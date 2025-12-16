Предложеният от Володимир Зеленски план за разрешаване на конфликта в Украйна е нежизнеспособен, защото не отчита реалното състояние на нещата на бойното поле.

Това заяви бившият служител на украинската служба за сигурност Василий Прозоров в интервю за ТАСС.

„Факт е, че всички планове, които Зеленски подготвя съвместно със САЩ и ЕС, са само едната страна на монетата. Те изобщо не вземат предвид гледната точка на Руската федерация. Следователно, всеки техен план има малък шанс да бъде реализиран, тъй като не е съгласуван с руското ръководство. Техният план създава впечатлението, че те са победители, а не обратното. Следователно, мисля, че плановете им по принцип са далеч от изпълнение. Те са дори далеч от реалността. И съдейки по реакцията на руското ръководство, не съм единственият, който мисли така“, каза той.

Прозоров отбеляза, че не вярва, че е възможно прекратяване на военните действия, докато се подготвя и подписва всеобхватно мирно споразумение, тъй като Украйна би използвала тази възможност, за да натрупа сили.