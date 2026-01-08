Новини
Времето днес, прогноза за четвъртък, 8 януари: Остава облачно. Дъждът преминава в сняг

8 Януари, 2026 03:00 634 1

Максималните температури ще бъдат от минус 2 до 15°, в София - около минус 2

Снимка: БНТ
Ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и придружени от гръмотевици.

С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка. Ще духа силен и бурен северозападен вятър. Предупреждение за пориви със скорост до около 90 км/ч е обявено в почти цялата страна.

По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - за поледици. Привечер от северозапад валежите ще спират.

Температурите ще останат почти без денонощен ход и максималните ще бъдат от минус 2 до 15°, в София - около минус 2.

В петък ще бъде слънчево, но с намалението на облачността минималните температури съществено ще се понижат и в цялата страна ще бъдат отрицателни.

В събота и неделя отново ще вали, през първия ден в източните и крайните южни райони - все още дъжд, но в неделя в цялата страна валежите ще са от сняг.

В понеделник все още на отделни места ще има слаби превалявания от сняг. Ще бъде много студено, с минимални температури до около минус 10° и с отрицателни максимални, в много райони от страната.


    Хубав ден!

