Русия заяви, че контролира целия Купянск, докато Украйна твърди обратното

Русия обяви, че е поела пълен контрол над Купянск - ключов град в североизточната част на Украйна, където украинските сили наскоро съобщиха, че са си върнали няколко квартала от руската армия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Градът е под контрола на 6-та руска армия“, заяви пред ТАСС Леонид Шаров, говорител на руската военна групировка „Запад“, която оперира в района.
Декларацията идва на фона на вчерашните изявления на украинския президент Володимир Зеленски за напредъка в преговорите със САЩ за прекратяване на войната, както и на европейските предложения за създаване на многонационални мироопазващи сили за гарантиране на мира в Украйна.
През ноември Русия вече обяви превземането на Купянск, докато Киев твърди, че е възстановил контрола над някои квартали.
Според Шаров, украински войници ежедневно се опитват да проникнат в града, но „всички квартали вече са под контрола на руските сили“. Той добави, че руските войски са ударили с дронове и артилерия група колумбийски наемници в района.
В същото време Зеленски обяви в петък, че е посетил украинските части край Купянск, като видеоклипът бе публикуван след съобщенията за възвръщането на две близки населени места и няколко квартала в ключовия град.
Посещението му се състоя малко след обявяването на пробив от украинските сили в района на Купянск - важен железопътен възел в Харковска област, посочва АФП.
1 Скоро
Коментиран от #12, #57
11:47 16.12.2025
3 Някой
Коментиран от #31
11:49 16.12.2025
4 Един друг
Коментиран от #7
11:50 16.12.2025
5 Съдията
Коментиран от #43, #56
11:50 16.12.2025
11:51 16.12.2025
7 т-п тpoл соpocоиден
До коментар #4 от "Един друг":Бочкай, че ще требва до си купуваш нова карта на Европа.
11:52 16.12.2025
8 Донбас е руски
11:55 16.12.2025
9 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
11:55 16.12.2025
10 Републиканец
11:56 16.12.2025
11 Сандо
11:57 16.12.2025
12 Хахахаха
До коментар #1 от "Скоро":Путлера да отиде на място да покаже града!
Коментиран от #23
11:58 16.12.2025
13 Сентинел
Вчера ВСУ са взривили тръбопровод през който руски части са прониквали в Купянск .
Коментиран от #24
11:58 16.12.2025
14 Истината
Коментиран от #17
11:59 16.12.2025
Коментиран от #19, #28
11:59 16.12.2025
17 Спокойно
До коментар #14 от "Истината":Ще го видиш в Киев
11:59 16.12.2025
19 !!!
До коментар #16 от "Хахахаха":А аз пък не видях!
12:00 16.12.2025
20 !!!?
Коментиран от #26, #27, #54
12:01 16.12.2025
21 И Киев е Руски
12:01 16.12.2025
24 Д- р Щерев
До коментар #13 от "Сентинел":Спрете да взимате наркотици и психотропни вещества! Много ви е тежко, психичното здраве !
12:06 16.12.2025
25 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
12:06 16.12.2025
26 Лудият от портиерната
До коментар #20 от "!!!?":А пък зелката моли руснаците за енергийно примирие
12:07 16.12.2025
27 Факт
До коментар #20 от "!!!?":Путин го моли за доброто на украинските войници : да не се налага да ги връща на Зеленски в хладилни вагони .
12:08 16.12.2025
28 болгарин..
До коментар #16 от "Хахахаха":Киностудия алдовженко на кieвската хунта-яко лапа млните на урсулците,за да им показва фейк победите и успехите на укронатьцистите в бандерско
Коментиран от #32, #37
12:08 16.12.2025
29 ШперПЛАТ
12:08 16.12.2025
30 Увреждане
Лечение нема.!
12:12 16.12.2025
32 Хахахаха
До коментар #28 от "болгарин..":Незнам какво е киностудия, ама фактите говорят друго. За 4 години рашистката армия стигна от Киев до Донецк. Това са фактите.
12:13 16.12.2025
33 Абе контролират..
12:13 16.12.2025
34 Ккккккк
12:15 16.12.2025
35 Хахахаха
До коментар #9 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":Когато руснаците вземат един град, той нито е ключов, нито е стратегически. Той е просто руини.
12:15 16.12.2025
36 Митака
Пък ни разказват ,че ВСУ се разпада и имало 15 батальона в обкръжение
Коментиран от #40, #58
12:16 16.12.2025
37 Баш българин
До коментар #28 от "болгарин..":Украинците ще ви разпирдушинят!!Не си ли го още разбрал??
12:16 16.12.2025
38 Украйна
12:16 16.12.2025
39 Хахахаха
Коментиран от #42
12:17 16.12.2025
40 Ха ХаХа
До коментар #36 от "Митака":От къде взе цифрите бе лъжлив тюлембек
Коментиран от #60
12:17 16.12.2025
41 Гост
12:17 16.12.2025
42 Сред рашите
До коментар #39 от "Хахахаха":Няма да има укро фашисти и български соросоиди
12:18 16.12.2025
43 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #5 от "Съдията":Ти ли ще съдиш украинците бе? Белият байрак от Украйна ще го видиш през крива макарон!!Записвай да не забравяш.
Коментиран от #46
12:18 16.12.2025
44 Ърп
И армията им е точно същата . Само лъжат
А иначе са едни кекави несретници
Коментиран от #47, #52
12:19 16.12.2025
45 Наркомано-чифутската мутра
Въжето и на бесилката
12:20 16.12.2025
46 Съдията
До коментар #43 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":Научи се да четеш и тогава коментирай. Аз никого няма да съдя, украинците ще съдят Зеленски и кликата му. И нищо чудно съвсем демократично да ги обесят.😂
12:21 16.12.2025
49 Бай Ганьо
Коментиран от #51
12:23 16.12.2025
51 пиночет
До коментар #49 от "Бай Ганьо":Дон Корлеоне ,кво ти пука нали като мина през подлеза на Централна Гара в събота и ми посвириш на вълшебна флейта за 5лв ,ти контролираш кога ще е краят на концерта .
Коментиран от #55
12:27 16.12.2025
52 Кирил Петков
До коментар #44 от "Ърп":Ти кой беше бе π€€€€€ ∆ ааааллл анонимен ,че нещо не моа сее сетя ?
12:28 16.12.2025
53 Украйна 10 милиона 💥
12:30 16.12.2025
55 пиночет
До коментар #51 от "пиночет":Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!
12:31 16.12.2025
56 Журналист Рик Санчес е обявил
До коментар #5 от "Съдията":възможно повторение съдбата на президента на Румъния Николае Чаушеску за лидера на Киевския режим Владимир Зеленски. Той е обявил това в социалната мрежа X, коментирайки перспективите за разрешаване на конфликта в Украйна. Санчес е отбелязал, че Европейските страни и Украйна са стигнали до задънена улица в усилията си. "Зеленски няма друг избор освен да приеме условията на споразумението", цитира той Тръмп. Журналистът смята, че в противен случай лидерът на Киевския режим ще се изправи пред "ужасен край в стила на Чаушеску." Николае Чаушеску управляваше Румъния от 1965 до 1989 г. През декември 1989 г., на фона на масови протести, Чаушеску и съпругата му Елена напуснаха Букурещ, но бяха задържани и затворени. Процесът им се състоя на 25 декември 1989 г. Съпрузите Чаушеску бяха признати за виновни в мащабни злоупотреби с власт и опит за геноцид, след което смъртната присъда беше незабавно изпълнена.
12:31 16.12.2025
58 Иво
До коментар #36 от "Митака":Митак виждам ,че сме от една и съща горда порода ,кво ша каиш да го оуигавишшш хуубаво за 2-3 мин за 10 €врака ?Смятам че офертата си струва ,между другото отдавна закачливо ми викат Джо Бързия .
12:32 16.12.2025
59 Тука има, тука нема
12:35 16.12.2025
60 Ха ха ха ха
До коментар #40 от "Ха ХаХа":От където си поиска може да ги вземе,Цял свят ги знае.Дезертьорството в руската армия се засилва доста яко.Кремъл също го признава,кво се правиш че не знаеш.Драскате глупости.Всяко денонощие по 1000-1500 орки са при Кобзон. Кой мислиш ги праща,да не би дезертиралите украинците?!?
12:36 16.12.2025
61 Q -РесTиa
До коментар #57 от "Наритай Бг копейка":Наритай партньора си ,щото не може да те клллллцаа изобщо мило коте 😺 ,и се обади на мен да видиш как ще ти разkkkлатяя хуубаво айрянаа ...
12:36 16.12.2025
62 Републиканец
До коментар #57 от "Наритай Бг копейка":Преди 9 септември 1944 година в България имало т.н. "шпицари". Градски маргинали с остри обувки, които ритали селяните. Завършили живота си на острова в Белене и били изядени от подивелите прасета.
12:36 16.12.2025
63 Крайцера Москва
12:37 16.12.2025