Хегсет: Май руската ПВО не реагира най-добре в Каракас...

6 Януари, 2026 04:59, обновена 6 Януари, 2026 05:05 2 251 36

200 американски войници били в центъра на венецуелската столица при отвличането на Мадуро, американците не дали нито една жертва, заяви военният министър на САЩ

Хегсет: Май руската ПВО не реагира най-добре в Каракас... - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шеефът на Пентагона Пийт Хегсет заяви, че приблизително 200 американски войници са били в центъра на Каракас по време на американската операция за отвличане на венецуелския президент Николас Мадуро.

Според Хегсет „близо 200 видни американци са отишли ​​в центъра на Каракас“, за да „заловят мъжа, обвинен от Съединените щати и издирван от американската съдебна система“.

Министърът повтори, че няма жертви сред американските военни.

„Изглежда, че тези руски противовъздушни системи не са работили чак толкова добре, нали?“, заяви също Хегсет, говорейки пред служители на корабостроителница във Вирджиния.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 За уговорен мач

    43 27 Отговор
    овациите са жалка работа.

    Коментиран от #33

    05:10 06.01.2026

  • 3 Коста

    32 20 Отговор
    Ей терорист, скрий се някъде

    05:13 06.01.2026

  • 4 Комон Сенс

    32 5 Отговор
    Дали говорим за зашеметяваща акция на специланите отряди, за превъзхождаща техника, за успешна политическа игра или за комбинация от всичко това, очевидно е, че американците постигнаха бляскав успех във Венецуела.
    Къде династията на Чавес, Мадуро, директното влияние на Купа и наследниците на Кастро, къде директно управление от Белия дом! Няма място за сравнение и това е прекалено очевидно.

    Всички останали обяснения, мънкания и клишета са от сорта кризисен пиар.
    Сами го предадоха, нямаше битка, нам какво си международото право.
    Венецуела е загубена! Или спечелена. Зависи от гледната точка.
    И не това не е прецедент - подобни мащабни трансформации пишат историята на 21 век. И не винаги САЩ са от печелившата страна. Например администрацията на Байдън загуби Афганистан след стотицимилиарди инвестиция там...

    Коментиран от #34

    05:16 06.01.2026

  • 5 минувач 🚗

    37 19 Отговор
    Пробвайте пак , може този път да проработят без подкупените от обкръжението на Мадуро .

    Коментиран от #6, #8

    05:16 06.01.2026

  • 6 какво да пробват

    21 12 Отговор

    До коментар #5 от "минувач 🚗":

    Венецуела е Тяхна, човек.
    Кого а купили, кого са пречупили са подробности. Те печелят в случая.

    Коментиран от #7

    05:19 06.01.2026

  • 7 минувач 🚗

    30 36 Отговор

    До коментар #6 от "какво да пробват":

    Ще ги призная само , ако сторят същото и с Путин ....Тогава да ги видим рамбовците на Тръмп ...А може и с Ким да се опитат , тогава ще е не по-малко забавно ...

    Коментиран от #25

    05:28 06.01.2026

  • 8 НИТО ЕДИН ВОЕНЕН ОТ МЕСТНИТЕ

    31 9 Отговор

    До коментар #5 от "минувач 🚗":

    НЕ Е ПОСТРАДАЛ А САМО КУБИНЦИТЕ КОИЪО НЕ СЕ ПОДКУПВАТ И МИНУВАЧИ.ИЗЕОДА Е МЕСТНИТЕ ДЖЕНЕРАЛИ СА ПРЕДАТЕЛИ...

    Коментиран от #26

    05:29 06.01.2026

  • 9 охобохо

    40 12 Отговор
    НА всчики им стана ясно,че Мадуро бе предаден от своите хора. Нито един изстрел. За 30 минути го хванаха и изнесоха - Мадуро си беше предаден от своите хора, готов овързан и опакован , предаден на входа на великите хамериканки сили. И те си повярваха,че са супер сила

    05:36 06.01.2026

  • 10 Хаха

    34 12 Отговор
    В Укайна добре работят помляха цялото нато и направиха ефките смешни.Какво става с украинските ф-16 още ли летят?

    Коментиран от #19, #31

    05:38 06.01.2026

  • 11 Груьо

    31 10 Отговор
    Пробвайте в Москва...да видите дали работят...Наполеон ....Хитлер и още други са пробвали....и са хванали....,:)

    Коментиран от #20

    05:43 06.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 50/50

    3 1 Отговор
    Христос е кръстен когато е бил 30 годишен- според тогавашните обичаи. Гълъбчето е символ на Божия глас- т. е. това е знак от Бога че е признал Христос за свой Син и Той става част от Божествената троица- Отца- Сина и Светия дух. Затова православните християни се кръстят с трите пръста на дясната ръка.. Това, че Йоан е държал насила хората потопени докато не изповядат греховете си е глупост и не е вярно- защото това е насилие и Бог вижда греховете и без изповедта. Изповядването при католиците е често използвано- както и купуването на индулгенция за опрощаване на греховете. Това не се прави при православните.

    05:52 06.01.2026

  • 18 50/50

    6 0 Отговор
    Явил си се днес на вселената и Твоята светлина, Господи, се отрази върху нас, които разумно Те възпяваме: дошъл си и си се явил, Светлина непристъпна.

    Богоявленският празник е свързан с великото водосвещение, което трябва да ни напомня, че при бреговете на река Йордан Бог е обновил чрез вода и Дух нашата овехтяла от греха природа.

    05:53 06.01.2026

  • 19 Саша Грей

    8 10 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Много добре работят. Няма нито един свален Ф-16, но за сметка на това Блок 20 (от 70-те години) свали СУ-35.

    Коментиран от #21

    05:59 06.01.2026

  • 20 Да реват ли

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Груьо":

    За 91 Дрона
    Които изобщо
    Не са били там .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    06:01 06.01.2026

  • 21 Чорбара

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Саша Грей":

    Хумор!

    06:01 06.01.2026

  • 22 Асад Башаров

    8 11 Отговор
    Добре че се усетих навреме.

    Ако Чаках помощта на Руските Пияндурници в Сирия
    Щяха да ме опипат

    И да видя как КАДАФИТУ

    Е живял последните си минути

    06:05 06.01.2026

  • 23 До охобохо

    10 2 Отговор
    Недей лъга бе червенотиквеник, има около 80 убити от охраната !

    06:15 06.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тези

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "минувач 🚗":

    двамата са ти любимци явно! Но си на грешната страна ! Пътници са!

    06:28 06.01.2026

  • 26 Боруна Лом

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "НИТО ЕДИН ВОЕНЕН ОТ МЕСТНИТЕ":

    ГОРЕ ДОЛУ КАТО ТУК!

    06:29 06.01.2026

  • 27 Мале,

    5 4 Отговор
    мале ! Копейките газ пикУят!

    Коментиран от #29

    06:30 06.01.2026

  • 28 Путин в тих ужас

    3 3 Отговор
    Ни вопъл, ни стон, ни образ. СИ не верва на очите си, а КИМЧО още не разбра кво са случва.

    Коментиран от #35

    06:36 06.01.2026

  • 29 Пробит долар на село!

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Мале,":

    В дупката ти ли пикаят?😂

    06:37 06.01.2026

  • 30 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    3 5 Отговор
    Заглушаване. Дронове унищожават руското ПВО в Каракас. Около 400 дрончета колкото цигарена кутия нападат директно Руския спецназ на Мъдурчо. Като ято оси са. Има около 80 убити от неговата охрана. Гепват го по долни гащи.

    Коментиран от #36

    06:40 06.01.2026

  • 31 Липсват само

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Едни
    Милион и половина
    Блатни Уроди

    Но на Пучя Въшката му е през оная умрялата работа .

    Хибридите между ИНДУСИТЕ и ВДОВИЦИТЕ
    Ще ги заместят .

    Индусите ще попилеят Рускините със
    Високо вдигнати крака.

    06:43 06.01.2026

  • 32 Ама НЕ казва

    5 3 Отговор
    Че преди да нападнат Венецуела и да навлязат специалните им.сили в страната, перчема се е обадил.на Путин по телефона! Защо ли?
    Да го помоли, никой там на не стреля по американците. Русия напълни Венецуела с руски оръжия. Имат и руски "консултанти" там. Тях Пентагона едва ли е подкупил...
    Ако венецуелската армия е била подкупени, то руските военни там, като нищо можеха да приземят тези хеликоптери. Идеална цел са и лесни за приземяване. Но Путин веднага им е забранил, да се намесват. Какво ли му е обещал рижия в замяна?

    06:51 06.01.2026

  • 33 Ще ти се,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "За уговорен мач":

    ама москвича си е москвич

    07:00 06.01.2026

  • 34 Казуар

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Комон Сенс":

    Американците влязоха в Афганистан по причина, че там при талибаните беше Бин Ладен. Те нямаха достатъчно сили да контролират Афганистан организираха 300000 броя сили за сигурност и напуснаха страната. Силите за сигурност не оказаха съпротива на талибаните. Иначе ако не беше атентата в Ню Йорк нямаха никакво отношение към мизерния Афганистан.

    07:00 06.01.2026

  • 35 я пак

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Путин в тих ужас":

    при тази комедия как да реагира пво-то.

    07:05 06.01.2026

  • 36 да му мислят каубойте

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    небето над Венесуела е затворено,е сега нека опитат.....

    07:10 06.01.2026