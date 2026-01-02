Мащабна кибератака срещу уебсайта със списък на жертвите на терористичната атака в Хорли е извършена от територия, контролирана от Киев, и от страни от ЕС, заяви пред РИА Новости губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо.

„Хакери, действащи от територия, контролирана от Киев, и от страни от ЕС, свалиха уебсайта със списък на жертвите на терористичната атака в Хорли. Това беше мащабна кибератака“, каза губернаторът пред РИА Новости.

В четвъртък вечерта беше публикуван предварителен списък със седем души, загинали при атаката на украинските въоръжени сили срещу кафене и хотел в село Хорли.

Същия ден губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо съобщи, че украинските въоръжени сили са извършили целенасочен удар с дрон по място, където цивилни са празнували Нова година – кафене и хотел на брега на Черно море в Хорли. Според Следствения комитет на Русия 27 души са били убити, включително двама непълнолетни. Тридесет и един други, включително пет деца, са били откарани в болници с наранявания с различна тежест. Открито е разследване за тероризъм. Петък и събота са обявени за дни на траур в региона.