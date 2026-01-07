АПИ: Възобновяват основния ремонт на "Дунав мост" при Русе

От днес - 8 януари, се възобновява основният ремонт на "Дунав мост" при Русе, съобщават от АПИ. Предвижда се около 8 часа строително-монтажните работи да се подновят в 320-метров участък в платното в посока България. На 17 декември м.г. работата на обекта временно бе преустановена, за да може по съоръжението без ограничения да преминават всички видове превозни средства при очаквания интензивен трафик.
Рехабилитацията на съоръжението ще продължи както и до момента без спиране на трафика, като движението ще преминава двупосочно в основно ремонтирания участък в платното за Румъния.
В следващите дни дейностите, които ще се изпълняват на моста в платното за България, са демонтаж на мостови отводнители и колекторна система, на мантинели, премахване на асфалтови пластове, изравнителен бетон и хидроизолация.
Основният ремонт на "Дунав мост" ще продължи да се извършва без спиране на движението. На обекта ще се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес ще бъде организиран и извършван така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“. Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #7, #12
17:26 07.01.2026
2 Kaлпазанин
17:31 07.01.2026
3 държавата на голямото дъ се клати
Коментиран от #6
17:33 07.01.2026
4 ДРТ ПРЧ
17:38 07.01.2026
5 само за наивници
17:39 07.01.2026
6 бетонка
До коментар #3 от "държавата на голямото дъ се клати":Двете лопати не са проблема.Проблема е,че двама работят а десетина гледат.
Коментиран от #13
17:40 07.01.2026
7 Прав си!
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Днес двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски крадат и пълнят ненаситните си търбуси.
17:44 07.01.2026
8 бай Иван
17:48 07.01.2026
9 хихи
18:00 07.01.2026
10 123456
18:06 07.01.2026
11 От както запозна войната в Украйна, тоя
18:08 07.01.2026
12 Явно
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Не знаеш, но Дунав мост, е построен по времето на Вълко Червенков!
18:41 07.01.2026
13 бригата на бай Иван
До коментар #6 от "бетонка":излиза че точно двете лопати са проблемът - няма достатъчно лопати за всички работари
Коментиран от #15
18:50 07.01.2026
14 Даниел Немитов
20:11 07.01.2026
15 на тия във властта
До коментар #13 от "бригата на бай Иван":по две на човек даже може да се дадат и тогава гаранция ще се дигне икономиката...
20:37 07.01.2026
16 Тези
04:47 08.01.2026