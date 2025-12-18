Новини
Спорт »
Световен футбол »
Легенда на Мароко: Ямал направи грешка, като избра Испания

Легенда на Мароко: Ямал направи грешка, като избра Испания

18 Декември, 2025 18:59 656 2

  • ламин ямал-
  • испания-
  • мароко-
  • мустафа хаджи

Дори и да играе за Испания, любовта, която испанците ще изпитват към него, никога няма да бъде същата като любовта на мароканците

Легенда на Мароко: Ямал направи грешка, като избра Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият халф Мустафа Хаджи смята, че Ламин Ямал е направил грешка с избора си да играе за испанския национален отбор. Мнозина се надяваха той да предпочете Мароко – родината на неговия баща.

„Дори и да играе за Испания, любовта, която испанците ще изпитват към него, никога няма да бъде същата като любовта на мароканците. Тъжно е, но това е истината. Наскоро прочетох в испански вестник как някои журналисти казват: „Имаме Педри, обичаме Педри. Обичаме Ямал, но не го обичаме толкова, колкото Педри. Това показва, че съм прав и той е сгрешил.

Ламин винаги ще си остане мароканец, дори и да играе за Испания“, заяви в интервю за Al Arabiya Sports Хаджи, който през 1998 г. стана Футболист №1 на Африка.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прав е мумунку

    2 1 Отговор
    всички негри ще си останат африканци независимо какво гражданство имат това е непроменим факт!!!нямам нищо против тях но имам против когато ги наричат французин англичанин или германец европа е континент на бяла раса и тук няма място за расизъм защото това е реалността!!!

    Коментиран от #2

    19:23 18.12.2025

  • 2 Гордостта на Тарра

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "прав е мумунку":

    Страни като Мороко Египет Либия Алжир... Не могат да се нарекат африкански .. те точно народност близкия изток..

    19:56 18.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ