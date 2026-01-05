Страх и паника в Техеран! Ще осъществи ли Доналд Тръмп заплахите си към Ислямската република

Техеран се сблъсква със свит набор от възможности за реакция на нова вълна от антиправителствени протести, усложнени от открити заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп и демонстрацията на сила на Вашингтон след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, заявиха ирански официални представители пред "Ройтерс".

Ден преди американските специални части да задържат Мадуро и съпругата му на 3 януари и да ги отведат в Ню Йорк, Тръмп предупреди в социалните мрежи, че САЩ "ще се притекат на помощ", ако иранските власти използват насилие срещу протестиращите, излезли по улиците от 28 декември. По данни на правозащитни организации най-малко 17 души са загинали за една седмица.

Иранските възможности са допълнително ограничени от тежката икономическа криза и последиците от 12-дневната война през юни, когато Израел, подкрепен от САЩ, нанесе удари по ирански ядрени обекти. "Двойният натиск оставя ръководството между обществения гняв и нарастващите заплахи от Вашингтон, с високи рискове по всеки път", каза ирански служител, пожелал анонимност. Друг официален представител допълни, че след действията на САЩ във Венецуела в Техеран има опасения Иран да не се окаже "следващата жертва".

Протестите, започнали в Техеран и разпространили се в части от Западен и Южен Иран, са по-малки от вълненията през 2022-23 г. след смъртта на Махса Амини, но бързо прераснаха от икономически искания в политически лозунги като "Долу Ислямската република" и "Смърт на диктатора" - препратка към върховния лидер аятолах Али Хаменей.

Властите се опитват да балансират между диалог по икономическите искания и твърд отговор срещу част от демонстрациите. По официални данни двама служители на сигурността са загинали, а над десет са ранени. Хаменей обвини "враговете на Ислямската република" за безредиците и предупреди, че "бунтовниците трябва да бъдат поставени на мястото си".

Иран осъди действията на САЩ във Венецуела и изявленията на Тръмп. Говорителят на външното министерство Есмаил Багаеи заяви, че подобни намеси представляват "подбуждане към насилие и тероризъм".

Икономическото недоволство остава основен двигател на протестите. Риалът е загубил около половината от стойността си през 2025 г., а инфлацията достигна 42,5% през декември. Президентът Масуд Пезешкиан обеща реформи и обяви, че от 10 януари правителството ще отпуска месечен електронен кредит от 10 млн. риала (около 7 долара) за храна - скромна, но значима помощ за домакинства с доходи около 150 долара месечно.