The Washington Post: Корупционният скандал и атаките срещу енергетиката тласкат Зеленски към мирно споразумение

Корупционният скандал в Украйна и атаките срещу украинската енергийна инфраструктура биха могли да доближат президента Володимир Зеленски до мирно споразумение, съобщава The Washington Post.

Зеленски се оказа замесен в голям вътрешен корупционен скандал и беше принуден да уволни началника на кабинета си Андрей Ермак, след като домът му беше претърсен като част от разследването.

Според висш европейски дипломат тази „уязвимост“, заедно с атаките срещу украинската енергийна инфраструктура, би могла да направи Зеленски по-склонен да постигне мирно споразумение.

„Наистина вярвам, че те никога не са приемали това толкова сериозно, колкото сега. И по някаква причина изглежда, че е свързано с корупционния скандал и всички вътрешни сътресения“, каза източникът.