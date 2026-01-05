Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Страх и паника в Техеран! Ще осъществи ли Доналд Тръмп заплахите си към Ислямската република

Страх и паника в Техеран! Ще осъществи ли Доналд Тръмп заплахите си към Ислямската република

5 Януари, 2026 21:56 605 14

  • иран-
  • венецуела-
  • доналд тръмп-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан

Властите се опитват да балансират между диалог по икономическите искания и твърд отговор срещу част от демонстрациите

Страх и паника в Техеран! Ще осъществи ли Доналд Тръмп заплахите си към Ислямската република - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Техеран се сблъсква със свит набор от възможности за реакция на нова вълна от антиправителствени протести, усложнени от открити заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп и демонстрацията на сила на Вашингтон след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, заявиха ирански официални представители пред "Ройтерс".

Ден преди американските специални части да задържат Мадуро и съпругата му на 3 януари и да ги отведат в Ню Йорк, Тръмп предупреди в социалните мрежи, че САЩ "ще се притекат на помощ", ако иранските власти използват насилие срещу протестиращите, излезли по улиците от 28 декември. По данни на правозащитни организации най-малко 17 души са загинали за една седмица.

Иранските възможности са допълнително ограничени от тежката икономическа криза и последиците от 12-дневната война през юни, когато Израел, подкрепен от САЩ, нанесе удари по ирански ядрени обекти. "Двойният натиск оставя ръководството между обществения гняв и нарастващите заплахи от Вашингтон, с високи рискове по всеки път", каза ирански служител, пожелал анонимност. Друг официален представител допълни, че след действията на САЩ във Венецуела в Техеран има опасения Иран да не се окаже "следващата жертва".

Протестите, започнали в Техеран и разпространили се в части от Западен и Южен Иран, са по-малки от вълненията през 2022-23 г. след смъртта на Махса Амини, но бързо прераснаха от икономически искания в политически лозунги като "Долу Ислямската република" и "Смърт на диктатора" - препратка към върховния лидер аятолах Али Хаменей.

Властите се опитват да балансират между диалог по икономическите искания и твърд отговор срещу част от демонстрациите. По официални данни двама служители на сигурността са загинали, а над десет са ранени. Хаменей обвини "враговете на Ислямската република" за безредиците и предупреди, че "бунтовниците трябва да бъдат поставени на мястото си".

Иран осъди действията на САЩ във Венецуела и изявленията на Тръмп. Говорителят на външното министерство Есмаил Багаеи заяви, че подобни намеси представляват "подбуждане към насилие и тероризъм".

Икономическото недоволство остава основен двигател на протестите. Риалът е загубил около половината от стойността си през 2025 г., а инфлацията достигна 42,5% през декември. Президентът Масуд Пезешкиан обеща реформи и обяви, че от 10 януари правителството ще отпуска месечен електронен кредит от 10 млн. риала (около 7 долара) за храна - скромна, но значима помощ за домакинства с доходи около 150 долара месечно.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучето

    4 5 Отговор
    Къде лае не хапе друга порода са персите
    Власта ще ликвидира протестите

    Коментиран от #12

    21:58 05.01.2026

  • 2 Абе

    3 1 Отговор
    Глупости и още глупости от факти

    Коментиран от #8

    21:58 05.01.2026

  • 3 Мдам

    2 1 Отговор
    Не калпава медия, ами дъното!

    21:58 05.01.2026

  • 4 Вие сте бунаци

    2 5 Отговор
    Ако ги избумти още веднъж, ще направи показно на Путин какво е армия и оръжия!

    Коментиран от #14

    21:59 05.01.2026

  • 5 Ганчев

    2 4 Отговор
    Тук основната работа свършиха евреите като ликвидираха цялото руско ПВО на Иран. Де факто иранската армия е сляпа. Сега за щатите остана лесното.

    22:02 05.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Неук

    0 0 Отговор
    Чак пък "страх" ... !? Аятолясите не са Мадуровци, ха-ха!

    22:03 05.01.2026

  • 8 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Прав си..... Страх и паника може би настъпва в Дания за Гренландия..... А иначе заглавието ми се струва неуместно по отношение на персите, видяхме че достойно се представиха в 12-дневната война с Израел.... Но както винаги при персите и не само там ще се намерят подкупни предатели .....

    22:03 05.01.2026

  • 9 Мимоза Графинята

    0 0 Отговор
    Тия с тенджурите на главите
    Няма да ги бива до ...месец...

    22:04 05.01.2026

  • 10 лудият Тръмп

    0 0 Отговор
    Е способен на всичко. Този човек е тотално побъркан

    22:04 05.01.2026

  • 11 Докога Русия ще се управлява от кре те н

    1 0 Отговор
    Путлер пак ли ще прочете остра декларация??? 🙈🤣🤣🤣

    22:05 05.01.2026

  • 12 М1.ат

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кучето":

    Глупости, той така лая и срещу Венецуела и накрая ги удари, че даже залови и Мадуро. Него главата не го слуша. Ще удари и Иран,,то е ясно.
    И Байдан понякога не го слушаше главата, но е по-нормален от Тръмп.

    22:05 05.01.2026

  • 13 ФАКТ

    0 0 Отговор
    Абсурд чак сега краваристан ке си го набара

    22:06 05.01.2026

  • 14 Доста

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вие сте бунаци":

    Глупаво твърдение.

    22:06 05.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания