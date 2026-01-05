Новини
България »
Калоян Методиев: Засечени са злоупотреби с пари вътре в "Боташ", плащали са си огромни бонуси

Калоян Методиев: Засечени са злоупотреби с пари вътре в "Боташ", плащали са си огромни бонуси

5 Януари, 2026 20:00 896 14

  • боташ-
  • турция-
  • злоупотреби-
  • природен газ-
  • бонуси-
  • калоян методиев

Турската енергийна компания отчете загуби от близо 900 млн. евро за 2024 година

Калоян Методиев: Засечени са злоупотреби с пари вътре в "Боташ", плащали са си огромни бонуси - 1
Снимка: бТВ
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Турската енергийна компания "Боташ" отчете загуби от близо 900 млн. евро за 2024 година, съобщиха турските медии. Докладът е на Сметната палата и вече е внесен в турския парламент. Засечени са злоупотреби с пари вътре в компанията, плащали са си огромни бонуси, над позволените от закона, училища и детски градини на стотици служители, фалшифицирали са документи. Сега ще трябва да връщат парите!

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

# Всеки ден българската държава плаща на същата компания по 525 000 евро срещу нищо. Според най-антинационалния и безумен договор в света. Единственият договор, в който няма клауза за разтрогване. Няма и никаква икономическа логика. Новото е, че никой от служебното правителство на Гълъб Донев не е проверил за състоянието и начина на управление на фирмата!

# Докладът за договора с Боташ стои на трупчета в прокуратурата от април 2024 година. В него има потресаващи констатации и е подписан от абсолютно всички партии. Докато народът ни плаща. И главница, и лихви. А газовите ни компании фалират. И ще плащаме години наред и напред. Трупат се огромни дългове. Виновните ни се подиграват от кабриолети и си стоят на постове както в настоящето правителство в оставка, така и в президенството. Това може да се определи само с една дума: омерта. Тя трябва да се смени с две други: отговорност и възмездие.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те така

    10 0 Отговор
    правят не само в Боташ...

    20:02 05.01.2026

  • 2 Другарката Курнелка да ти даде

    6 1 Отговор
    И доказателства да ги развееш.

    20:06 05.01.2026

  • 3 Факт

    8 0 Отговор
    Щом фалира, няма ли начин да я купим тогава на безценица?

    20:08 05.01.2026

  • 4 левчета

    5 0 Отговор
    Договора с Боташ е предшестван от посещение на Спасителя при Ердоган.

    20:16 05.01.2026

  • 5 Голямото Ди

    5 4 Отговор
    Къде е мистър Кеш?

    Коментиран от #8

    20:17 05.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Всяка фирма, всяко юридическо лице има право и плаща бонуси на служителите си.

    20:22 05.01.2026

  • 7 Народа

    5 1 Отговор
    Никакви нови избори до като Пеевски и Борисов не бъдат вкарани в затвора!

    20:23 05.01.2026

  • 8 При

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Голямото Ди":

    родителя ти, който не ти е баща.

    Коментиран от #11

    20:23 05.01.2026

  • 9 Протестиращите спят и си траят

    4 0 Отговор
    Излизат само като трябва да популяризират някоя партия
    Мирните протести не са променили нищо в България последните 36 години, факт!

    20:24 05.01.2026

  • 10 Как

    1 5 Отговор
    Президента е агент на КГБ. Комисионната му е няколко милиона евро. Преди подписването ходи в Дубай за да хареса къща и Боташ да му я купят. Както и да провери парите преведени ли са. Взима подкуп в евро а е против еврото!

    Коментиран от #13, #14

    20:26 05.01.2026

  • 11 Голямото Ди

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "При":

    Не питам за майка ти, а за мистър Кеш по пътя на копринката и боташките му министърчета.

    20:28 05.01.2026

  • 12 БРАВО

    1 0 Отговор
    Това е истинско ОТКРИТИЕ!

    20:30 05.01.2026

  • 13 с два пръста чело от село

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Как":

    значри резидентът е агент на кгб завършил в уеспойнт под опеката на цру... къде ви намерих такива прости елфчета?!

    20:30 05.01.2026

  • 14 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Как":

    неспокосано лъжеш и клеветиш. И запомни: никой не е анонимен в нета.

    20:30 05.01.2026

Новини по градове:
