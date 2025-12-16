Най-малко 20 са загиналите при наводненията в Боливия

Най-малко 20 души са загинали и още толкова са в неизвестност в резултат на наводненията в департамента Санта Круз в Боливия, заяви заместник-министъра на отбраната на страната Алфредо Троче.

„Броят на жертвите достигна 20. Повече от 20 души все още са в неизвестност. За съжаление, броят на жертвите вероятно ще се увеличи, нивото на водата се отдръпва и спасителите издирват телата на тези, които не са успели да избягат от настъплението“, каза той по боливийската телевизия.

Властите на департамента обявиха региона за зона на бедствие. Община Ел Торно беше най-силно засегната от наводненията. Според властите, над 600 семейства са засегнати от бедствието.

На 13 декември проливни дъждове удариха Санта Круз, причинявайки преливане на няколко реки в региона.