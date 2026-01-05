Новини
Борислав Цеков: Вярвате ли на "ала-бала" с машините след разкритията за Венецуела?

5 Януари, 2026

Милиардерът Мъск е споделил твърдения, че софтуерът на компанията за машинно гласуване "Smartmatic" е компрометиран

Борислав Цеков: Вярвате ли на "ала-бала" с машините след разкритията за Венецуела? - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституционалистът Борислав Цеков отправи остра критика към защитниците на машинното гласуване в България, използвайки като повод последните драматични събития във Венецуела и реакцията на технологичния магнат Илън Мъск. В публикация в социалните мрежи Цеков противопостави доверието в Мъск на доверието в "родните айтита" около ПП-ДБ и президента Румен Радев.

На фона на съобщенията за мащабна операция на САЩ и задържането на Николас Мадуро в началото на януари, Цеков акцентира върху публикация на Илън Мъск в платформата X. Милиардерът е споделил твърдения, че софтуерът на компанията за машинно гласуване "Smartmatic" е компрометиран.

"Софтуерът на 'Смартматик' е разработен през 2020 г., с помощта на USAID за фалшифициране на изборни резултати", гласи цитираната от Цеков публикация на Мъск.

Важно е да се отбележи, че Мъск всъщност репоства информация от анонимен профил с името "The SCIF", което повдига въпроси за първоизточника на тези сериозни обвинения. Самият Мъск води открита война с USAID още от 2025 г., когато нарече агенцията "престъпна организация" и "топка от червеи" в опитите си да я реформира или закрие.

Цеков използва международния скандал, за да пренесе темата на българска почва, атакувайки директно политическите си опоненти.

"Родните айтита около ПП-ДБ и Радев обаче като тамагочита повтарят, че проблем нямало, щото така им се струвало", коментира експертът.

Той поставя ултимативен въпрос към аудиторията си, търсейки дискредитиране на машинния вот у нас чрез асоциация с "мадуровките":

"На кого сте склонни да се доверите като компетентен, точно информиран и достоверен източник по темата: на Илън Мъск и американските айтита около него, които ни алармират, или на родните айтита около ПП-ДБ и Радев, дето разправят, че от 'Искъро по-дълбоко нема' и правиха 'ала-бала' с машините?"

Връзката между "Smartmatic" и манипулации на изборите е тема, която периодично се появява в конспиративните наративи, но досега не са представени съдебни доказателства за глобален заговор, финансиран от американската държавна агенция USAID. Напротив, "Smartmatic" води дела за клевета за милиарди долари срещу медии, разпространявали подобни твърдения след изборите в САЩ през 2020 г.

Въпреки това, думите на Мъск, който има огромно влияние в социалните мрежи и е в открит конфликт с настоящата администрация на USAID, дават нов тласък на съмненията относно технологиите за гласуване.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А ЧУВАЛИТЕ С БЮЛЕТИНИ

    9 1 Отговор
    в РЕКАТА Е НАЙ ЧЕСТНО СПОРЕД БОБИ....

    21:44 05.01.2026

  • 2 павела митова

    9 2 Отговор
    плехото е класичедса мъжка кутка ,набузена на шиши

    21:44 05.01.2026

  • 3 Димитър Георгиев

    11 4 Отговор
    Айде мафията почва да си активира слугите, да дрънкат глупости! Двадесет години се занимавам с избори по честни от тези с машините никога не е имало! Спрете да манипулирате хората! С хартиените протоколи и бюлетини са напълно фалшифицирани изборите!

    21:45 05.01.2026

  • 4 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Абе,Цеков,мани машините.Познай как няколко милиона латиноси ще гласуват наесен на изборите за Конгрес в УСА и за кой?С машини или без! Или бай Дончо пак ще реве,че това е заговор?

    21:46 05.01.2026

  • 5 Не ама

    9 0 Отговор
    И на вас още пвоече не вярваме!

    21:46 05.01.2026

  • 6 Димо

    7 4 Отговор
    Дори само фактът че ДПС,ГЕРБ,БСП,ИТН са против машините е достатъчен да ме убеди в тяхната полза! Колкото и да пускате измислени шарлатани да говорят против машините ,този път промяна ще има,ако трябва и със сила!

    21:48 05.01.2026

  • 7 Сисо

    6 1 Отговор
    Точно пък ГЕРБажийте поръчаха тези машини "мадуровките"!

    Коментиран от #12

    21:49 05.01.2026

  • 8 Ахах

    1 0 Отговор
    Разкрития? Процесът дори не е започнал..

    21:49 05.01.2026

  • 9 тиририрам

    8 2 Отговор
    На машините вярвам повече, отколкото на Баба Яга с брадавицата на носа!

    21:50 05.01.2026

  • 10 Запознат

    9 3 Отговор
    Цеков е човек на Пеевски! На заплата е!Вижда ви се края!

    21:50 05.01.2026

  • 11 Хипотетично

    1 2 Отговор
    😎💲"Софтуерът на Смартматик е разработен през 2020 г., с помощта на USAID за фалшифициране на изборни резултати", гласи цитираната от Цеков публикация на Мъск.💲😎
    Подозирахме само като хипотетична възможност, евентуално може да се употреби и като действителна възможност.
    Никой от ЦИК, няма представа от софтуера, а на юнашко доверие си верифицира ((без)отговорна дума) някакви кодове и после обявява резултатите, за да приключи изборната процедура и дойде време за заплати.

    Коментиран от #15

    21:50 05.01.2026

  • 12 Ами то идеята им е била същата

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сисо":

    Всеки иска да печели изброи най-евтино.

    21:53 05.01.2026

  • 13 Някой казал и бг ръкопляска

    1 1 Отговор
    Какви са разкритията за Венецуела и кой, какво, кога е разкрил?

    21:54 05.01.2026

  • 14 кой го направи тоя професор бе

    3 1 Отговор
    по какво е професор тоя по кражби и лъжи ли?

    21:54 05.01.2026

  • 15 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хипотетично":

    Работа на секционните комисии е да сравнят машинния протокол с броя хартиени отрязъци в урната. Ако всичко това се прави пред представители на партиите, никакви кодове и верифициране не могат да объркат отчитането на резултатите!

    Коментиран от #18

    21:54 05.01.2026

  • 16 Обективно

    2 0 Отговор
    Вярвам че независимо как се гласува изборите се фалшифицират защото само (каквото и обидно да кажа за тях все ще е малко) печелят.Как така един път не спечели антизападна и проруска партия която да смени пътя на България да излезем от НАТО и ЕС.

    Коментиран от #17

    21:57 05.01.2026

  • 17 замълчи копейко

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Обективно":

    100 години руско робство стигат заминавай в раша веднага и не се обаждай

    Коментиран от #21, #22

    21:59 05.01.2026

  • 18 Божо некъпания хакер

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "1111":

    Малко за деморкатичния софтуер на диктаторските компютри от Венецуела: Избираш партия Х, принтира ти на разписката партия Х, в паметта и флашката записа, че си гласувал за партия У, накрая протокола пак брои за партия У и принтира всичко е точно. Разписките по закон не се броят. Финално през ИО и ЦИК всички получаваме Й. Елементарно е.

    Коментиран от #24

    21:59 05.01.2026

  • 19 Т.КОЛЕВВВ

    1 0 Отговор
    ТИЯ КОЙТО СА КУПИЛИ ТЕЗИ ФАЛШ МАШИНИ ЗА ИЗБОРИ Е БЪЛГАРИЯ СЕГА ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТИТЕ ИМ ИЛИ КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОРО ИМ ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО. ЗНАЧИ И ЧЕ ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИ СА БИЛЕ ФАЛШ
    ИМА ЛИ СЪДЕБНА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ? ИЛИ Е САМО ЗА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА ?

    21:59 05.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нали знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "замълчи копейко":

    Според новата политика на САЩ, всяка копейка има право да те коригира с лопата вече

    22:01 05.01.2026

  • 23 Хипотетично

    0 1 Отговор
    Измамите по целия свят стават по мрежата, но чрез компютрите или смартфоните (умните телефони) с подходящи методи включително компютърни вируси (програми с зловредна цел с възможност след мисията да се самоизтрият от паметта). Хората не са длъжни да знаят способностите на компютрите, които са в действителност способности на програмистите.

    22:04 05.01.2026

  • 24 РАЗПРАВЯЙ ГИ НА БАБА СИ!

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Божо некъпания хакер":

    ВСЕКИ ГЛАСУВАЩ МОЖЕ САМ ДА ПРОВЕРИ КАКВО РАЗПЕЧАТВА СОФТУЕРА.🖕
    КОМИСИЯТА НАКРАЯ СРАВНЯВА ОТПЕЧАТАНИЯ ПРОТОКОЛ С ОТРЯЗЪЦИТЕ В КУТИЯТА!🖕

    22:04 05.01.2026

