Кремъл подготвя мащабна провокация с възможни човешки жертви в навечерието или по време на честванията на Юлианската Коледа, предупреди Службата за външно разузнаване на Украйна.

„Службата за външно разузнаване на Украйна предупреждава за продължаването на специалната операция на Кремъл за нарушаване на мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ. Тази операция е всеобхватна. След така наречената „атака срещу резиденцията на Путин“ документирахме разпространението от Кремъл на нова фалшифицирана информация, за да подготвим руската и чуждестранната аудитория за по-нататъшна ескалация“, се казва в изявлението.

Агенцията „с голяма вероятност“ прогнозира „преход от манипулативно влияние към въоръжена провокация от руските специални служби със значителни човешки жертви“.

„Очакваното време е в навечерието или по време на честването на Коледа според Юлианския календар. Мястото на провокацията може да бъде религиозна сграда или друг обект с високо символично значение, както в Русия, така и във временно окупираните територии на Украйна“, съобщи разузнавателната служба.

Отбелязва се, че за да фалшифицират доказателства за участието на Украйна, руснаците планират да използват останките от западни ударни безпилотни летателни апарати, които ще бъдат доставени до мястото на провокацията от линията на съприкосновение.

„Експлоатацията на страха и извършването на терористични актове с човешки жертви под „фалшив флаг“ е напълно съвместимо с оперативния стил на руските разузнавателни служби. Режимът на Путин многократно е използвал тази тактика в Русия, а сега същият този модел се изнася, което косвено се потвърждава от публични изявления на висши руски служители“, отбеляза Службата за външно разузнаване.