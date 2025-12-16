Русия заяви, че контролира целия Купянск, докато Украйна твърди обратното

Русия обяви, че е поела пълен контрол над Купянск - ключов град в североизточната част на Украйна, където украинските сили наскоро съобщиха, че са си върнали няколко квартала от руската армия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Градът е под контрола на 6-та руска армия“, заяви пред ТАСС Леонид Шаров, говорител на руската военна групировка „Запад“, която оперира в района.

Още новини от Украйна

Декларацията идва на фона на вчерашните изявления на украинския президент Володимир Зеленски за напредъка в преговорите със САЩ за прекратяване на войната, както и на европейските предложения за създаване на многонационални мироопазващи сили за гарантиране на мира в Украйна.

През ноември Русия вече обяви превземането на Купянск, докато Киев твърди, че е възстановил контрола над някои квартали.

Според Шаров, украински войници ежедневно се опитват да проникнат в града, но „всички квартали вече са под контрола на руските сили“. Той добави, че руските войски са ударили с дронове и артилерия група колумбийски наемници в района.

В същото време Зеленски обяви в петък, че е посетил украинските части край Купянск, като видеоклипът бе публикуван след съобщенията за възвръщането на две близки населени места и няколко квартала в ключовия град.

Посещението му се състоя малко след обявяването на пробив от украинските сили в района на Купянск - важен железопътен възел в Харковска област, посочва АФП.