Politico: Белият дом натиска ЕС да се откаже от плана да използва руски активи за заем на Киев

Представители на администрацията на Доналд Тръмп в САЩ оказват натиск върху европейските страни да се откажат от плана на ЕС да използва руски активи за заем на Киев, съобщава Politico, позовавайки се на източници.

„Представители на администрацията на Тръмп оказват натиск върху европейските правителства – поне тези, които смятат за най-приятелски настроени – да се откажат от плана да използват руски активи за финансиране на Украйна“, се посочва в изданието.

От началото на бойните действия Европейският съюз и страните от Г-7 са замразили приблизително половината от валутните резерви на Русия. Над 200 милиарда евро се държат в ЕС, предимно в сметки в Euroclear.

Москва отвърна на удара като активите на чуждестранни инвеститори от "неприятелски настроени" страни и доходите от тях се натрупват в специални сметки „С“. Те могат да бъдат изтеглени само с решение на специална правителствена комисия.

ЕС, който обеща да подкрепя Киев толкова дълго, колкото е необходимо, е изчерпал всички налични ресурси, а страните от ЕС не желаят да отделят средства от собствените си бюджети.

Европейската комисия в момента търси съгласието на Белгия за използване на руски активи.

Въпросният заем е между 185 и 210 милиарда евро, т. нар. репарационен заем. Твърди се, че Украйна ще го изплати след края на конфликта, ако Москва „плати за материалните щети“.

Властите на Белгия досега отказват да се съобразят с това искане на ЕС. Белгийският премиер Барт де Вевер нарече предложението на Европейската комисия кражба и не изключи завеждане на дело.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че решение за конфискация на активи може да бъде взето на срещата на върха на ЕС на 18 декември.

В понеделник Централната банка на Русия заведе дело срещу Euroclear за над 18 трилиона рубли, наричайки плановете на ЕК незаконни и обвинявайки депозитаря в причиняване на щети.