Пред съда в Ню Йорк! Николас Мадуро и съпругата му не се признаха за виновни

Пред съда в Ню Йорк! Николас Мадуро и съпругата му не се признаха за виновни

В обвинителния акт се твърди, че Мадуро и други венецуелски лидери повече от 25 години са злоупотребявали с общественото доверие и са корумпирали някога легитимни институции, за да внасят тонове кокаин в САЩ

Анатоли Стайков

Задържаният от САЩ венецуелски президент Николас Мадуро днес не се призна за виновен по обвиненията в наркотероризъм, след като изненадващото му залавяне от силите на американския президент изненада световните лидери, а левите власти в Каракас реагираха панически, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Шестдесет и три годишният Мадуро пледира „невинен“ във федералния съд в Ню Йорк по четири криминални обвинения, включващи наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и притежание на картечници и разрушителни устройства.

„Невинен съм. Не съм виновен. Аз съм достоен човек. Все още съм президент на страната си“, заяви Мадуро пред съда посредством преводач, преди да бъде прекъснат от федералния съдия Алвин Хелерщайн.

Съпругата на Мадуро Силия Флорес също заяви, че е невинна по предявените й обвинения.

Следващото заседание на съда е насрочено за 17 март.

Мадуро е обвинен, че е ръководил мрежа за трафик на кокаин, която си е партнирала с насилствени групировки, включително мексиканските картели „Синалоа“ и „Зетас“, колумбийската бунтовническа групировка ФАРК и венецуелската банда „Трен де Арагуа“.

Венецуелският президент отдавна отрича обвиненията, като заяви, че те са прикритие за империалистическите интереси към богатите петролни залежи на Венецуела.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Затова трепери и вика че западни приятел

    7 46 Отговор
    Путлер е следвашият изправен

    Коментиран от #17, #26, #31

    19:57 05.01.2026

  • 2 Хаха

    6 36 Отговор
    В затвора всички са невинни.

    Коментиран от #58

    19:57 05.01.2026

  • 3 Путин

    7 27 Отговор
    Дойюкато съм многоходов, западът няма да ме изправи

    19:58 05.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 41 Отговор
    аре скоро и руския Мадурик

    Коментиран от #28, #29, #57

    19:59 05.01.2026

  • 5 очаквано

    35 2 Отговор
    Но ние искаме да видим видео от процеса, за да чуем точно казва Мадуро. А той има много какво да каже. А ако е истина информацията, че делото на Мадуро и съпругата му се гледа от 92-годишен американски съдия, много се съмнявам дали съдията е чул какво казват подсъдимите и дали изобщо ги е видял. Физиологията си има свои собствени закони.

    19:59 05.01.2026

  • 6 Путин бавно ра звиващия

    3 34 Отговор
    Путлер щеле да отвлича Мъдуро между 2026та и 2046та година.

    Коментиран от #22, #30

    19:59 05.01.2026

  • 7 Иван 1

    26 4 Отговор
    Хората са прави няма как да са виновни, самата длъжност ги освобождава от вината.

    Коментиран от #53

    19:59 05.01.2026

  • 8 Някой

    34 34 Отговор
    Неее Норамално 21век чужди войски да влезна в чужда държава и да отвлекат Призидента на Държавата.!!!! И после да го съдят.! По рази логика и фа съдят този който ги е пратил там .!!

    Коментиран от #21, #37, #62

    19:59 05.01.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 20 Отговор
    Голем го вади Мадуро,искам да му чеша камбанките!💋🥳🤣🖕

    20:00 05.01.2026

  • 10 ще ги пуснат

    12 2 Отговор
    и пратят в страна която ще ги приеме

    това е шоу
    да се покаже кой е силния на деня

    20:00 05.01.2026

  • 11 Фактолог

    34 4 Отговор
    Тия в САЩ и запада са като ВИС и СИК през 90-теъ

    20:00 05.01.2026

  • 12 Дон Корлеоне

    5 23 Отговор
    Хаяско няма да го съдят. Ще бяга в Иран.

    Коментиран от #42

    20:00 05.01.2026

  • 13 Анонимен

    8 0 Отговор
    Нали рекламите са забранени!

    20:01 05.01.2026

  • 14 Прокурор

    24 27 Отговор
    То и бункерния диктатор Путлер не се признава за военнопрестъпник ,но не си показва носа от Русия .

    20:01 05.01.2026

  • 15 ЖЕНА МУ

    29 1 Отговор
    КАКВО ОБЩО ИМА,ТОЛКОВА СА ГНУСНИ КРАВАРИТЕ И ВСИЧКО Е НАПРАВЕНО С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ДЪЛБОКО УНИЗЕНИ.

    20:02 05.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пак поредния злобар който не разбира

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Затова трепери и вика че западни приятел":

    че по скоро зелката може да го отнесе
    по обвинения на кражба от 350 милиарда които памперса хариза на укр
    като дойде пак при тръмп

    20:02 05.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Процесът

    14 2 Отговор
    Матей 7:1-6 VBG
    "Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в своето око? Или как ще кажеш на брат си: Остави ме да извадя съчицата от окото ти; а ето гредата в твоето око? Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си. Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и да се обърнат да ви разкъсат".

    20:04 05.01.2026

  • 20 Миролюб Войнов, следовател в ЦРУ

    6 18 Отговор
    Горкия....
    Нощес ще признае всичко 🎅🎅🎅

    Коментиран от #27

    20:05 05.01.2026

  • 21 Раша направи абсолютно същото ,

    30 23 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    но техният „Спецназ“ при опита да хване Зеленски беше пратен директно на концерт на Кобзон .😂

    20:05 05.01.2026

  • 22 Остин

    17 4 Отговор

    До коментар #6 от "Путин бавно ра звиващия":

    Така, Така. Заработваш трохи.

    20:05 05.01.2026

  • 23 Някой

    22 1 Отговор
    За какво да се признават за виновни? Те вероятно никога не са били на сащдистанска територия и техен съд няма юрисдикцията да ги съди! Виж американците са утрепали хора във Венецуела, за което трябва да бъдат осъдени!

    20:09 05.01.2026

  • 24 Ами

    22 3 Отговор
    Не Ви ли звучи като виц :)
    Съд в Ню Йорк съди отвлечен действащ държавен глава на чужда страна.

    20:10 05.01.2026

  • 25 Хайо

    20 4 Отговор
    Най корумпираната страна в света се нарича Сащ .Няма човек кой да не знае ,че наркотиците в тази част на света наречено Америка ,се управлява от Сащ .След напускането на Сащ от Афганистан ,2 месеца афганистанските власти чистиха марковите полета ,контролирани от Сащ и изнасяни за Сащ .От къде смятате ЦРУ се снабдява с пари за да води войнствените си политики спрямо други държави ?

    20:10 05.01.2026

  • 26 Смотльо,

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Затова трепери и вика че западни приятел":

    По скоро тази която е виновна да те има .

    20:11 05.01.2026

  • 27 Ще признае

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "Миролюб Войнов, следовател в ЦРУ":

    Дръжки.
    Това не е розово мекере като теб

    20:11 05.01.2026

  • 28 Някой

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Внимавайте какво си пожелавате, че Путин е супер мек и съм го обвинявал за това. След него ще дойде хардлайнер и няма да си играе толкова.

    Коментиран от #45

    20:11 05.01.2026

  • 29 Смотльо,

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти вече си пътник,Свети Петър те вика .

    Коментиран от #43

    20:11 05.01.2026

  • 30 Смотльо,

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Путин бавно ра звиващия":

    Това се отнася до теб определение .

    Коментиран от #46

    20:12 05.01.2026

  • 31 Някой

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Затова трепери и вика че западни приятел":

    Русия сигурно има много неща за Тръмп. Ходил преди там.

    20:13 05.01.2026

  • 32 Ху.. ЙЛО педофила го очаква съдбата

    3 14 Отговор
    На мило Шевич!
    Ше скимти като шлю ХА при обвиненията за педофилия и 58 - хиляди отвлечени украински дечица!
    За 2 та Милиона човекоподобни блатни монголья ФИРА,...за ония 600 Иляди избити чеченци!
    Ше СДО ХНЕ като ...со ба ка
    Хехехехехехе

    Коментиран от #41

    20:13 05.01.2026

  • 33 Боруна Лом

    16 1 Отговор
    ТЕ И НЕ СА ВИНОВНИ! ИСКАХА ПЕЧАЛБАТА ОТ ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ ДА ОСТАВА ЗА НАРОДА, А НЕ КАТО ПРИ НАС В ЧУЖДИ РЪЦЕ!

    Коментиран от #36, #50

    20:13 05.01.2026

  • 34 След СВО на Тръмп Путлера го няма на

    2 14 Отговор
    хоризонта.Да не е ритнал кофата?

    Коментиран от #61

    20:14 05.01.2026

  • 35 айде сега да си кажем истината

    8 3 Отговор
    ако проблема беше в кокаина защо не напад куба боливия мексико???

    Коментиран от #39, #52

    20:15 05.01.2026

  • 36 Абе ломски циганин

    5 12 Отговор

    До коментар #33 от "Боруна Лом":

    У Венецуела заплатата 3- 5 долара.

    Коментиран от #40, #47

    20:15 05.01.2026

  • 37 ЛОПАЙ У ЙОТ...пе...ДИК

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!! 24.02.22... рам Азан -- чурката ТИК ТОКа.

    20:16 05.01.2026

  • 38 Вероятно

    6 0 Отговор
    Ще го импийчнът Тръп, и вицето му ще стане президент. Което е още по-лошо.

    20:17 05.01.2026

  • 39 Ганчев

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "айде сега да си кажем истината":

    Следващите са Куба и Колумбия.Това е за отбелязване.

    20:17 05.01.2026

  • 40 И тебе кво те

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "Абе ломски циганин":

    брика тая работа

    20:17 05.01.2026

  • 41 Кибика

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Ху.. ЙЛО педофила го очаква съдбата":

    Б ал сам го ф устата тоа монголяк.
    А М ре

    20:18 05.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Град Пловдив

    2 6 Отговор

    До коментар #29 от "Смотльо,":

    Ще е си събираш кар ан тийте

    20:19 05.01.2026

  • 44 Нормално

    10 1 Отговор
    Това с обивненията за главатари на наркокартел е повече от смехотворно.

    20:19 05.01.2026

  • 45 Точно

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Някой":

    Медведев загрява край тъч- линията.......

    Коментиран от #56

    20:20 05.01.2026

  • 46 Пумияр,

    0 7 Отговор

    До коментар #30 от "Смотльо,":

    Дръж се възпитано.

    20:20 05.01.2026

  • 47 Боруна Лом

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Абе ломски циганин":

    ЯВНО СИ ОТ ДЪНДИ ПРЕШЪНС, ОРТАК НА ИВАН КОСТОВ ЛИЛАВИЯТ!

    20:20 05.01.2026

  • 48 Адрес 4000

    0 8 Отговор
    Е копеи нали новата ви опорка е ,че това е само театър!
    Големите са се рабрали....
    Мадуро ще си изкара фалшивият процес,
    Няма да лежи по време на процеса ,а ще е в някакъв пентхаус...
    И след това ще го пенсионират с пиня колада на някой остров....
    Както казват ваште идоли
    Поживём - увидим!
    Или
    Времето ще покажа

    Коментиран от #54

    20:21 05.01.2026

  • 49 скоро ще видите

    8 1 Отговор
    как в Гренландия ще се окаже ,че има още по-голяма нарко група!

    Коментиран от #59

    20:21 05.01.2026

  • 50 Къса при ...вас ма Влахундер

    3 6 Отговор

    До коментар #33 от "Боруна Лом":

    У П ЕДЕРАЦИЯТА дека поробиха 168 националности и им ограбват природните ресурси?
    Злато,нефт,диаманти и т,н,... а якутите, башкортистанците, бурятите, алтайците и т.н живеят като скотове ?

    20:22 05.01.2026

  • 51 УСА666

    6 0 Отговор
    Обикновено така става при фалшиви обвинения!

    20:22 05.01.2026

  • 52 Колумбийски мандраджия

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "айде сега да си кажем истината":

    А в Колумбия отдавна правим само кашкавал от мляко на лами.

    20:22 05.01.2026

  • 53 След криминално отвличане

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Иван 1":

    ,е несериозно да има обективен процес.

    20:22 05.01.2026

  • 54 Боруна Лом

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "Адрес 4000":

    ..НЕ СИ АДРЕС 4000, А СИ ПАРЦЕЛ В ОРЛАНДОВЦИ. ,, ПАРЦЕЛ 4000,,…!

    20:24 05.01.2026

  • 55 гошо

    8 1 Отговор
    Американците са терористи.

    20:24 05.01.2026

  • 56 С хуйлото си отиват

    0 7 Отговор

    До коментар #45 от "Точно":

    Катъра,ситният алкохолик Медведев, Песков,Месков и цялата кремълска zган.Руснаците няма даже да знаят къде ще са заровени.Маша може да я оставят да прави дюдюци.

    20:25 05.01.2026

  • 57 Данко Пиратина

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Щеш ли да садиш лука на селото ти заедно с още някой?

    20:25 05.01.2026

  • 58 А някои са умъртвени

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    поради невъзможност да бъдат осъдени.
    Справка Милошевич.

    20:25 05.01.2026

  • 59 Ганчев

    0 5 Отговор

    До коментар #49 от "скоро ще видите":

    Около Гренландия няма да има китайски и руски кораби .Това е за отбелязване.

    20:27 05.01.2026

  • 60 Дон Корлеоне

    1 4 Отговор
    Нали Мадуро го пазеха уж, палячовския руски Спец Наз?

    20:28 05.01.2026

  • 61 Адрес 4000

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "След СВО на Тръмп Путлера го няма на":

    От Лубянка все още рендват AI версията със съчиненото изявление.
    Z-GPT работи по бавничко щото е на въглища
    Докато Z-GPT се справи са пуснали
    Митята Медведа-наквасили са го хубаво с 3 Финландии за достоверност и смeлост
    А къде е истинският путин ли?
    В някой бункер...

    20:30 05.01.2026

  • 62 Провалът на рашистите

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Руските въздушно-десантни войски (ВДВ) – смятани за елита на руската армия – извършват хеликоптерен десант на 24 февруари.
    ​Какво се случва: Въпреки че първоначално успяват да превземат летището, те са подложени на масирана контраатака от украинската 4-та бригада с бързо реагиране.
    ​Загуби: Тъй като руската бронирана колона закъснява, десантчиците остават без подкрепа. Голяма част от този „цвят“ на руската армия е елиминиран в първите 48 часа. Унищожени са цели роти...

    20:31 05.01.2026