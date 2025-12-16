Новини
The Washington Post: Корупционният скандал и атаките срещу енергетиката тласкат Зеленски към мирно споразумение
16 Декември, 2025 06:41, обновена 16 Декември, 2025 06:51 980 17

Според висш европейски дипломат тази „уязвимост“ би могла да направи украинският президент Зеленски по-благосклонен да се сложи край на конфликта

The Washington Post: Корупционният скандал и атаките срещу енергетиката тласкат Зеленски към мирно споразумение - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корупционният скандал в Украйна и атаките срещу украинската енергийна инфраструктура биха могли да доближат президента Володимир Зеленски до мирно споразумение, съобщава The Washington Post.

Зеленски се оказа замесен в голям вътрешен корупционен скандал и беше принуден да уволни началника на кабинета си Андрей Ермак, след като домът му беше претърсен като част от разследването.

Според висш европейски дипломат тази „уязвимост“, заедно с атаките срещу украинската енергийна инфраструктура, би могла да направи Зеленски по-склонен да постигне мирно споразумение.

„Наистина вярвам, че те никога не са приемали това толкова сериозно, колкото сега. И по някаква причина изглежда, че е свързано с корупционния скандал и всички вътрешни сътресения“, каза източникът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
  • 1 Хи хи хи . Голям майтап !

    18 18 Отговор
    И жената на надрусаняка да връща милионите откраднати от клоуна , да връща и новите коли купени от изложенията във париж и по света !!!!!!

    Коментиран от #9, #13

    06:54 16.12.2025

  • 2 404

    12 15 Отговор
    Франция анексира Алжир от Турция, а Англия почти всяка година анексира поредното индийско княжество -балансът на силите изглежда ненарушен. Но щом Русия окупира Молдова и Влахия, дори временно, „равновесието" е застрашено.

    В мирно време Франция се установява в Рим и остава там няколко години „няма голяма работа". Но на Русия и стига само да помисли за окупацията на Константинопол и „мирът на цяла Европа е застрашен". Британците обявяват кампания срещу Китай за предполагаема обида „никой няма право да се намесва докато Русия уж е задължена да иска разрешение от Европа, ако има спор със съсед.

    Англия заплашва гърците, подкрепяйки фалшивите твърдения на португалски търговец, и изгаря флота им законно действие

    06:55 16.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Миролюб Войнов, следовател

    10 0 Отговор
    Леген с вода и две жици с ток ще са по-убедителни към склоняване към примирие. Но зачем ? 😁

    07:04 16.12.2025

  • 7 Ами

    6 1 Отговор
    европейците и англичаните ще ги подкокоросат поне още за една, две зими. Украинци има достатъчно. Пари ще се намерят.

    07:14 16.12.2025

  • 8 Докато натовско оръжие

    2 4 Отговор
    Громи Путин, мир в Украйна нема да има

    07:19 16.12.2025

  • 9 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    В сравнение с Путин, зеленски е сирота.

    07:20 16.12.2025

  • 10 ПУТИН НАЛАГА

    2 3 Отговор
    Мир чрез сила.

    Коментиран от #12, #15

    07:20 16.12.2025

  • 11 Ами

    1 7 Отговор
    Но само от млатене разбира блатара и копейката му продажна.

    07:21 16.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "ПУТИН НАЛАГА":

    Страшна сила, Зеленски го завря в бункера от 22ра година!

    07:21 16.12.2025

  • 13 Вече ги върна

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Доволен ли си?

    07:21 16.12.2025

  • 14 Стига бе....

    2 4 Отговор
    Никакви атаки срещу Украйна не могат да спрат избиването на руснаците....

    07:24 16.12.2025

  • 15 Я пъ тоа

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "ПУТИН НАЛАГА":

    Леа сила бе....лее се руска кръв като из ведро в Украйна....

    07:25 16.12.2025

  • 16 Евала Зеленски

    1 6 Отговор
    Не цепиш басма на дъртака кремълски.

    Коментиран от #17

    07:26 16.12.2025

  • 17 Тошо

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Евала Зеленски":

    Ама Тръмп му го нацепи

    07:37 16.12.2025

