Politico: Белият дом натиска ЕС да се откаже от плана да използва руски активи за заем на Киев

17 Декември, 2025 06:48, обновена 17 Декември, 2025 06:57 1 038 17

  • русия-
  • замразени активи-
  • ес

От началото на бойните действия Европейският съюз и страните от Г-7 са замразили приблизително половината от валутните резерви на Русия

Politico: Белият дом натиска ЕС да се откаже от плана да използва руски активи за заем на Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на администрацията на Доналд Тръмп в САЩ оказват натиск върху европейските страни да се откажат от плана на ЕС да използва руски активи за заем на Киев, съобщава Politico, позовавайки се на източници.

„Представители на администрацията на Тръмп оказват натиск върху европейските правителства – поне тези, които смятат за най-приятелски настроени – да се откажат от плана да използват руски активи за финансиране на Украйна“, се посочва в изданието.

От началото на бойните действия Европейският съюз и страните от Г-7 са замразили приблизително половината от валутните резерви на Русия. Над 200 милиарда евро се държат в ЕС, предимно в сметки в Euroclear.

Москва отвърна на удара като активите на чуждестранни инвеститори от "неприятелски настроени" страни и доходите от тях се натрупват в специални сметки „С“. Те могат да бъдат изтеглени само с решение на специална правителствена комисия.

ЕС, който обеща да подкрепя Киев толкова дълго, колкото е необходимо, е изчерпал всички налични ресурси, а страните от ЕС не желаят да отделят средства от собствените си бюджети.

Европейската комисия в момента търси съгласието на Белгия за използване на руски активи.

Въпросният заем е между 185 и 210 милиарда евро, т. нар. репарационен заем. Твърди се, че Украйна ще го изплати след края на конфликта, ако Москва „плати за материалните щети“.

Властите на Белгия досега отказват да се съобразят с това искане на ЕС. Белгийският премиер Барт де Вевер нарече предложението на Европейската комисия кражба и не изключи завеждане на дело.
Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че решение за конфискация на активи може да бъде взето на срещата на върха на ЕС на 18 декември.

В понеделник Централната банка на Русия заведе дело срещу Euroclear за над 18 трилиона рубли, наричайки плановете на ЕК незаконни и обвинявайки депозитаря в причиняване на щети.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    18 3 Отговор
    Тръмп Си и Путин ще объркат сметката на фашистите в Европа за реваншизъм и грабеж спрямо Русия.
    Някои глупави, наведени държави винаги са от страната на "булката".

    07:03 17.12.2025

  • 2 Нюрнберг

    14 2 Отговор
    Ще има "Нюрнберг2" за Зеления клоун и всички негови подстрекатели, виновни за геноцида в Европа и насилственото ограбване на европейците.

    07:09 17.12.2025

  • 3 Тити

    2 15 Отговор
    Както се казва внимавай какво си пожелаваш Рашистите ще пият една студена вода с тези активи

    07:12 17.12.2025

  • 4 гръмовержецът

    9 2 Отговор
    Третият закон на Нютон - на всяко действие съответства равно по сила и противоположно по посока противодействие ! Те така и с европейските умници и Русия !

    07:13 17.12.2025

  • 5 дядото

    9 1 Отговор
    и така до пълен икономически и политически срив на четвъртия райх.а какво ли ще дойде след сключване на мира,какво ли ще им дойде,когато народите на европа сложат сметката на масата.

    07:16 17.12.2025

  • 6 Джо

    5 2 Отговор
    Ама разбира се,докато САЩ прилапаха руските активи всичко беше ОК,друг е въпроса,че само 15-20% стигнаха до Украйна. Сега,боц,не може. Но ако кажат 50%за Доню всичко е ОК.

    07:19 17.12.2025

  • 7 С ДРУГИ ДУМИ

    4 1 Отговор
    Американците не дават на европейците да откраднат руската пари.

    07:25 17.12.2025

  • 8 Историк

    2 5 Отговор
    Агент Краснов и обкръжението му май трябва вече да се преместят в Кремъл, резилът и падението им са огромни.

    Коментиран от #11

    07:26 17.12.2025

  • 9 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    БРАВО НА ТРЪМПИ! БУРСУЛА КАЯС И ДРУГИТЕ ПТИЦИ СА ТОТАЛ ЩЕТА!

    07:43 17.12.2025

  • 10 Василеску

    4 0 Отговор
    Мошеници, мухльовци и неможачи. Това са упрувляващите ЕС. Тръмп няма да им позволи да заграбят парите, макар и една част да отидат за оръжия, купени от САЩ. Защото другата, много голяма част ще бъде открадната от корумпираната върхушка на ЕС посредством мафията в Украйна. Много по-добре е Тръмп да има решаващата дума и участие в управлението на тези пари и той ще го постигне.

    07:50 17.12.2025

  • 11 Туй с "агент Краснов" знаеш ли

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    от къде дойде?!!! Да ти кажа ли? Не е от Прокурор Мълър обаче- въпреки, че 3 години рови с нограничени ресурси!

    Няма ли да ни кажеш поне, какво очакваш да се промени, ако урсулите успеят да гепнат тия пари! Украйна да победи ли?

    08:05 17.12.2025

  • 12 Тръмп

    1 0 Отговор
    Що не вземе малко Путин да натиска че е тръгнал по кюрди и роми да го лупкат

    08:07 17.12.2025

  • 13 горски

    2 0 Отговор
    Ако ЕС прилапа руските пари,Русия ще си ги вземе като отхапе цяла Украйна и после ще продаде западните и части на желаещите.А Полша ,Унгария и Румъния ще чакат на опашката.....
    После ще прибере и каквото има западно в Русия и накрая ще се окаже ,че печалбата ще е в пъти над предвиденото.

    08:10 17.12.2025

  • 14 БГР

    2 0 Отговор
    Тея кухи лейки не могат да проумеят че не можеш току така да вземеш (било то и временен заем) такава сума от когото и да било. А пък за Русия да не говорим.

    Целият финансов свят гледа. Всички държави гледат.
    Ако това действие бъде извършено тогава всяка държава сериозно ще се замисли как и къде си държи активите. Юроклиър и подобни спират да съществуват.

    Коментиран от #15

    08:18 17.12.2025

  • 15 Лудия касапин

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "БГР":

    Ами да гледа целия финансов свят и да види, какво очаква всеки, който си мисли,че спокойно може да вдигне оръжие и да нападне друга държава. Когато си стоеше на задните части Русия, някой бараше ли им парите? Не. Продаваха ли си газта и нефта на яко завишени цени в Европа? Да. Тогава няма какво, да плачат сега, като сееш вятър, ще жънеш бури.

    Коментиран от #16, #17

    08:31 17.12.2025

  • 16 БГР

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лудия касапин":

    Не им стиска да ги вземат тези пари защото знаят че ще има последстия.
    Ако можеха да ги вземат досега щяха да са ги взели. А не когато Украйна е без 20% територия, на колене и чакаме да падне по лице в калта.

    08:39 17.12.2025

  • 17 БГР

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лудия касапин":

    Плюс това за какви завишени цени на газ и нефт ми говориш?
    Ти отопление плащаш ли? Автомобил имаш ли? Да не искаш да ми кажеш че американският газ е по-евтин от руският? Не ме разсмивай.
    Германската промишленост от няколко години е в стагнация защото нямат тръба от Русия. Американският газ е скъп и сметките не се връзват. Искаха да се прехвърлят на екологични източници на енергия обаче как става това с тежката промишленост? Със соларни панели ли нагряваш индустриялна пещ до 900 градуса?

    08:45 17.12.2025