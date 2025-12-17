Politico: Белият дом натиска ЕС да се откаже от плана да използва руски активи за заем на Киев

Представители на администрацията на Доналд Тръмп в САЩ оказват натиск върху европейските страни да се откажат от плана на ЕС да използва руски активи за заем на Киев, съобщава Politico, позовавайки се на източници.
„Представители на администрацията на Тръмп оказват натиск върху европейските правителства – поне тези, които смятат за най-приятелски настроени – да се откажат от плана да използват руски активи за финансиране на Украйна“, се посочва в изданието.
От началото на бойните действия Европейският съюз и страните от Г-7 са замразили приблизително половината от валутните резерви на Русия. Над 200 милиарда евро се държат в ЕС, предимно в сметки в Euroclear.
Москва отвърна на удара като активите на чуждестранни инвеститори от "неприятелски настроени" страни и доходите от тях се натрупват в специални сметки „С“. Те могат да бъдат изтеглени само с решение на специална правителствена комисия.
ЕС, който обеща да подкрепя Киев толкова дълго, колкото е необходимо, е изчерпал всички налични ресурси, а страните от ЕС не желаят да отделят средства от собствените си бюджети.
Европейската комисия в момента търси съгласието на Белгия за използване на руски активи.
Въпросният заем е между 185 и 210 милиарда евро, т. нар. репарационен заем. Твърди се, че Украйна ще го изплати след края на конфликта, ако Москва „плати за материалните щети“.
Властите на Белгия досега отказват да се съобразят с това искане на ЕС. Белгийският премиер Барт де Вевер нарече предложението на Европейската комисия кражба и не изключи завеждане на дело.
Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че решение за конфискация на активи може да бъде взето на срещата на върха на ЕС на 18 декември.
В понеделник Централната банка на Русия заведе дело срещу Euroclear за над 18 трилиона рубли, наричайки плановете на ЕК незаконни и обвинявайки депозитаря в причиняване на щети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Някои глупави, наведени държави винаги са от страната на "булката".
07:03 17.12.2025
2 Нюрнберг
07:09 17.12.2025
3 Тити
07:12 17.12.2025
4 гръмовержецът
07:13 17.12.2025
5 дядото
07:16 17.12.2025
6 Джо
07:19 17.12.2025
7 С ДРУГИ ДУМИ
07:25 17.12.2025
8 Историк
Коментиран от #11
07:26 17.12.2025
9 Боруна Лом
07:43 17.12.2025
10 Василеску
07:50 17.12.2025
11 Туй с "агент Краснов" знаеш ли
До коментар #8 от "Историк":от къде дойде?!!! Да ти кажа ли? Не е от Прокурор Мълър обаче- въпреки, че 3 години рови с нограничени ресурси!
Няма ли да ни кажеш поне, какво очакваш да се промени, ако урсулите успеят да гепнат тия пари! Украйна да победи ли?
08:05 17.12.2025
12 Тръмп
08:07 17.12.2025
13 горски
После ще прибере и каквото има западно в Русия и накрая ще се окаже ,че печалбата ще е в пъти над предвиденото.
08:10 17.12.2025
14 БГР
Целият финансов свят гледа. Всички държави гледат.
Ако това действие бъде извършено тогава всяка държава сериозно ще се замисли как и къде си държи активите. Юроклиър и подобни спират да съществуват.
Коментиран от #15
08:18 17.12.2025
15 Лудия касапин
До коментар #14 от "БГР":Ами да гледа целия финансов свят и да види, какво очаква всеки, който си мисли,че спокойно може да вдигне оръжие и да нападне друга държава. Когато си стоеше на задните части Русия, някой бараше ли им парите? Не. Продаваха ли си газта и нефта на яко завишени цени в Европа? Да. Тогава няма какво, да плачат сега, като сееш вятър, ще жънеш бури.
Коментиран от #16, #17
08:31 17.12.2025
16 БГР
До коментар #15 от "Лудия касапин":Не им стиска да ги вземат тези пари защото знаят че ще има последстия.
Ако можеха да ги вземат досега щяха да са ги взели. А не когато Украйна е без 20% територия, на колене и чакаме да падне по лице в калта.
08:39 17.12.2025
17 БГР
До коментар #15 от "Лудия касапин":Плюс това за какви завишени цени на газ и нефт ми говориш?
Ти отопление плащаш ли? Автомобил имаш ли? Да не искаш да ми кажеш че американският газ е по-евтин от руският? Не ме разсмивай.
Германската промишленост от няколко години е в стагнация защото нямат тръба от Русия. Американският газ е скъп и сметките не се връзват. Искаха да се прехвърлят на екологични източници на енергия обаче как става това с тежката промишленост? Със соларни панели ли нагряваш индустриялна пещ до 900 градуса?
08:45 17.12.2025