Външното разузнаване на Украйна: Кремъл готви мащабна провокация с много жертви

Кремъл подготвя мащабна провокация с възможни човешки жертви в навечерието или по време на честванията на Юлианската Коледа, предупреди Службата за външно разузнаване на Украйна.
„Службата за външно разузнаване на Украйна предупреждава за продължаването на специалната операция на Кремъл за нарушаване на мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ. Тази операция е всеобхватна. След така наречената „атака срещу резиденцията на Путин“ документирахме разпространението от Кремъл на нова фалшифицирана информация, за да подготвим руската и чуждестранната аудитория за по-нататъшна ескалация“, се казва в изявлението.
Агенцията „с голяма вероятност“ прогнозира „преход от манипулативно влияние към въоръжена провокация от руските специални служби със значителни човешки жертви“.
„Очакваното време е в навечерието или по време на честването на Коледа според Юлианския календар. Мястото на провокацията може да бъде религиозна сграда или друг обект с високо символично значение, както в Русия, така и във временно окупираните територии на Украйна“, съобщи разузнавателната служба.
Отбелязва се, че за да фалшифицират доказателства за участието на Украйна, руснаците планират да използват останките от западни ударни безпилотни летателни апарати, които ще бъдат доставени до мястото на провокацията от линията на съприкосновение.
„Експлоатацията на страха и извършването на терористични актове с човешки жертви под „фалшив флаг“ е напълно съвместимо с оперативния стил на руските разузнавателни служби. Режимът на Путин многократно е използвал тази тактика в Русия, а сега същият този модел се изнася, което косвено се потвърждава от публични изявления на висши руски служители“, отбеляза Службата за външно разузнаване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иначе
Коментиран от #8, #45
12:38 02.01.2026
2 доста пасивно ви работят
12:38 02.01.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #15
12:39 02.01.2026
4 стоян георгиев
12:39 02.01.2026
5 Преведено
12:39 02.01.2026
6 ти да видиш
Коментиран от #39
12:40 02.01.2026
7 Берлин
12:40 02.01.2026
8 Путин
До коментар #1 от "Иначе":Сорос ми заповяда да станем "многоходови" в Украйна
12:41 02.01.2026
9 стоян георгиев
Коментиран от #55
12:41 02.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нормално
Коментиран от #21
12:41 02.01.2026
12 Вашето мнение
Коментиран от #17, #19, #36
12:41 02.01.2026
13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
и сега се опитват да отбият подозренията към себе си с тези измишльотини...
Коментиран от #63
12:41 02.01.2026
14 Жорко
Коментиран от #37
12:41 02.01.2026
15 Путен
До коментар #3 от "стоян георгиев":Евреин съм веее... няма загинали евреи в СВО или в блоковете в Москва. Само вати
12:42 02.01.2026
16 Това се нарича
12:42 02.01.2026
17 Копейки,
До коментар #12 от "Вашето мнение":СБУ на Украйна ви знае всичките.
Коментиран от #75, #77
12:42 02.01.2026
18 Сандо
12:42 02.01.2026
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #12 от "Вашето мнение":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #24, #25, #41, #79
12:43 02.01.2026
20 остър завой
12:43 02.01.2026
21 Путин
До коментар #11 от "Нормално":Сорос ми заповяда да не побеждаваме и да казваме на копейките, че сме "многоходови".
12:43 02.01.2026
22 Степа
12:43 02.01.2026
23 ФАКТ
Коментиран от #29
12:44 02.01.2026
24 Днес пак ли папагалим 😄
До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не изникна ли пиро на дупиту? 😄
12:45 02.01.2026
25 Още
До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":толкова ще ви блъска и дъни Мечока. Смятай колко са.
12:45 02.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 СВО
12:47 02.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #23 от "ФАКТ":Така е, крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022ра
Коментиран от #70
12:48 02.01.2026
30 Патравата руска армия
Патравите пак са яли лобута
12:48 02.01.2026
31 Сандо
12:49 02.01.2026
32 Kaлпазанин
12:50 02.01.2026
33 Ленин
12:50 02.01.2026
34 Последния Софиянец
Коментиран от #38
12:51 02.01.2026
35 Гошо
12:51 02.01.2026
36 Фес, русофил от ГЕРБ
До коментар #12 от "Вашето мнение":Така ли казва праведната пропаганда?
12:51 02.01.2026
37 Путин
До коментар #14 от "Жорко":не можем, Сорос ни каза да сме "многоходови"
Коментиран от #48
12:51 02.01.2026
38 Ванков
До коментар #34 от "Последния Софиянец":А от нощеска?
12:51 02.01.2026
39 Какво да видя
До коментар #6 от "ти да видиш":копейко мaлoyмна?
Коментиран от #47
12:52 02.01.2026
40 Калпазанин
12:52 02.01.2026
41 Хахахахаха
До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Бедняк днеска какво си върнахте от руснаците, а баща ти сигурно горкия е на фронта като е видял какво е създал в твое лице, чакам да ми отговориш
12:52 02.01.2026
42 Омбре
12:53 02.01.2026
43 Омбре
12:53 02.01.2026
44 Атина Палада
Коментиран от #57
12:54 02.01.2026
45 ФАКТ
До коментар #1 от "Иначе":Операцията претърпя своя грандиозен ПРОВАЛ още на ден 4 от 3-дневната специална милиционерска операция.
12:55 02.01.2026
46 Руснаци
12:56 02.01.2026
47 Че тъ пейката
До коментар #39 от "Какво да видя":е жалко нещо!! Да ти фърля една филия да ми потанцуваш.
12:57 02.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 И Киев е Руски
12:57 02.01.2026
50 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
Фидел Кастро 1992 г.
12:57 02.01.2026
51 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:57 02.01.2026
52 Не е необходимо
ЛОГИЧНО Е!
Треперете бълхи кръвясали!
12:57 02.01.2026
53 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
12:57 02.01.2026
54 Чакаме капитулация на Русия и РАЗПАД
Какво казва Виктория Нюланд по въпроса-Путин не може да спре войната.Ако я спре, това означава да се повторят събитията след мира от нахлуването във Афганистан.Колапс на Русия и край на президенствмането на Путин.
Коментиран от #60, #61
12:58 02.01.2026
55 Факт
До коментар #9 от "стоян георгиев":Ти да мълчиш!
12:58 02.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Пак ли крадеш 😄
До коментар #44 от "Атина Палада":Запада стана циганско гето! После защо Русия е велика на фона на кражбите и лъжите. 😄
12:59 02.01.2026
58 гост
12:59 02.01.2026
59 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
13:01 02.01.2026
60 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ
До коментар #54 от "Чакаме капитулация на Русия и РАЗПАД":Тази година е последна на блатния халифат. Слава на Украйна ! 🇺🇦
Коментиран от #67
13:02 02.01.2026
61 Вашето мнение
До коментар #54 от "Чакаме капитулация на Русия и РАЗПАД":В резултат на СВО освен пряка денацификация се постига и коствена такава, дълбоките психически проблеми на нашия жълтопаветен довеждат до това, че той вече не е способен на нищо. Ходещо зомби, може да бъде считано за денацифицирано.
13:02 02.01.2026
62 !!!?
13:02 02.01.2026
63 Омбре
До коментар #13 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Еми на фронта губят, нищо друго не могат да направят освен това. То въоръжен войник срещу цивилен без оръжие е лесно,ама на фронта се вижда,че с/у руснаците нямат шансове. Това,ако си прав,другото е,че може и да са прави с това инфо, но ако е така,ще е отмъшение за удара по кафето и хотела. Поне така предполагам, иначе други причини няма. Каквото и да си говорим обаче, тази операция на руснаците в украйна е крайно нелогична, никой не води военна кампания по такъв мек начин. Арестович каза,че на Путин му е жал иначе е щял да ги приклщчи за 2-3 месецс, но ще станат 5 г вече и руснаците макар и да напредват и побеждават го правят адски бавно. Нито янките действат така, нито художника, или Вова е много добър, или е нещо ,което ние обикновените граждани не разбираме, но военна кампания като тази сега историята не е виждала или поне аз не се сещам за такава.
Коментиран от #73
13:02 02.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #71
13:04 02.01.2026
67 Кражбата и лъжата са типични за циганите
До коментар #60 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTТ":А нает циганин от запада да краде и лъже, показва деградацията и фашизма дето го е залял и величието на Русия! 😄
13:05 02.01.2026
68 Дон Корлеоне
13:05 02.01.2026
69 ВВП
13:06 02.01.2026
70 Омбре
До коментар #29 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Съотношение 1000 на 23, та не знам колко пушат......
13:06 02.01.2026
71 !!!?
До коментар #66 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":А къде е безаналоговата "космическа авиация" на Кремълската фашистка хунта...!???
Коментиран от #72
13:07 02.01.2026
72 Фашистите в Украйна
До коментар #71 от "!!!?":нямат авиация. Тук таме имат по някой скрит самолет. И това е добре и благодари на Русия, че пак те отърва от фашизма!
13:09 02.01.2026
73 Искандер М
До коментар #63 от "Омбре":Нарича се СВО, и наистина и за мен е странно. Някой ден ще се разбере истината
13:10 02.01.2026
74 Българин
13:11 02.01.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Жу рналист си е диагноза
13:12 02.01.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Урките
13:14 02.01.2026
79 Факти
До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Може не за 3 дни , а за ден . Но не се прави заради населението. Иначе няколко орешника в Радата, в МО , влаковете , гари , ТВ кули и всичко спира . Ако се иде пък на ядрено показно ..не ми се мисли .
Така че да се радваме , че е Путин , а не някой ястреб .
13:15 02.01.2026