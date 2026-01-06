Новини
Украински дронове убиха трима цивилни руснаци край Белгород и в град Твер на Волга
  Тема: Украйна

Украински дронове убиха трима цивилни руснаци край Белгород и в град Твер на Волга

6 Януари, 2026 04:37, обновена 6 Януари, 2026 04:47 369 2

  • дронове-
  • твер-
  • белгород-
  • русия-
  • жертви

Ранените при атаките са няколко

Украински дронове убиха трима цивилни руснаци край Белгород и в град Твер на Волга - 1
Снимка: ПТО
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрон уби цивилен руснак в град Твер на река Волга, след като удари жилищен блок. Други двама са в болница, заяви Виталий Корольов, изпълняващ длъжността губернатор на Тверската област.

„В Твер, в резултат на отблъскване на атака с дрон, фрагмент от дрон е ударил прозорците на апартамент на деветия етаж на жилищен блок. Един човек е загинал. Жителите на съседните апартаменти са бързо евакуирани и получават необходимата помощ“, съобщи Корольов. Той добави, че е реагирал на мястото на инцидента.

Руското Министерство на извънредните ситуации е потушило възникналия пожар. Корольов съобщи, че двама ранени са в болница.

Двама мъже са убити при атаки с дронове на украинските въоръжени сили в Грайворонски и Борисовски райони на Белгородска област, според Telegram канала на регионалната оперативна група.

Според местните власти, мъж е загинал при атака с дрон в село Новостроевка-Первая в Грайворонски район. Той починал от нараняванията си на място, преди да пристигне екипът на линейката. В село Белянка в Шебекински район дрон атакува частен дом. На място загинал цивилен.

По-рано двама души, включително 17-годишен, бяха ранени и в Грайворонски и Борисовски райони на Белгородска област.


  • 1 Факт

    6 0 Отговор
    Докато руснаците не усетят последствията от войната на собствен гръб , никой в Раша няма да иска края и.

    04:50 06.01.2026

  • 2 Бил

    3 0 Отговор
    съм в град Тверь (Калинин). Беше много тъжна гледка. Разбити улици, съсипани сгради, хората се разхождаха унили. Много рибари имаше по брега на Волга, явно се препитаваха така. Все едно немците вчера си бяха тръгнали и оставили града в руини.

    04:54 06.01.2026

Новини по държави:
