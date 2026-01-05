Борислав Цеков: Вярвате ли на "ала-бала" с машините след разкритията за Венецуела?

Конституционалистът Борислав Цеков отправи остра критика към защитниците на машинното гласуване в България, използвайки като повод последните драматични събития във Венецуела и реакцията на технологичния магнат Илън Мъск. В публикация в социалните мрежи Цеков противопостави доверието в Мъск на доверието в "родните айтита" около ПП-ДБ и президента Румен Радев.
На фона на съобщенията за мащабна операция на САЩ и задържането на Николас Мадуро в началото на януари, Цеков акцентира върху публикация на Илън Мъск в платформата X. Милиардерът е споделил твърдения, че софтуерът на компанията за машинно гласуване "Smartmatic" е компрометиран.
"Софтуерът на 'Смартматик' е разработен през 2020 г., с помощта на USAID за фалшифициране на изборни резултати", гласи цитираната от Цеков публикация на Мъск.
Важно е да се отбележи, че Мъск всъщност репоства информация от анонимен профил с името "The SCIF", което повдига въпроси за първоизточника на тези сериозни обвинения. Самият Мъск води открита война с USAID още от 2025 г., когато нарече агенцията "престъпна организация" и "топка от червеи" в опитите си да я реформира или закрие.
Цеков използва международния скандал, за да пренесе темата на българска почва, атакувайки директно политическите си опоненти.
"Родните айтита около ПП-ДБ и Радев обаче като тамагочита повтарят, че проблем нямало, щото така им се струвало", коментира експертът.
Той поставя ултимативен въпрос към аудиторията си, търсейки дискредитиране на машинния вот у нас чрез асоциация с "мадуровките":
"На кого сте склонни да се доверите като компетентен, точно информиран и достоверен източник по темата: на Илън Мъск и американските айтита около него, които ни алармират, или на родните айтита около ПП-ДБ и Радев, дето разправят, че от 'Искъро по-дълбоко нема' и правиха 'ала-бала' с машините?"
Връзката между "Smartmatic" и манипулации на изборите е тема, която периодично се появява в конспиративните наративи, но досега не са представени съдебни доказателства за глобален заговор, финансиран от американската държавна агенция USAID. Напротив, "Smartmatic" води дела за клевета за милиарди долари срещу медии, разпространявали подобни твърдения след изборите в САЩ през 2020 г.
Въпреки това, думите на Мъск, който има огромно влияние в социалните мрежи и е в открит конфликт с настоящата администрация на USAID, дават нов тласък на съмненията относно технологиите за гласуване.
21:44 05.01.2026
21:44 05.01.2026
21:45 05.01.2026
21:46 05.01.2026
21:46 05.01.2026
21:48 05.01.2026
Коментиран от #12
21:49 05.01.2026
21:49 05.01.2026
21:50 05.01.2026
21:50 05.01.2026
Подозирахме само като хипотетична възможност, евентуално може да се употреби и като действителна възможност.
Никой от ЦИК, няма представа от софтуера, а на юнашко доверие си верифицира ((без)отговорна дума) някакви кодове и после обявява резултатите, за да приключи изборната процедура и дойде време за заплати.
Коментиран от #15
21:50 05.01.2026
До коментар #7 от "Сисо":Всеки иска да печели изброи най-евтино.
21:53 05.01.2026
21:54 05.01.2026
21:54 05.01.2026
До коментар #11 от "Хипотетично":Работа на секционните комисии е да сравнят машинния протокол с броя хартиени отрязъци в урната. Ако всичко това се прави пред представители на партиите, никакви кодове и верифициране не могат да объркат отчитането на резултатите!
Коментиран от #18
21:54 05.01.2026
Коментиран от #17
21:57 05.01.2026
До коментар #16 от "Обективно":100 години руско робство стигат заминавай в раша веднага и не се обаждай
Коментиран от #21, #22
21:59 05.01.2026
До коментар #15 от "1111":Малко за деморкатичния софтуер на диктаторските компютри от Венецуела: Избираш партия Х, принтира ти на разписката партия Х, в паметта и флашката записа, че си гласувал за партия У, накрая протокола пак брои за партия У и принтира всичко е точно. Разписките по закон не се броят. Финално през ИО и ЦИК всички получаваме Й. Елементарно е.
Коментиран от #24
21:59 05.01.2026
ИМА ЛИ СЪДЕБНА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ? ИЛИ Е САМО ЗА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА ?
21:59 05.01.2026
До коментар #17 от "замълчи копейко":Според новата политика на САЩ, всяка копейка има право да те коригира с лопата вече
22:01 05.01.2026
22:04 05.01.2026
До коментар #18 от "Божо некъпания хакер":ВСЕКИ ГЛАСУВАЩ МОЖЕ САМ ДА ПРОВЕРИ КАКВО РАЗПЕЧАТВА СОФТУЕРА.🖕
КОМИСИЯТА НАКРАЯ СРАВНЯВА ОТПЕЧАТАНИЯ ПРОТОКОЛ С ОТРЯЗЪЦИТЕ В КУТИЯТА!🖕
22:04 05.01.2026