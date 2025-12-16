Новини
Свят »
Русия »
Русия заяви, че контролира целия Купянск, докато Украйна твърди обратното
  Тема: Украйна

Русия заяви, че контролира целия Купянск, докато Украйна твърди обратното

16 Декември, 2025 11:45 1 114 63

  • русия-
  • купянск-
  • украйна

Градът в североизточна Украйна остава спорна зона на военни действия и дипломатически усилия

Русия заяви, че контролира целия Купянск, докато Украйна твърди обратното - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия обяви, че е поела пълен контрол над Купянск - ключов град в североизточната част на Украйна, където украинските сили наскоро съобщиха, че са си върнали няколко квартала от руската армия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Градът е под контрола на 6-та руска армия“, заяви пред ТАСС Леонид Шаров, говорител на руската военна групировка „Запад“, която оперира в района.

Още новини от Украйна

Декларацията идва на фона на вчерашните изявления на украинския президент Володимир Зеленски за напредъка в преговорите със САЩ за прекратяване на войната, както и на европейските предложения за създаване на многонационални мироопазващи сили за гарантиране на мира в Украйна.

През ноември Русия вече обяви превземането на Купянск, докато Киев твърди, че е възстановил контрола над някои квартали.

Според Шаров, украински войници ежедневно се опитват да проникнат в града, но „всички квартали вече са под контрола на руските сили“. Той добави, че руските войски са ударили с дронове и артилерия група колумбийски наемници в района.

В същото време Зеленски обяви в петък, че е посетил украинските части край Купянск, като видеоклипът бе публикуван след съобщенията за възвръщането на две близки населени места и няколко квартала в ключовия град.

Посещението му се състоя малко след обявяването на пробив от украинските сили в района на Купянск - важен железопътен възел в Харковска област, посочва АФП.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро

    46 8 Отговор
    ще лъсне цялата истина и някой евро "лидери" ще се покрият като мишки.

    Коментиран от #12, #57

    11:47 16.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    45 7 Отговор
    Купянск е в ръцете на руснаците - повече от ясно е. Укрите няма как да си върнат и един квартал - толкова са деморализирани и малочислени. Дори видеото на Зеленски уж в Купянск, се оказа фейк. Или поне снимано доста отдавна. Имаше публикация в Телеграм по въпроса.

    Коментиран от #31

    11:49 16.12.2025

  • 4 Един друг

    9 45 Отговор
    Лъжата е с ранг на официална политика на Русия от 1917 година.

    Коментиран от #7

    11:50 16.12.2025

  • 5 Съдията

    38 7 Отговор
    Украйна няма карти за твърдения, картите ѝ стигат само за бял байрак. И колкото по-бързо, толкова по-добре за обикновените украинци. За Зеленски и сие не е добре, съд ги чака и то справедлив!😂

    Коментиран от #43, #56

    11:50 16.12.2025

  • 6 име

    21 6 Отговор
    Абе, бандерите трябва да разтягат локуми, щото текат преговори и им трябват по-добри позиции, нищо че всеки ги знае къв зян са, най-вече руснаците. Я разкажете как протече контратакото преди няколко седмици от север на Мирноград? Колкото успяха тогава до изтласкат руснаците, да освободят обкръжените, толкова и сега ще успеят. А любопитното е че за контраатаката в Купянск наСирски е пратил бандери от Суми и руснаците сега ги натискат там

    Коментиран от #16

    11:51 16.12.2025

  • 7 т-п тpoл соpocоиден

    20 4 Отговор

    До коментар #4 от "Един друг":

    Бочкай, че ще требва до си купуваш нова карта на Европа.

    11:52 16.12.2025

  • 8 Донбас е руски

    29 5 Отговор
    Лъжливото Зеле с фалшивите клипчета и снимки още се вижда президент на Украйна, а на практика виси само по педзвездните хотели далеч от Киев.

    11:55 16.12.2025

  • 9 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    26 2 Отговор
    Когато е под контрол на Украйна, всеки град е стратегически. Когато украинците губят град,той е ключов,а когато руснаците го завземат,вече нито е стратегически, нито ключов.

    Коментиран от #35

    11:55 16.12.2025

  • 10 Републиканец

    20 3 Отговор
    За да има мир в Европа, американските окупационни воиски и белгийската полиция трябва да арестуват корумпираната ЕК и Тръмп да назначи временна комендатура.

    11:56 16.12.2025

  • 11 Сандо

    25 4 Отговор
    Тарикати се оказаха руснаците:вместо да ходят по нивя и горички да бият укронацистите те чакат Сирски да им ги праща на порции пред Купянск и ги неутрализират.

    11:57 16.12.2025

  • 12 Хахахаха

    8 20 Отговор

    До коментар #1 от "Скоро":

    Путлера да отиде на място да покаже града!

    Коментиран от #23

    11:58 16.12.2025

  • 13 Сентинел

    7 15 Отговор
    ВСУ официално потвърдиха унищожаването на руската подводница. Руски военни пропагандисти също потвърждават, като казват, че МО на РФ лъже за ситуацията.
    Вчера ВСУ са взривили тръбопровод през който руски части са прониквали в Купянск .

    Коментиран от #24

    11:58 16.12.2025

  • 14 Истината

    5 14 Отговор
    Докато пут(k)ин не се снима в Купянск, не вярвам!

    Коментиран от #17

    11:59 16.12.2025

  • 15 Фотографа

    19 3 Отговор
    Тези снимки на Зеленски в зоната на бойните действия, са малко като кацането на Луната от американците. Евала на снимачните екипи.👍

    11:59 16.12.2025

  • 16 Хахахаха

    5 18 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Ние видехме как гръмна вчера руската падводница! Путлера нема карти.

    Коментиран от #19, #28

    11:59 16.12.2025

  • 17 Спокойно

    15 2 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Ще го видиш в Киев

    11:59 16.12.2025

  • 18 а пък..

    15 3 Отговор
    Урсулските будали още спонсорират квартал95,та мухлясалия бандерски комик да се снима сред декорите на купиянске в студието си

    12:00 16.12.2025

  • 19 !!!

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    А аз пък не видях!

    12:00 16.12.2025

  • 20 !!!?

    4 15 Отговор
    Кремъл твърди, че контролира Купянск, но моли Зеленски да изтегли войските си...!???

    Коментиран от #26, #27, #54

    12:01 16.12.2025

  • 21 И Киев е Руски

    11 3 Отговор
    На цитата са дрогирани Ако ги питате те още контролира Курск

    12:01 16.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Д- р Щерев

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сентинел":

    Спрете да взимате наркотици и психотропни вещества! Много ви е тежко, психичното здраве !

    12:06 16.12.2025

  • 25 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    6 0 Отговор
    Ха ха. Айде урккките отново излъгаха че контролират града, даже самите урккки признаха че селфито на зелю е страо

    12:06 16.12.2025

  • 26 Лудият от портиерната

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "!!!?":

    А пък зелката моли руснаците за енергийно примирие

    12:07 16.12.2025

  • 27 Факт

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "!!!?":

    Путин го моли за доброто на украинските войници : да не се налага да ги връща на Зеленски в хладилни вагони .

    12:08 16.12.2025

  • 28 болгарин..

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Киностудия алдовженко на кieвската хунта-яко лапа млните на урсулците,за да им показва фейк победите и успехите на укронатьцистите в бандерско

    Коментиран от #32, #37

    12:08 16.12.2025

  • 29 ШперПЛАТ

    3 0 Отговор
    Човеците започват да действат логично и адекватно , чак когато са изчерпали всички други начини на действие !

    12:08 16.12.2025

  • 30 Увреждане

    2 4 Отговор
    Копейките са силно увредени..
    Лечение нема.!

    12:12 16.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "болгарин..":

    Незнам какво е киностудия, ама фактите говорят друго. За 4 години рашистката армия стигна от Киев до Донецк. Това са фактите.

    12:13 16.12.2025

  • 33 Абе контролират..

    2 5 Отговор
    Оставете тези лъжи и изхвърляния на кремълският гном, всеки ден едно и също, превзехме, обкръжихме, контролираме, байряци развяваме, и накрая се вижда че дори и с помоща на оранжевият папуняк нищо не можете да превземете, освен някоя кална нива със стотици убити и ранени орки, аре бегайте.

    12:13 16.12.2025

  • 34 Ккккккк

    0 1 Отговор
    Ппппппп

    12:15 16.12.2025

  • 35 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":

    Когато руснаците вземат един град, той нито е ключов, нито е стратегически. Той е просто руини.

    12:15 16.12.2025

  • 36 Митака

    3 6 Отговор
    От руската армия през 2025год.са дезертирали 70 000 военни,т.е.6 пъти повече от 2024год!

    Пък ни разказват ,че ВСУ се разпада и имало 15 батальона в обкръжение

    Коментиран от #40, #58

    12:16 16.12.2025

  • 37 Баш българин

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "болгарин..":

    Украинците ще ви разпирдушинят!!Не си ли го още разбрал??

    12:16 16.12.2025

  • 38 Украйна

    1 1 Отговор
    Пппппппдаявява че държи и Мариупол

    12:16 16.12.2025

  • 39 Хахахаха

    3 6 Отговор
    Копейкиии, къде са сега градовете Бахмут, Авдеевка, Соледар, и няколко още градове които рашите окупираха? Освободиха ли някой в тези градове? Има ли въобще градове? След рашите няма вече нито градове, нито хора. Само руини.

    Коментиран от #42

    12:17 16.12.2025

  • 40 Ха ХаХа

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Митака":

    От къде взе цифрите бе лъжлив тюлембек

    Коментиран от #60

    12:17 16.12.2025

  • 41 Гост

    8 0 Отговор
    Скъпи евроатлантици и украинолюбци, да ме прощавате, ама вие нормални ли сте?! Камък върху камък не остана от Украйна, нито енергетика, нито населеиние, нито промишленост, нито инфраструктура, нямат пари да си платят обезщетенията на убитите, та урсулите се чудят, чии пари да откраднат заради тях, вие се радвате, че зеления наркос бил се снимал...неизвестно къде! Голям повод за радост, няма що!

    12:17 16.12.2025

  • 42 Сред рашите

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахаха":

    Няма да има укро фашисти и български соросоиди

    12:18 16.12.2025

  • 43 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Съдията":

    Ти ли ще съдиш украинците бе? Белият байрак от Украйна ще го видиш през крива макарон!!Записвай да не забравяш.

    Коментиран от #46

    12:18 16.12.2025

  • 44 Ърп

    4 6 Отговор
    Русия е фейк държава изцяло изградена на лъжи .
    И армията им е точно същата . Само лъжат
    А иначе са едни кекави несретници

    Коментиран от #47, #52

    12:19 16.12.2025

  • 45 Наркомано-чифутската мутра

    5 2 Отговор
    На Зеленски е пълен отврат.
    Въжето и на бесилката

    12:20 16.12.2025

  • 46 Съдията

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    Научи се да четеш и тогава коментирай. Аз никого няма да съдя, украинците ще съдят Зеленски и кликата му. И нищо чудно съвсем демократично да ги обесят.😂

    12:21 16.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Бай Ганьо

    1 2 Отговор
    Русия контролира некому у...я

    Коментиран от #51

    12:23 16.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 пиночет

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Бай Ганьо":

    Дон Корлеоне ,кво ти пука нали като мина през подлеза на Централна Гара в събота и ми посвириш на вълшебна флейта за 5лв ,ти контролираш кога ще е краят на концерта .

    Коментиран от #55

    12:27 16.12.2025

  • 52 Кирил Петков

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ърп":

    Ти кой беше бе π€€€€€ ∆ ааааллл анонимен ,че нещо не моа сее сетя ?

    12:28 16.12.2025

  • 53 Украйна 10 милиона 💥

    2 0 Отговор
    Русия има природен газ, нефт, коксуващи се въглища за металургията, титан, алуминий, мед, дървесина и ОГРОМНИТЕ КИТАЙСКИ, ИНДИЙСКИ И ЯПОНСКИ ПАЗАРИ. Европа отряза клона на който удобно седеше десетилетия наред. Русия се къпе в пари и може да воюва още 20 години, ако е необходимо.

    12:30 16.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "пиночет":

    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    12:31 16.12.2025

  • 56 Журналист Рик Санчес е обявил

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Съдията":

    възможно повторение съдбата на президента на Румъния Николае Чаушеску за лидера на Киевския режим Владимир Зеленски. Той е обявил това в социалната мрежа X, коментирайки перспективите за разрешаване на конфликта в Украйна. Санчес е отбелязал, че Европейските страни и Украйна са стигнали до задънена улица в усилията си. "Зеленски няма друг избор освен да приеме условията на споразумението", цитира той Тръмп. Журналистът смята, че в противен случай лидерът на Киевския режим ще се изправи пред "ужасен край в стила на Чаушеску." Николае Чаушеску управляваше Румъния от 1965 до 1989 г. През декември 1989 г., на фона на масови протести, Чаушеску и съпругата му Елена напуснаха Букурещ, но бяха задържани и затворени. Процесът им се състоя на 25 декември 1989 г. Съпрузите Чаушеску бяха признати за виновни в мащабни злоупотреби с власт и опит за геноцид, след което смъртната присъда беше незабавно изпълнена.

    12:31 16.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Иво

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Митака":

    Митак виждам ,че сме от една и съща горда порода ,кво ша каиш да го оуигавишшш хуубаво за 2-3 мин за 10 €врака ?Смятам че офертата си струва ,между другото отдавна закачливо ми викат Джо Бързия .

    12:32 16.12.2025

  • 59 Тука има, тука нема

    2 0 Отговор
    Абе, що не проверят на място и престанат да ни занимават с Купянск. Путин покани журналистите.

    12:35 16.12.2025

  • 60 Ха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ха ХаХа":

    От където си поиска може да ги вземе,Цял свят ги знае.Дезертьорството в руската армия се засилва доста яко.Кремъл също го признава,кво се правиш че не знаеш.Драскате глупости.Всяко денонощие по 1000-1500 орки са при Кобзон. Кой мислиш ги праща,да не би дезертиралите украинците?!?

    12:36 16.12.2025

  • 61 Q -РесTиa

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Наритай Бг копейка":

    Наритай партньора си ,щото не може да те клллллцаа изобщо мило коте 😺 ,и се обади на мен да видиш как ще ти разkkkлатяя хуубаво айрянаа ...

    12:36 16.12.2025

  • 62 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Наритай Бг копейка":

    Преди 9 септември 1944 година в България имало т.н. "шпицари". Градски маргинали с остри обувки, които ритали селяните. Завършили живота си на острова в Белене и били изядени от подивелите прасета.

    12:36 16.12.2025

  • 63 Крайцера Москва

    0 0 Отговор
    А познай на кого от тях вярвам!

    12:37 16.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания