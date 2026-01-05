Пред съда в Ню Йорк! Николас Мадуро и съпругата му не се признаха за виновни

Задържаният от САЩ венецуелски президент Николас Мадуро днес не се призна за виновен по обвиненията в наркотероризъм, след като изненадващото му залавяне от силите на американския президент изненада световните лидери, а левите власти в Каракас реагираха панически, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Шестдесет и три годишният Мадуро пледира „невинен“ във федералния съд в Ню Йорк по четири криминални обвинения, включващи наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и притежание на картечници и разрушителни устройства.
„Невинен съм. Не съм виновен. Аз съм достоен човек. Все още съм президент на страната си“, заяви Мадуро пред съда посредством преводач, преди да бъде прекъснат от федералния съдия Алвин Хелерщайн.
Съпругата на Мадуро Силия Флорес също заяви, че е невинна по предявените й обвинения.
Следващото заседание на съда е насрочено за 17 март.
Мадуро е обвинен, че е ръководил мрежа за трафик на кокаин, която си е партнирала с насилствени групировки, включително мексиканските картели „Синалоа“ и „Зетас“, колумбийската бунтовническа групировка ФАРК и венецуелската банда „Трен де Арагуа“.
Венецуелският президент отдавна отрича обвиненията, като заяви, че те са прикритие за империалистическите интереси към богатите петролни залежи на Венецуела.
