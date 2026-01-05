След Мадуро! Делси Родригес официално положи клетва като временна президентка на Венецуела

Вицепрезидентката на Венецуела и министърка на петрола Делси Родригес днес официално положи клетва като временен държавен глава на страната, докато президентът Николас Мадуро беше изправен пред съд в Ню Йорк по обвинения, свързани с наркотрафик, след като администрацията на Тръмп го отстрани от власт след зрелищна военна операция през уикенда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Петдесет и шест годишната Родригес – трудов адвокат, известна с връзките си с частния сектор и предаността си към управляващата партия - положи клетва пред брат си Хорхе, който е председател на националния законодателен орган.

"Изпитвам болка заради отвличането на двама герои, които са заложници в САЩ. Имам и честта да положа клетва от името на всички венецуелци", каза Родригес, която беше вицепрезидентка на Мадуро.

В събота Върховният съд ѝ нареди да поеме задълженията на държавен глава за 90 дни, а армията ѝ оказа подкрепа в неделя.

Хорхе Родригес също положи клетва по-рано днес, след като Националното събрание се събра за първи път след изборите през май.

Само малък брой от 283-мата депутати се определят като опозиционни – по-голямата част от опозицията, особено фракцията, ръководена от носителката на тазгодишната Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, бойкотираха вота.

Единственият законодател, който не присъстваше днес бе първата дама Силия Флорес, която е в ареста на САЩ.

Съединените щати се подготвят за вариант, при който президентът Доналд Тръмп реши да възобнови дейността на американското посолство в столицата на Венецуела - Каракас, заяви пред Ройтерс високопоставен служител на Държавният департамент на САЩ.

"Както каза президентът Тръмп, ние се подготвяме за отваряне на посолството, ако той вземе такова решение", заяви служителят.

Вчера Тръмп посочи, че САЩ обмислят възобновяване на дипломатическото си присъствие в Каракас. По-рано "Блумбърг" съобщи, че администрацията на Тръмп вече предприема първи стъпки в тази насока.

При операция в събота сутрин Съединените щати задържаха венецуелския президент Николас Мадуро и го транспортираха в Ню Йорк, където се очаква Мадуро да бъде съден по обвинения в трафик на наркотици.

Тръмп заяви, че САЩ ще поемат управлението на Венецуела, докато не бъде осъществен "безопасен, подходящ и разумен преход". Същевременно Тръмп не крие намерението си да се възползва от петролните ресурси на страната.

През 2019 г. Съединените щати изтеглиха целия си дипломатически персонал от Венецуела, като се позоваха на влошаващата се обстановка в страната след продължителни политически сътресения.