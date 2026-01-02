Новини
Външното разузнаване на Украйна: Кремъл готви мащабна провокация с много жертви
  Тема: Украйна

2 Януари, 2026 12:37 1 485 79

  • украйна-
  • русия-
  • провокация-
  • жертви-
  • юлианска коледа

Тя е ще по време на честванията на Юлианската Коледа

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Кремъл подготвя мащабна провокация с възможни човешки жертви в навечерието или по време на честванията на Юлианската Коледа, предупреди Службата за външно разузнаване на Украйна.

„Службата за външно разузнаване на Украйна предупреждава за продължаването на специалната операция на Кремъл за нарушаване на мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ. Тази операция е всеобхватна. След така наречената „атака срещу резиденцията на Путин“ документирахме разпространението от Кремъл на нова фалшифицирана информация, за да подготвим руската и чуждестранната аудитория за по-нататъшна ескалация“, се казва в изявлението.

Агенцията „с голяма вероятност“ прогнозира „преход от манипулативно влияние към въоръжена провокация от руските специални служби със значителни човешки жертви“.

Очакваното време е в навечерието или по време на честването на Коледа според Юлианския календар. Мястото на провокацията може да бъде религиозна сграда или друг обект с високо символично значение, както в Русия, така и във временно окупираните територии на Украйна“, съобщи разузнавателната служба.

Отбелязва се, че за да фалшифицират доказателства за участието на Украйна, руснаците планират да използват останките от западни ударни безпилотни летателни апарати, които ще бъдат доставени до мястото на провокацията от линията на съприкосновение.

Експлоатацията на страха и извършването на терористични актове с човешки жертви под „фалшив флаг“ е напълно съвместимо с оперативния стил на руските разузнавателни служби. Режимът на Путин многократно е използвал тази тактика в Русия, а сега същият този модел се изнася, което косвено се потвърждава от публични изявления на висши руски служители“, отбеляза Службата за външно разузнаване.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 36 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иначе

    21 34 Отговор
    няма да е Кремъл .

    Коментиран от #8, #45

    12:38 02.01.2026

  • 2 доста пасивно ви работят

    26 4 Отговор
    не губете търпение

    12:38 02.01.2026

  • 3 стоян георгиев

    13 59 Отговор
    Атентата в херсонска област е част от това.руснаците не им дреме за собствените жертви.навремето събаряха блокове в москва за да оправдаят нападението си в кавказ.

    Коментиран от #15

    12:39 02.01.2026

  • 4 стоян георгиев

    64 14 Отговор
    Демек, укро фашистите ще извършат поредния си терористичен акт, ефро мисирките по команда ще обвиняват Русия!

    12:39 02.01.2026

  • 5 Преведено

    63 20 Отговор
    заглавието казва! Фашистите в Украйна ще извършат диверсии срещу мирно население и ще го препишат на Русия! 😄 Фашистка из мет!

    12:39 02.01.2026

  • 6 ти да видиш

    52 70 Отговор
    Всъщност такива терористични целенасочени атаки извършва само подлия зеленпор и подопечните му нацисти! "Убийците викат дръжте убиеца"!

    Коментиран от #39

    12:40 02.01.2026

  • 7 Берлин

    48 53 Отговор
    Подли окраински бандери, почват да реват, трябва да бъдат изтривани всеки ден.

    12:40 02.01.2026

  • 8 Путин

    17 19 Отговор

    До коментар #1 от "Иначе":

    Сорос ми заповяда да станем "многоходови" в Украйна

    12:41 02.01.2026

  • 9 стоян георгиев

    36 45 Отговор
    Гузен негонен бяга! Ционистки сценарии, в бандеровски вариант!

    Коментиран от #55

    12:41 02.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нормално

    43 40 Отговор
    Руските ypoди са способни на всичко, особено когато виждат, че не могат да победят.

    Коментиран от #21

    12:41 02.01.2026

  • 12 Вашето мнение

    40 10 Отговор
    Външното разузнаване на украйна каза, урсула каза, кая каза, трябва да си тоталнно изтрещел жълтопаветен за да се доверяваш на това, което ти казват тия. Дори по времето на комунизма нямаше такова промиване на мозъци и бяхме с критично мислене. Продължаващата СВО ще доведе и до нелечими психични разтройства сред жълтопаветните и е добре да продължи повечко.

    Коментиран от #17, #19, #36

    12:41 02.01.2026

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 5 Отговор
    Значи укрофаSHагите подготвят атака по цивилни обекти
    и сега се опитват да отбият подозренията към себе си с тези измишльотини...

    Коментиран от #63

    12:41 02.01.2026

  • 14 Жорко

    26 5 Отговор
    Фръгай 2 3 ореха над укроисмета и да се свършва агонията на наркомана

    Коментиран от #37

    12:41 02.01.2026

  • 15 Путен

    3 16 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Евреин съм веее... няма загинали евреи в СВО или в блоковете в Москва. Само вати

    12:42 02.01.2026

  • 16 Това се нарича

    21 6 Отговор
    фашистка пропаганда! 😄

    12:42 02.01.2026

  • 17 Копейки,

    6 18 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #75, #77

    12:42 02.01.2026

  • 18 Сандо

    24 5 Отговор
    Не е нужно дори да си от разузнаването,за да знаеш,че след последните терористични акции на укронацистите ще последва сериозен руски удар.Както се казва,да им е як гърба,а и не само той.Лично аз съм доволен след тия атаки,по този начин "армията на договорняците" в Русия постоянно губи позиции,а това означава,че еврофашистите отново ще ядат пердах и държавите ще бъдат освободени от евроатлантическите окови.

    12:42 02.01.2026

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 17 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #24, #25, #41, #79

    12:43 02.01.2026

  • 20 остър завой

    8 2 Отговор
    Стар трик и способ на управленците, за да обясняват управленските си решения пред обществото чрез поръчани доказателства , подвластно на манипулациите при пропагандата.,

    12:43 02.01.2026

  • 21 Путин

    3 10 Отговор

    До коментар #11 от "Нормално":

    Сорос ми заповяда да не побеждаваме и да казваме на копейките, че сме "многоходови".

    12:43 02.01.2026

  • 22 Степа

    19 5 Отговор
    УкраинскиКретени вие какво очаквате руснаците да ви галят с перо ли за престъоленията които вършите? От тук нататък ще може само да изберете дирека на който да виснете подлиУкронацисти.

    12:43 02.01.2026

  • 23 ФАКТ

    8 19 Отговор
    Любимото занимание на Пуслера е да взривява руснаци.

    Коментиран от #29

    12:44 02.01.2026

  • 24 Днес пак ли папагалим 😄

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не изникна ли пиро на дупиту? 😄

    12:45 02.01.2026

  • 25 Още

    13 3 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    толкова ще ви блъска и дъни Мечока. Смятай колко са.

    12:45 02.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 СВО

    13 1 Отговор
    Всеки който поддържа терроризма ще бъде наказан.

    12:47 02.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "ФАКТ":

    Така е, крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022ра

    Коментиран от #70

    12:48 02.01.2026

  • 30 Патравата руска армия

    6 10 Отговор
    Бойците от 7-ми корпус на Десантно-щурмовите войски на Украйна нанесоха тижки загуби на окупатора край Покровск, Мирноград ,Гришино и Гуляйполе .

    Патравите пак са яли лобута

    12:48 02.01.2026

  • 31 Сандо

    3 9 Отговор
    Но трябва да се знае, че до като не се унищожи калния бункер и ботокса не висне от башнята няма да има мир!

    12:49 02.01.2026

  • 32 Kaлпазанин

    11 3 Отговор
    Да виждаме и четем ,кой бомби по хотели цивилни о деца там където има евреи има смърт и разруха ,до самоунищожение и поробване

    12:50 02.01.2026

  • 33 Ленин

    9 4 Отговор
    Само атома ...ма ми чката ви фашистка...

    12:50 02.01.2026

  • 34 Последния Софиянец

    4 10 Отговор
    От днеска в моето заведение се плаща само в ЕВРО, копейките да си държат денгите като ходят в блатата да си купят свещи да палнат на бункера!

    Коментиран от #38

    12:51 02.01.2026

  • 35 Гошо

    7 3 Отговор
    Айде не рЕвете предварително, като вдовица за .й! ...

    12:51 02.01.2026

  • 36 Фес, русофил от ГЕРБ

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Така ли казва праведната пропаганда?

    12:51 02.01.2026

  • 37 Путин

    2 8 Отговор

    До коментар #14 от "Жорко":

    не можем, Сорос ни каза да сме "многоходови"

    Коментиран от #48

    12:51 02.01.2026

  • 38 Ванков

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Последния Софиянец":

    А от нощеска?

    12:51 02.01.2026

  • 39 Какво да видя

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "ти да видиш":

    копейко мaлoyмна?

    Коментиран от #47

    12:52 02.01.2026

  • 40 Калпазанин

    4 6 Отговор
    А тия рубли които събирахме толкова време какво да ги правим, тьота ни обеща, че щели да станат колкото долара!

    12:52 02.01.2026

  • 41 Хахахахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Бедняк днеска какво си върнахте от руснаците, а баща ти сигурно горкия е на фронта като е видял какво е създал в твое лице, чакам да ми отговориш

    12:52 02.01.2026

  • 42 Омбре

    8 3 Отговор
    Еми след удара по кафето и хотелка, сега укрите ще треперят ,като не знаят, кога, как и къде ще си отмъстят руснаците. Но сами си го направиха, от каъв зор,атакуваш кафе и хотел,това военни цели ли са, и аджеба,като знаеш,че ще има отоговор, още повече се обезмисля такъв удар. Аз поне не виждам логика, при положение,че винаги отоговора на руснаците е по разрушителен.

    12:53 02.01.2026

  • 43 Омбре

    4 6 Отговор
    ватата трябва да се млати до като шава, куупейиките им тоже

    12:53 02.01.2026

  • 44 Атина Палада

    4 6 Отговор
    От Кииф за два дня до къде се докара бункерното!

    Коментиран от #57

    12:54 02.01.2026

  • 45 ФАКТ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Иначе":

    Операцията претърпя своя грандиозен ПРОВАЛ още на ден 4 от 3-дневната специална милиционерска операция.

    12:55 02.01.2026

  • 46 Руснаци

    3 4 Отговор
    Красота е са гледам канукриъе скимтят, още 4400 км превзети, а укрите превземат гробищата-500 хилки само 2025, а за 4 години да обобщен над 2 млн убити укри и нито един км върната територия

    12:56 02.01.2026

  • 47 Че тъ пейката

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Какво да видя":

    е жалко нещо!! Да ти фърля една филия да ми потанцуваш.

    12:57 02.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 И Киев е Руски

    4 3 Отговор
    Изтеклия е свършен .Олесия да ми пише на лично .Ще я помпя като таксиметров апарат-Без платно

    12:57 02.01.2026

  • 50 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    3 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:57 02.01.2026

  • 51 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    2 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:57 02.01.2026

  • 52 Не е необходимо

    3 1 Отговор
    Да се плаща за разузнаване!
    ЛОГИЧНО Е!
    Треперете бълхи кръвясали!

    12:57 02.01.2026

  • 53 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    4 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:57 02.01.2026

  • 54 Чакаме капитулация на Русия и РАЗПАД

    2 7 Отговор
    Путин смятал, че може да спечели тази война.Ми той е загубил връзка с реалността.Гледа ли Путин празнуването на Нова Година във Лондон, Париж, Дубай.Ми Русия следствие на санкциите е вече в 19 ВЕК.Афаа, пестели от ток ни лъже Захарова...
    Какво казва Виктория Нюланд по въпроса-Путин не може да спре войната.Ако я спре, това означава да се повторят събитията след мира от нахлуването във Афганистан.Колапс на Русия и край на президенствмането на Путин.

    Коментиран от #60, #61

    12:58 02.01.2026

  • 55 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Ти да мълчиш!

    12:58 02.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Пак ли крадеш 😄

    4 5 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Запада стана циганско гето! После защо Русия е велика на фона на кражбите и лъжите. 😄

    12:59 02.01.2026

  • 58 гост

    1 1 Отговор
    Ако напишеш още веднъж единствената мисъл, която знаеш ще ти излезе афта на езика!

    12:59 02.01.2026

  • 59 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    3 4 Отговор
    Слава на Украйна ! 🇧🇬🇺🇦🇪🇺

    13:01 02.01.2026

  • 60 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Чакаме капитулация на Русия и РАЗПАД":

    Тази година е последна на блатния халифат. Слава на Украйна ! 🇺🇦

    Коментиран от #67

    13:02 02.01.2026

  • 61 Вашето мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "Чакаме капитулация на Русия и РАЗПАД":

    В резултат на СВО освен пряка денацификация се постига и коствена такава, дълбоките психически проблеми на нашия жълтопаветен довеждат до това, че той вече не е способен на нищо. Ходещо зомби, може да бъде считано за денацифицирано.

    13:02 02.01.2026

  • 62 !!!?

    0 0 Отговор
    В България Копейките са тези който вършат саботажи, провокации и бойкот на българските интереси под фалшив флаг...!!!?

    13:02 02.01.2026

  • 63 Омбре

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Еми на фронта губят, нищо друго не могат да направят освен това. То въоръжен войник срещу цивилен без оръжие е лесно,ама на фронта се вижда,че с/у руснаците нямат шансове. Това,ако си прав,другото е,че може и да са прави с това инфо, но ако е така,ще е отмъшение за удара по кафето и хотела. Поне така предполагам, иначе други причини няма. Каквото и да си говорим обаче, тази операция на руснаците в украйна е крайно нелогична, никой не води военна кампания по такъв мек начин. Арестович каза,че на Путин му е жал иначе е щял да ги приклщчи за 2-3 месецс, но ще станат 5 г вече и руснаците макар и да напредват и побеждават го правят адски бавно. Нито янките действат така, нито художника, или Вова е много добър, или е нещо ,което ние обикновените граждани не разбираме, но военна кампания като тази сега историята не е виждала или поне аз не се сещам за такава.

    Коментиран от #73

    13:02 02.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Конфети "Земя-въздух-земя "

    1 3 Отговор
    Няма да е провокация, а закономерност.

    Коментиран от #71

    13:04 02.01.2026

  • 67 Кражбата и лъжата са типични за циганите

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":

    А нает циганин от запада да краде и лъже, показва деградацията и фашизма дето го е залял и величието на Русия! 😄

    13:05 02.01.2026

  • 68 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор
    Внимавайте, че палячовците от Възраждане и Бг путинофили, могат да направят някой атентат или палеж в името на Путин!

    13:05 02.01.2026

  • 69 ВВП

    2 1 Отговор
    Почва истинското зануляваме на расата окропитек..Гледайте и пъшкайте клесове . Тая свинщина не се трае .повече.Зелю фашиста проси мир и в същото време убива 30 човека ,цивилни ,на маса .Садизъм..затова никой няма да ги жали Киев ще бъде Газа ....

    13:06 02.01.2026

  • 70 Омбре

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Съотношение 1000 на 23, та не знам колко пушат......

    13:06 02.01.2026

  • 71 !!!?

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    А къде е безаналоговата "космическа авиация" на Кремълската фашистка хунта...!???

    Коментиран от #72

    13:07 02.01.2026

  • 72 Фашистите в Украйна

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "!!!?":

    нямат авиация. Тук таме имат по някой скрит самолет. И това е добре и благодари на Русия, че пак те отърва от фашизма!

    13:09 02.01.2026

  • 73 Искандер М

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Омбре":

    Нарича се СВО, и наистина и за мен е странно. Някой ден ще се разбере истината

    13:10 02.01.2026

  • 74 Българин

    1 2 Отговор
    Няма да ревете.Защо нападнахте резиденцията на Путин?! Москва предупреди- "ще има отговор".Докато не изпълните условията за мир на Москва..,още бой ще ядете.

    13:11 02.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Жу рналист си е диагноза

    0 1 Отговор
    Даже две провокации със стотици хиляди жертви!

    13:12 02.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Урките

    1 1 Отговор
    Убиха ли 20 цивилни....убиха...сега ако отговорят руснаците било провокация?!тия са нагли колкото тия от Брюксел

    13:14 02.01.2026

  • 79 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Може не за 3 дни , а за ден . Но не се прави заради населението. Иначе няколко орешника в Радата, в МО , влаковете , гари , ТВ кули и всичко спира . Ако се иде пък на ядрено показно ..не ми се мисли .
    Така че да се радваме , че е Путин , а не някой ястреб .

    13:15 02.01.2026

