The Washington Post: Корупционният скандал и атаките срещу енергетиката тласкат Зеленски към мирно споразумение

Корупционният скандал в Украйна и атаките срещу украинската енергийна инфраструктура биха могли да доближат президента Володимир Зеленски до мирно споразумение, съобщава The Washington Post.
Зеленски се оказа замесен в голям вътрешен корупционен скандал и беше принуден да уволни началника на кабинета си Андрей Ермак, след като домът му беше претърсен като част от разследването.
Според висш европейски дипломат тази „уязвимост“, заедно с атаките срещу украинската енергийна инфраструктура, би могла да направи Зеленски по-склонен да постигне мирно споразумение.
„Наистина вярвам, че те никога не са приемали това толкова сериозно, колкото сега. И по някаква причина изглежда, че е свързано с корупционния скандал и всички вътрешни сътресения“, каза източникът.
1 Хи хи хи . Голям майтап !
Коментиран от #9, #13
06:54 16.12.2025
2 404
В мирно време Франция се установява в Рим и остава там няколко години „няма голяма работа". Но на Русия и стига само да помисли за окупацията на Константинопол и „мирът на цяла Европа е застрашен". Британците обявяват кампания срещу Китай за предполагаема обида „никой няма право да се намесва докато Русия уж е задължена да иска разрешение от Европа, ако има спор със съсед.
Англия заплашва гърците, подкрепяйки фалшивите твърдения на португалски търговец, и изгаря флота им законно действие
06:55 16.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Миролюб Войнов, следовател
07:04 16.12.2025
7 Ами
07:14 16.12.2025
8 Докато натовско оръжие
07:19 16.12.2025
9 Я пъ тоа
До коментар #1 от "Хи хи хи . Голям майтап !":В сравнение с Путин, зеленски е сирота.
07:20 16.12.2025
10 ПУТИН НАЛАГА
Коментиран от #12, #15
07:20 16.12.2025
11 Ами
07:21 16.12.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #10 от "ПУТИН НАЛАГА":Страшна сила, Зеленски го завря в бункера от 22ра година!
07:21 16.12.2025
13 Вече ги върна
До коментар #1 от "Хи хи хи . Голям майтап !":Доволен ли си?
07:21 16.12.2025
14 Стига бе....
07:24 16.12.2025
15 Я пъ тоа
До коментар #10 от "ПУТИН НАЛАГА":Леа сила бе....лее се руска кръв като из ведро в Украйна....
07:25 16.12.2025
16 Евала Зеленски
Коментиран от #17
07:26 16.12.2025
17 Тошо
До коментар #16 от "Евала Зеленски":Ама Тръмп му го нацепи
07:37 16.12.2025