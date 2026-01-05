След Мадуро! Делси Родригес официално положи клетва като временна президентка на Венецуела

Вицепрезидентката на Венецуела и министърка на петрола Делси Родригес днес официално положи клетва като временен държавен глава на страната, докато президентът Николас Мадуро беше изправен пред съд в Ню Йорк по обвинения, свързани с наркотрафик, след като администрацията на Тръмп го отстрани от власт след зрелищна военна операция през уикенда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Петдесет и шест годишната Родригес – трудов адвокат, известна с връзките си с частния сектор и предаността си към управляващата партия - положи клетва пред брат си Хорхе, който е председател на националния законодателен орган.
"Изпитвам болка заради отвличането на двама герои, които са заложници в САЩ. Имам и честта да положа клетва от името на всички венецуелци", каза Родригес, която беше вицепрезидентка на Мадуро.
В събота Върховният съд ѝ нареди да поеме задълженията на държавен глава за 90 дни, а армията ѝ оказа подкрепа в неделя.
Хорхе Родригес също положи клетва по-рано днес, след като Националното събрание се събра за първи път след изборите през май.
Само малък брой от 283-мата депутати се определят като опозиционни – по-голямата част от опозицията, особено фракцията, ръководена от носителката на тазгодишната Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, бойкотираха вота.
Единственият законодател, който не присъстваше днес бе първата дама Силия Флорес, която е в ареста на САЩ.
Съединените щати се подготвят за вариант, при който президентът Доналд Тръмп реши да възобнови дейността на американското посолство в столицата на Венецуела - Каракас, заяви пред Ройтерс високопоставен служител на Държавният департамент на САЩ.
"Както каза президентът Тръмп, ние се подготвяме за отваряне на посолството, ако той вземе такова решение", заяви служителят.
Вчера Тръмп посочи, че САЩ обмислят възобновяване на дипломатическото си присъствие в Каракас. По-рано "Блумбърг" съобщи, че администрацията на Тръмп вече предприема първи стъпки в тази насока.
При операция в събота сутрин Съединените щати задържаха венецуелския президент Николас Мадуро и го транспортираха в Ню Йорк, където се очаква Мадуро да бъде съден по обвинения в трафик на наркотици.
Тръмп заяви, че САЩ ще поемат управлението на Венецуела, докато не бъде осъществен "безопасен, подходящ и разумен преход". Същевременно Тръмп не крие намерението си да се възползва от петролните ресурси на страната.
През 2019 г. Съединените щати изтеглиха целия си дипломатически персонал от Венецуела, като се позоваха на влошаващата се обстановка в страната след продължителни политически сътресения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
23:06 05.01.2026
2 И тая май е купена
23:06 05.01.2026
3 Хипотетично
Загадка е как ще успее да лавира пред апетита на рижия.
Коментиран от #5
23:08 05.01.2026
4 Смешник
Коментиран от #10
23:08 05.01.2026
5 как да лавира
До коментар #3 от "Хипотетично":ниско наведена
23:11 05.01.2026
6 превъаала си двата пръста
Коментиран от #17
23:13 05.01.2026
8 Истината
Коментиран от #13
23:15 05.01.2026
9 Делси Родригес:
Кратко, точно и ясно.
23:16 05.01.2026
10 не е ясно
До коментар #4 от "Смешник":По какъв начин го е предала? Тя не е издавала заповеди на военни части да бездействат. Дори само някаква информация е невероятно. Мадуро е подценил мераците на рижия (както зеления - за мераците на кагебееца) и не е предприел мерки за себе си, въпреки че спял във военна база.
Коментиран от #14
23:17 05.01.2026
11 Опа
23:18 05.01.2026
12 Този път
23:19 05.01.2026
13 Пийчиз
До коментар #8 от "Истината":Ако камалите и байдъните импийчнат оранжевия куку, тия дела ще му ги стоварят още тая горина. Има и едни дела на трупчета по обвинения в кекс афери и подобни. Купонът ще е пълен.
Коментиран от #18
23:19 05.01.2026
14 слухове
До коментар #10 от "не е ясно":Май че има ликвидирана лична охрана.
Коментиран от #20
23:19 05.01.2026
15 Абе
Коментиран от #23, #26
23:22 05.01.2026
16 Данко Харсъзина
23:24 05.01.2026
18 Истината
До коментар #13 от "Пийчиз":Сано тоя куку да не запали трета световна. Това е единственият начин да се задържи на власт и да не го закачат.
Коментиран от #25
23:26 05.01.2026
19 Данко Харсъзина
23:27 05.01.2026
20 Спекулации има
До коментар #14 от "слухове":Има спекулации за отряд с лична охрана от кубинци, които дали отпор и са били избити от делтафорс при залавянето му. Но е факт, че военните му го предадоха.
За Делсито - уж била в РФ. Може пък и да не е купена като военния министър и генералите.
23:27 05.01.2026
21 Доналд Тръмп офишъл
23:27 05.01.2026
22 Последния Софиянец
23:28 05.01.2026
23 Али
До коментар #15 от "Абе":Да има го тубата, но ще го спрат сигурно.
23:30 05.01.2026
24 Теория на конспирацията
Коментиран от #30
23:30 05.01.2026
25 Съгласен
До коментар #18 от "Истината":За урсулите ни в ЕС, ТСВ също е единственият вариант да останат още дълго на власт. Пази боже, ама изглежда вече всички овластени психопати ни бутат на там!
Коментиран от #27
23:30 05.01.2026
26 Брачед
До коментар #15 от "Абе":Не,...Тръмп го е прегледал, защото се е чудел,защо са го кръстили Мадуро 🍌🍒🤣🤣
23:32 05.01.2026
27 Истината
До коментар #25 от "Съгласен":Струва ми се, че всичко тръгна с К-19. От тогава ни гласят за курбан.
23:32 05.01.2026
28 Копейка Трампист
23:33 05.01.2026
29 Данко Харсъзина
23:35 05.01.2026
30 Това е ясно
До коментар #24 от "Теория на конспирацията":Военните даже с пищов не са гръмнали веднъж. И ПВО установките услужливо спят с часове, докато ги унищожават с ракети пиндостанците. Военния министър е делнал едни 50 000 000 доларес с още няколко висши генерали.
23:36 05.01.2026
31 Данко Харсъзина
23:39 05.01.2026