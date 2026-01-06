Хегсет: Май руската ПВО не реагира най-добре в Каракас...

Шеефът на Пентагона Пийт Хегсет заяви, че приблизително 200 американски войници са били в центъра на Каракас по време на американската операция за отвличане на венецуелския президент Николас Мадуро.
Според Хегсет „близо 200 видни американци са отишли в центъра на Каракас“, за да „заловят мъжа, обвинен от Съединените щати и издирван от американската съдебна система“.
Министърът повтори, че няма жертви сред американските военни.
„Изглежда, че тези руски противовъздушни системи не са работили чак толкова добре, нали?“, заяви също Хегсет, говорейки пред служители на корабостроителница във Вирджиния.
