АПИ: Възобновяват основния ремонт на "Дунав мост" при Русе

7 Януари, 2026 17:23, обновена 8 Януари, 2026 04:07 1 267 16

В следващите дни ще се извърши демонтаж на мостови отводнители и колекторна система, на мантинели, премахване на асфалтови пластове, изравнителен бетон и хидроизолация

Снимка: Областна администрация-Русе
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От днес - 8 януари, се възобновява основният ремонт на "Дунав мост" при Русе, съобщават от АПИ. Предвижда се около 8 часа строително-монтажните работи да се подновят в 320-метров участък в платното в посока България. На 17 декември м.г. работата на обекта временно бе преустановена, за да може по съоръжението без ограничения да преминават всички видове превозни средства при очаквания интензивен трафик.

Рехабилитацията на съоръжението ще продължи както и до момента без спиране на трафика, като движението ще преминава двупосочно в основно ремонтирания участък в платното за Румъния.

В следващите дни дейностите, които ще се изпълняват на моста в платното за България, са демонтаж на мостови отводнители и колекторна система, на мантинели, премахване на асфалтови пластове, изравнителен бетон и хидроизолация.

Основният ремонт на "Дунав мост" ще продължи да се извършва без спиране на движението. На обекта ще се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес ще бъде организиран и извършван така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“. Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.


  • 1 ДрайвингПлежър

    19 2 Отговор
    Лошите комуняги на дедо ви Тодар ПОСТРОИХА МОСТА два пъти по-бързо, отколко европейците го ремонтирате... половинката...

    Коментиран от #7, #12

    17:26 07.01.2026

  • 2 Kaлпазанин

    15 1 Отговор
    Това което ,Тошо построи ,демокрацията не може да го обнови с . толкова автомобили и такси ,денонощно ,в бг няма мафия ,Защото всички в парламента и мс са мафия

    17:31 07.01.2026

  • 3 държавата на голямото дъ се клати

    15 0 Отговор
    и в 21-ви век ремонт на мост с кирки и лопати

    Коментиран от #6

    17:33 07.01.2026

  • 4 ДРТ ПРЧ

    13 0 Отговор
    АКО ТОЗИ РЕМОНТ СЕ ИЗВЪРШВАШЕ В ТУРЦИЯ, ПРИ ДЕНОНОЩЕН РЕЖИМ НА РАБОТА ЩЕШЕ ДА ПРИКЛЮЧИ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ, А АКО СТАВАШЕ ВЪПРОС ЗА КИТАЙ ВСИЧКО ЩЕШЕ ДА ПРИКЛЮЧИ НА 15 ДНИ. ЯВНО СТАВА ВЪПРОС ЗА НЕ ПРЕУРИТЕТНА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

    17:38 07.01.2026

  • 5 само за наивници

    8 0 Отговор
    колко работят и колко гледат.Чакай ти да се оправят нещата.

    17:39 07.01.2026

  • 6 бетонка

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "държавата на голямото дъ се клати":

    Двете лопати не са проблема.Проблема е,че двама работят а десетина гледат.

    Коментиран от #13

    17:40 07.01.2026

  • 7 Прав си!

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Днес двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски крадат и пълнят ненаситните си търбуси.

    17:44 07.01.2026

  • 8 бай Иван

    9 0 Отговор
    Модел "бай Иван" - 4 работят, 9 надзирават. Бай Иване, да ти е честито името днес

    17:48 07.01.2026

  • 9 хихи

    8 1 Отговор
    Трябва да е готов за посрещането на Армията Освободителка

    18:00 07.01.2026

  • 10 123456

    10 0 Отговор
    януари ли е най-подходящо за строителни ремонти , бе, мафиоти крадливи ! да имате после оправдания за следващия ремонт през май ....крадци долни

    18:06 07.01.2026

  • 11 От както запозна войната в Украйна, тоя

    8 1 Отговор
    Мост е все в Ремонт! Не издържа на тежката военна техника!

    18:08 07.01.2026

  • 12 Явно

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Не знаеш, но Дунав мост, е построен по времето на Вълко Червенков!

    18:41 07.01.2026

  • 13 бригата на бай Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "бетонка":

    излиза че точно двете лопати са проблемът - няма достатъчно лопати за всички работари

    Коментиран от #15

    18:50 07.01.2026

  • 14 Даниел Немитов

    3 0 Отговор
    Поредният ремонт на ремонта! Че каква новина е това?

    20:11 07.01.2026

  • 15 на тия във властта

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "бригата на бай Иван":

    по две на човек даже може да се дадат и тогава гаранция ще се дигне икономиката...

    20:37 07.01.2026

  • 16 Тези

    1 0 Отговор
    Тези от АПИ какъв университет са завършили и какво ще свършат по реда си в най-големите студове?Само ще усвоят едни пари.Ами те се сбъркаха да го ремонтират тоя мост.Досега с тия пари щяха да направят НОВ.Само са за затвора тия от АПИ.Кога е подходящо да ги вкараме преди или след уж ремонта?

    04:47 08.01.2026

