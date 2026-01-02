Новини
Хакери атакуваха сайта със списък на жертвите на терористичната атака в Хорли
  Тема: Украйна

Хакери атакуваха сайта със списък на жертвите на терористичната атака в Хорли

2 Януари, 2026 14:27 793 12

Страницата е била свалена

Хакери атакуваха сайта със списък на жертвите на терористичната атака в Хорли - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мащабна кибератака срещу уебсайта със списък на жертвите на терористичната атака в Хорли е извършена от територия, контролирана от Киев, и от страни от ЕС, заяви пред РИА Новости губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо.

„Хакери, действащи от територия, контролирана от Киев, и от страни от ЕС, свалиха уебсайта със списък на жертвите на терористичната атака в Хорли. Това беше мащабна кибератака“, каза губернаторът пред РИА Новости.

В четвъртък вечерта беше публикуван предварителен списък със седем души, загинали при атаката на украинските въоръжени сили срещу кафене и хотел в село Хорли.

Същия ден губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо съобщи, че украинските въоръжени сили са извършили целенасочен удар с дрон по място, където цивилни са празнували Нова година – кафене и хотел на брега на Черно море в Хорли. Според Следствения комитет на Русия 27 души са били убити, включително двама непълнолетни. Тридесет и един други, включително пет деца, са били откарани в болници с наранявания с различна тежест. Открито е разследване за тероризъм. Петък и събота са обявени за дни на траур в региона.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карго 200

    2 17 Отговор
    Списък на руските генерали повишени в космонавти по програмата: "Буданов"

    БАБА ВАНГА НЕ ПРЕДСКАЗВА ТЯ ПЛАНИРА

    Авериянов началник на руското разузнаване(еквивалента на Буданов в Украйна)МЪТЪВ!

    1- ген. майор Андрей Суховетски

    2- ген. майор Владимир Фролов

    3 - ген. майор Андрей Колесников

    4- ген. майор Олег Митяев

    5 - ген. майор Андрей Симеонов

    6 - ген.майор Канамат Боташев

    7 - ген. майор Роман Котузов

    8 - ген. майор Дмитро Улянов

    9 - ген. майор Серги Горячев

    10- ген.майор Олег Цоков

    11- ген.майор Владимир Завадский

    12- ген.майор Павел Клименко

    13- ген. майор Игор Кирилов

    14 - ген. майор Костантин Смешко

    15- ген.лейтенант Ярослав Москалик

    16- ген.лейтенант Михайло Гудков

    17- ген.лейтенант Фанил Сарваров

    Забележка:

    За да не се превръща този списък в твърде дълго четиво са спестени имената на бригадните генерали взели участие по същата програма.

    Коментиран от #5, #11, #12

    14:35 02.01.2026

  • 2 Сатана Z

    22 1 Отговор
    Украина ще бъде унищожена до основи и на нейно място ще се изгради държава без нацизъм .Дори и Тръмп усети Мераците на Укрите за 4ти Райх и се чуди да не ги запука и той тази терористична измет.

    14:35 02.01.2026

  • 3 Факти

    2 18 Отговор
    Тъпите руснаци дори не могат да се сетят, че няма логика украинците целенасочено да убият десетки цивилни на НГ. От това те не биха имали никакви ползи, а само негативи. Путин си търси всякакви извинения да продължи войната, защото не е стигнал до никъде и обявените цели са мираж.

    Коментиран от #4

    14:38 02.01.2026

  • 4 604

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Бандер фашаги съррр... точно туй правят щот друго не им остана....

    14:41 02.01.2026

  • 5 Нищожество,

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Изживяваш се като терорист,а !?

    Коментиран от #7, #8

    14:42 02.01.2026

  • 6 Укрофоб

    7 1 Отговор
    За урките няма място под слънцето.Те са тор

    14:43 02.01.2026

  • 7 Карго 200

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Нищожество,":

    Изживявам се като защитник на убийците на окупатори.

    Коментиран от #9

    14:44 02.01.2026

  • 8 604

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нищожество,":

    Идва му времето...незнам що си мисли че е скрит покрит, а...отдавна е разкрит

    14:44 02.01.2026

  • 9 604

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Карго 200":

    Изчизни ве мумия...по тъппо парче не съм си и мислел че може да съществува. Тук освен егото си друго нищо не защитаваш. Палячоу!

    14:46 02.01.2026

  • 10 Пророк

    6 0 Отговор
    Рано или късно въоръжените украинските терористи ще дойдат в България и тогава ще разберете кон боб яде ли.

    14:47 02.01.2026

  • 11 Руснак

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Вечная память павшим русским героям!

    14:47 02.01.2026

  • 12 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    АБЕ...ти...ОЩЕ ЛИ...МЪРДАШ

    14:54 02.01.2026

