Хакери атакуваха сайта със списък на жертвите на терористичната атака в Хорли

Мащабна кибератака срещу уебсайта със списък на жертвите на терористичната атака в Хорли е извършена от територия, контролирана от Киев, и от страни от ЕС, заяви пред РИА Новости губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо.
„Хакери, действащи от територия, контролирана от Киев, и от страни от ЕС, свалиха уебсайта със списък на жертвите на терористичната атака в Хорли. Това беше мащабна кибератака“, каза губернаторът пред РИА Новости.
В четвъртък вечерта беше публикуван предварителен списък със седем души, загинали при атаката на украинските въоръжени сили срещу кафене и хотел в село Хорли.
Същия ден губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо съобщи, че украинските въоръжени сили са извършили целенасочен удар с дрон по място, където цивилни са празнували Нова година – кафене и хотел на брега на Черно море в Хорли. Според Следствения комитет на Русия 27 души са били убити, включително двама непълнолетни. Тридесет и един други, включително пет деца, са били откарани в болници с наранявания с различна тежест. Открито е разследване за тероризъм. Петък и събота са обявени за дни на траур в региона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карго 200
БАБА ВАНГА НЕ ПРЕДСКАЗВА ТЯ ПЛАНИРА
Авериянов началник на руското разузнаване(еквивалента на Буданов в Украйна)МЪТЪВ!
1- ген. майор Андрей Суховетски
2- ген. майор Владимир Фролов
3 - ген. майор Андрей Колесников
4- ген. майор Олег Митяев
5 - ген. майор Андрей Симеонов
6 - ген.майор Канамат Боташев
7 - ген. майор Роман Котузов
8 - ген. майор Дмитро Улянов
9 - ген. майор Серги Горячев
10- ген.майор Олег Цоков
11- ген.майор Владимир Завадский
12- ген.майор Павел Клименко
13- ген. майор Игор Кирилов
14 - ген. майор Костантин Смешко
15- ген.лейтенант Ярослав Москалик
16- ген.лейтенант Михайло Гудков
17- ген.лейтенант Фанил Сарваров
Забележка:
За да не се превръща този списък в твърде дълго четиво са спестени имената на бригадните генерали взели участие по същата програма.
Коментиран от #5, #11, #12
14:35 02.01.2026
2 Сатана Z
14:35 02.01.2026
3 Факти
Коментиран от #4
14:38 02.01.2026
4 604
До коментар #3 от "Факти":Бандер фашаги съррр... точно туй правят щот друго не им остана....
14:41 02.01.2026
5 Нищожество,
До коментар #1 от "Карго 200":Изживяваш се като терорист,а !?
Коментиран от #7, #8
14:42 02.01.2026
6 Укрофоб
14:43 02.01.2026
7 Карго 200
До коментар #5 от "Нищожество,":Изживявам се като защитник на убийците на окупатори.
Коментиран от #9
14:44 02.01.2026
8 604
До коментар #5 от "Нищожество,":Идва му времето...незнам що си мисли че е скрит покрит, а...отдавна е разкрит
14:44 02.01.2026
9 604
До коментар #7 от "Карго 200":Изчизни ве мумия...по тъппо парче не съм си и мислел че може да съществува. Тук освен егото си друго нищо не защитаваш. Палячоу!
14:46 02.01.2026
10 Пророк
14:47 02.01.2026
11 Руснак
До коментар #1 от "Карго 200":Вечная память павшим русским героям!
14:47 02.01.2026
12 ганев
До коментар #1 от "Карго 200":АБЕ...ти...ОЩЕ ЛИ...МЪРДАШ
14:54 02.01.2026