Няма и никаква икономическа логика. Новото е, че никой от служебното правителство на Гълъб Донев не е проверил за състоянието и начина на управление на фирмата!
# Докладът за договора с Боташ стои на трупчета в прокуратурата от април 2024 година. В него има потресаващи констатации и е подписан от абсолютно всички партии. Докато народът ни плаща. И главница, и лихви. А газовите ни компании фалират. И ще плащаме години наред и напред. Трупат се огромни дългове. Виновните ни се подиграват от кабриолети и си стоят на постове както в настоящето правителство в оставка, така и в президенството. Това може да се определи само с една дума: омерта. Тя трябва да се смени с две други: отговорност и възмездие.
