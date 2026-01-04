Новини
Как Норвегия току-що унищожи двигателя с вътрешно горене

4 Януари, 2026 13:00 2 619 21

В страната са продадени над 95% електрически автомобили през 2025-та

Как Норвегия току-що унищожи двигателя с вътрешно горене - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато останалата част от световната автомобилна индустрия продължава да обсъжда осъществимостта на изцяло електрическо бъдеще, Норвегия вече е преминала финалната линия. С настъпването на 2026 година, най-новите данни за регистрациите разкриват пазар, който е прекъснал фундаментално връзките си с изкопаемите горива. През 2025 година изцяло електрическите превозни средства (BEV) заемат зашеметяващите 95,9% пазарен дял, като почти изпълняват амбициозната „Цел 2025“ на страната за прекратяване на продажбата на нови леки автомобили с двигатели с вътрешно горене. Това постижение е в рязък контраст с Европейския съюз, където забраната на двигателите с вътрешно горене от 2035 година се сблъсква с многократни откази и забавяния.

В последните седмици на 2025 година се наблюдаваше безпрецедентен „фискален спринт“, като купувачите се втурнаха към шоурумите, за да изпреварят затягането на данъчната мрежа. Само през декември делът на електромобилите се покачи до зашеметяващите 97,6%, подтикнат от новината, че Норвегия ще намали щедрите си освобождавания от ДДС, считано от 1 януари 2026 година. В продължение на години правителството освобождаваше електромобилите от 25% данък добавена стойност, като едновременно с това налагаше тежки регистрационни такси и акцизи върху автомобилите с голям разход на гориво. От тази седмица само електромобилите от входния клас с цена под 30 000 долара (около 300 000 норвежки крони) отговарят на условията за данъчно облекчение. Това бележи нова фаза в стратегията на Норвегия – такава, в която електромобилите трябва да докажат своето превъзходство без пълната тежест на държавните субсидии.

Tesla остава безспорен титан на норвежкия пазар, като за пета поредна година е най-продавана марка с 19,1% пазарен дял. Model Y не само спечели, но и доминира, като постави нов национален рекорд за един модел в календарна година. Въпреки това, традиционните „големи автомобилни“ компании усещат натиска от Изтока. Китайските производители успешно са се възползвали от своето предимство в технологията на батериите, за да си осигурят 13,7% пазарен дял, което е увеличение от 10,4% през предходната година. Този скок доказва, че дори на зрял пазар с преобладаващи премиум продукти като Норвегия, комбинацията от конкурентен пробег и агресивна ценова политика на марки като BYD е печеливша формула.

Въпреки почти пълната електрификация на класациите за продажби, все още има няколко остатъци от старата гвардия. Останалите 4,1% от продажбите през 2025 година се състоят предимно от специализирани превозни средства – полицейски патрулни коли, тежкотоварни автомобили за спешна помощ и микробуси, достъпни за инвалидни колички – за които все още не е достигнато масово производство на високопроизводителни електрически еквиваленти. Съществува и забележимо регионално разделение; докато южните градски центрове са почти изцяло безшумни, северната област Финмарк отчита дял на електромобилите от 86%, възпрепятстван от оскъдната инфраструктура за зареждане и екстремните изисквания на арктичния климат.

За първи път по норвежките пътища има повече електромобили, отколкото дизелови автомобили, като те съставляват почти 32% от общия брой превозни средства. Макар че новият праг на ДДС за 2026 година може да охлади трескавото темпо на регистрация на луксозни електрически SUV автомобили, динамиката изглежда необратима.


  • 1 иван костов

    43 12 Отговор
    От норвежките педофили, нищо нормално не очаквам!

    13:04 04.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чисто

    10 27 Отговор
    Хубаво е да чуваш птичките в центъра на града.

    13:09 04.01.2026

  • 4 Защо Куиз-ът започва с 19000 посещения

    42 9 Отговор
    Норвегия е една окаяна държава с много петрол , празни територии и странни хора на ръба на психичното. Съседите не се познават, в семействата не говорят по между си и могат да ти отнемат дете без причина.

    13:10 04.01.2026

  • 5 Опорка

    37 7 Отговор
    Продават нефт, с която си дотират населението да купува електрически коли!? Тия имат по-олигoфpeнска политика и от БГ.

    13:13 04.01.2026

  • 6 1234

    29 4 Отговор
    кат са много еко,що продължават да продават газ и петрол,що ги не спрат

    13:14 04.01.2026

  • 7 карчи

    22 6 Отговор
    Дания изнаcили шофьорите принуждавайки ги да си купуват и ползват електрически вибpaтоpи на колела! Няма не искам, няма недей!

    Коментиран от #8

    13:15 04.01.2026

  • 8 карчи

    18 6 Отговор

    До коментар #7 от "карчи":

    Норвегия де, но важи и за Дания, там винаги има нещо гнило😉

    13:17 04.01.2026

  • 9 Нека

    20 3 Отговор
    в скоро време ще се радват на планини от не-рециклируема скрап! А стойката си е чисто поръчкова и няма нищо общо с истината!

    Коментиран от #11

    13:17 04.01.2026

  • 10 Обморожени

    17 6 Отговор
    Прекалено на студено живеят норвежците и това явно силно е започнало да им се отразява.

    13:26 04.01.2026

  • 11 Ганьо.....

    4 14 Отговор

    До коментар #9 от "Нека":

    Рециклирането е бизнес, но вие евразийските научни работници и от това разбирате

    Коментиран от #16

    13:26 04.01.2026

  • 12 Батерията на автомобила

    5 18 Отговор
    Сега балканските гении от Задунайская, гледат на нея като консуматор. До няколко години батериите на EV ще бъдат част от общата енергийна система. Либерализацията на пазара е първата стъпка, след това ще има абонаментни планове за потребление на енергия според нуждите, умни гаражи, автономни жилища където батерията на колата ще бъде де.част от системата. Хайде мажете се с ракия и не забравяйте червеният конец...пази да не те удари тока.

    13:29 04.01.2026

  • 13 Днес Норвегия

    7 2 Отговор
    Утре Китай, вдругиден Европа

    13:52 04.01.2026

  • 14 Хаха обратния

    5 3 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще произвежда по 20 милиона електромобила през 2030 година.Статистически е доказано.

    13:54 04.01.2026

  • 15 Някой

    6 1 Отговор
    Недалновидно! А и това е изкривяване на пазара - държавата се смесва с ограничения за ДВГ и със субсидии за електричните. Но да се оправят скандинавците. Важното е у нас и по Европата да спре зелената лудост.

    14:07 04.01.2026

  • 16 Някой

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ганьо.....":

    Тъй, тъй. Бизнес е. А питал ли си продавачите на електрички какво става с батериите им след като се бракуват? Аз съм. Отговора беше мълчание и чесане по главата.
    Отделно, за сега батериите на електричните не се рециклират - няма финансово изгодна технология. Та затова ги изсипват в ровове и ги закопават. Същото е с фотоволтаичните панели и витлата на ветрогенераторите. Ама са много екологични, а ?

    14:10 04.01.2026

  • 17 Луд

    4 2 Отговор
    Лятото като температурата скочи на 45 ще гледаме цирк Буш.

    14:11 04.01.2026

  • 18 Ееееех Норвегио

    5 7 Отговор
    Норвегия е в 22 век! Топ! Изградили са си много комфортна градска среда без двигателен шум, без пушек и без феродов прах. Хора, животни и птици по-близо до естествената среда. Не очаквам да бъда разбран тук.

    14:11 04.01.2026

  • 19 500хил.евро всеки ден за Боташ

    4 0 Отговор
    Дали днес България успя да подари на Боташ всекидневния подарък от петстотин хиляди евро?

    14:14 04.01.2026

  • 20 1111

    3 0 Отговор
    Аве, електромобилите били 95%, ама дизеловите били 32%, ай стига глупости.

    14:25 04.01.2026

  • 21 Стефчо

    2 0 Отговор
    За балканския Булгаристанец има само две свети неща на света-1,9tdi пушеляк,и домашна пърцуца метанолка 60градуса!

    14:34 04.01.2026