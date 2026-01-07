Владимир Путин в ново амплоа! Държавният глава изненада руснаците с поява в известна детска анимация (ВИДЕО)

Президентът Владимир Путин се появи с кратка роля в популярен руски детски анимационен филм, отправяйки новогодишно послание към нацията заедно с говорещи котка и куче, съобщава "Ройтерс".
Жителите на Простоквашино - измисленото село, дало името на филма, са смаяни, когато анимационната версия на кремълския лидер, обградена от кучето Шарик и котката Матроскин, поздравява руснаците в началото на годината.
Възрастни, придружаващи децата си в тематичен парк "Простоквашино" в Москва, бяха предпазливо позитивни в оценките си.
"Вижте, не знам. Мисля, че всичко може да се случи в анимационен филм. Защо не?", заяви една жена, запитана за мнението ѝ.
Друга посетителка - Оксана Фролкова, посочи, че децата знаят кой е Путин и да го видят в анимационен филм "вероятно е важно и интересно за тях". Според нея това може да генерира интерес и от зрители извън страната.
Миналата година епизодичната роля на Путин беше проследена от председателката на борда на студио "Союзмултфилм" Юлияна Слащева, която заяви, че Русия продава анимационни филми на бивши комунистически и близкоизточни страни и се стреми да разшири присъствието си в Китай.
Появата на президента в "Простоквашино" би била форма на "мека сила", която би помогнала за популяризирането на Русия и нейната култура, обясни тя.
