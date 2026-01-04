Как Норвегия току-що унищожи двигателя с вътрешно горене

Докато останалата част от световната автомобилна индустрия продължава да обсъжда осъществимостта на изцяло електрическо бъдеще, Норвегия вече е преминала финалната линия. С настъпването на 2026 година, най-новите данни за регистрациите разкриват пазар, който е прекъснал фундаментално връзките си с изкопаемите горива. През 2025 година изцяло електрическите превозни средства (BEV) заемат зашеметяващите 95,9% пазарен дял, като почти изпълняват амбициозната „Цел 2025“ на страната за прекратяване на продажбата на нови леки автомобили с двигатели с вътрешно горене. Това постижение е в рязък контраст с Европейския съюз, където забраната на двигателите с вътрешно горене от 2035 година се сблъсква с многократни откази и забавяния.

В последните седмици на 2025 година се наблюдаваше безпрецедентен „фискален спринт“, като купувачите се втурнаха към шоурумите, за да изпреварят затягането на данъчната мрежа. Само през декември делът на електромобилите се покачи до зашеметяващите 97,6%, подтикнат от новината, че Норвегия ще намали щедрите си освобождавания от ДДС, считано от 1 януари 2026 година. В продължение на години правителството освобождаваше електромобилите от 25% данък добавена стойност, като едновременно с това налагаше тежки регистрационни такси и акцизи върху автомобилите с голям разход на гориво. От тази седмица само електромобилите от входния клас с цена под 30 000 долара (около 300 000 норвежки крони) отговарят на условията за данъчно облекчение. Това бележи нова фаза в стратегията на Норвегия – такава, в която електромобилите трябва да докажат своето превъзходство без пълната тежест на държавните субсидии.

Tesla остава безспорен титан на норвежкия пазар, като за пета поредна година е най-продавана марка с 19,1% пазарен дял. Model Y не само спечели, но и доминира, като постави нов национален рекорд за един модел в календарна година. Въпреки това, традиционните „големи автомобилни“ компании усещат натиска от Изтока. Китайските производители успешно са се възползвали от своето предимство в технологията на батериите, за да си осигурят 13,7% пазарен дял, което е увеличение от 10,4% през предходната година. Този скок доказва, че дори на зрял пазар с преобладаващи премиум продукти като Норвегия, комбинацията от конкурентен пробег и агресивна ценова политика на марки като BYD е печеливша формула.

Въпреки почти пълната електрификация на класациите за продажби, все още има няколко остатъци от старата гвардия. Останалите 4,1% от продажбите през 2025 година се състоят предимно от специализирани превозни средства – полицейски патрулни коли, тежкотоварни автомобили за спешна помощ и микробуси, достъпни за инвалидни колички – за които все още не е достигнато масово производство на високопроизводителни електрически еквиваленти. Съществува и забележимо регионално разделение; докато южните градски центрове са почти изцяло безшумни, северната област Финмарк отчита дял на електромобилите от 86%, възпрепятстван от оскъдната инфраструктура за зареждане и екстремните изисквания на арктичния климат.

За първи път по норвежките пътища има повече електромобили, отколкото дизелови автомобили, като те съставляват почти 32% от общия брой превозни средства. Макар че новият праг на ДДС за 2026 година може да охлади трескавото темпо на регистрация на луксозни електрически SUV автомобили, динамиката изглежда необратима.