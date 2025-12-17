Новини
Началникът на кабинета на Белия дом: Тръмп се държи като алкохолик, Ванс е конспиратор ВИДЕО

17 Декември, 2025 04:06, обновена 17 Декември, 2025 04:18 583 0

Сюзън Уайлс даде интервю за Vanity Fair, след което негодува срещу статията

Началникът на кабинета на Белия дом: Тръмп се държи като алкохолик, Ванс е конспиратор ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Началникът на кабинета на Белия дом Сюзън Уайлс разкри вътрешни разделения в администрацията на Тръмп по въпроси, вариращи от прилагането на имиграционните закони до съкращаването на правителствените средства.

В интервю за Vanity Fair, първата жена, заемаща поста началник на кабинета, описа въздържателя президент като притежаващ „характер на алкохолик“ и склонност към импулсивност.

„Той има характер на алкохолик“, каза Уайлс за Тръмп, обяснявайки, че израстването с баща алкохолик я е подготвило да се справя с „екстравагантни личности“.

Тръмп не пие, но тя смята, че той действа „сякаш няма нищо, което не може да направи“: „Нищо, нула, нищо“.

„Клиничен психолог, който знае милион пъти повече от мен, би спорил с мен. Но когато алкохолиците пият, техните личности излизат наяве с пълна сила. А аз познавам необикновените личности“, каза Уайлс.

В интервюто тя също така отправи няколко остри оценки за други членове на президентската администрация. Уайлс твърди, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс „е конспиратор от десет години“. Тя критикува предприемача Илон Мъск за премахването на Американската агенция за международно развитие (USAID).

След публикацията Уайлс нарече статията във Vanity Fair „неискрена, изфабрикувана, клеветническа статия за мен и най-добрия президент, персонал на Белия дом и член на кабинета в историята“. Тя твърди, че статията пропуска важен контекст и е цитирана избирателно, за да създаде негативен образ.

„Значителна част от контекста е пропусната и голяма част от това, което аз и други казахме за президента и екипа, не беше включено в интервюто“, написа Уайлс в социалната медийна платформа X.

Тръмп, който нарича Уайлс „най-влиятелната жена в света“, каза пред New York Post, че има пълно доверие на началника на кабинета си.

Президентът каза, че Уайлс е била права, като го е описала като човек с „алкохолен темперамент“, обяснявайки, че има „притежателна и пристрастяваща“ личност.

Ванс също защити Уайлс, казвайки, че се възхищава на нейната последователност и искреност както в присъствието на президента, така и извън него.

„Никога не съм я виждал да е нелоялна към президента на Съединените щати и това я прави най-добрият началник на кабинета на Белия дом, който един президент би могъл да поиска“, каза Ванс, отбелязвайки, че той и Уайлс често са се шегували, че той е теоретик на конспирацията: „Понякога съм теоретик на конспирацията, но вярвам само на конспиративни теории, които са верни.“


