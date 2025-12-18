Легенда на Мароко: Ямал направи грешка, като избра Испания

Бившият халф Мустафа Хаджи смята, че Ламин Ямал е направил грешка с избора си да играе за испанския национален отбор. Мнозина се надяваха той да предпочете Мароко – родината на неговия баща.

„Дори и да играе за Испания, любовта, която испанците ще изпитват към него, никога няма да бъде същата като любовта на мароканците. Тъжно е, но това е истината. Наскоро прочетох в испански вестник как някои журналисти казват: „Имаме Педри, обичаме Педри. Обичаме Ямал, но не го обичаме толкова, колкото Педри. Това показва, че съм прав и той е сгрешил.

Ламин винаги ще си остане мароканец, дори и да играе за Испания“, заяви в интервю за Al Arabiya Sports Хаджи, който през 1998 г. стана Футболист №1 на Африка.