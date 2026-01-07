Новини
Владимир Путин в ново амплоа! Държавният глава изненада руснаците с поява в известна детска анимация (ВИДЕО)

7 Януари, 2026

Жителите на Простоквашино - измисленото село, дало името на филма, са смаяни, когато анимационната версия на кремълския лидер, обградена от кучето Шарик и котката Матроскин, поздравява руснаците в началото на годината

Владимир Путин в ново амплоа! Държавният глава изненада руснаците с поява в известна детска анимация (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът Владимир Путин се появи с кратка роля в популярен руски детски анимационен филм, отправяйки новогодишно послание към нацията заедно с говорещи котка и куче, съобщава "Ройтерс".

Жителите на Простоквашино - измисленото село, дало името на филма, са смаяни, когато анимационната версия на кремълския лидер, обградена от кучето Шарик и котката Матроскин, поздравява руснаците в началото на годината.

Възрастни, придружаващи децата си в тематичен парк "Простоквашино" в Москва, бяха предпазливо позитивни в оценките си.

"Вижте, не знам. Мисля, че всичко може да се случи в анимационен филм. Защо не?", заяви една жена, запитана за мнението ѝ.

Друга посетителка - Оксана Фролкова, посочи, че децата знаят кой е Путин и да го видят в анимационен филм "вероятно е важно и интересно за тях". Според нея това може да генерира интерес и от зрители извън страната.

Миналата година епизодичната роля на Путин беше проследена от председателката на борда на студио "Союзмултфилм" Юлияна Слащева, която заяви, че Русия продава анимационни филми на бивши комунистически и близкоизточни страни и се стреми да разшири присъствието си в Китай.

Появата на президента в "Простоквашино" би била форма на "мека сила", която би помогнала за популяризирането на Русия и нейната култура, обясни тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    15 8 Отговор
    Дядя Пиня..

    Коментиран от #30

    17:20 07.01.2026

  • 2 си дзън

    16 8 Отговор
    Абе Путин си е направо крокодилът Гена, ама нейсе.

    17:21 07.01.2026

  • 3 ФАКТ

    27 8 Отговор
    няма такъв смешник като Хаяско

    Коментиран от #21

    17:21 07.01.2026

  • 4 Сила

    27 10 Отговор
    Той по принцип си е анимационен герой ...нелепо малко мъжленце , малко човеченце на обувки с токчета ....

    17:22 07.01.2026

  • 5 Дедо

    25 9 Отговор
    За Путин от много години има съмнение че е педофил.

    Коментиран от #10

    17:22 07.01.2026

  • 6 Хората си правят кефа

    8 18 Отговор
    а вие им яжте г...

    17:22 07.01.2026

  • 7 Сорос

    20 9 Отговор
    Най-големият американофил е Путлер. Толкова е безпомощен че копейките се питат дали не работи за САЩ муахахахха

    17:22 07.01.2026

  • 8 Хахахаха

    22 8 Отговор
    Е, вече е факт. Войната направи от единия клоун-президент, а другия от президент - клоун!

    Коментиран от #11, #14

    17:23 07.01.2026

  • 9 Путлер може и да си вярва

    20 9 Отговор
    Този Фюрер е жалката картина на рашистите!

    17:24 07.01.2026

  • 10 Не е лесно

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Дедо
    12ОТГОВОР
    За Путин от много години има съмнение че е педофил.
    -;-
    Явно не е лесно да си пропаднал путлерист!

    Коментиран от #12

    17:25 07.01.2026

  • 11 Путлер може и да си вярва

    13 8 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Путлер ни показа пропадняалостта на СССР-то!

    Коментиран от #29

    17:26 07.01.2026

  • 12 съмнение?

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "Не е лесно":

    че той целуваше коремчета на 5 годишни деца пред националната телевизия. Още ги има видеата и снимките в нет-а колкото и да се стараеше да изчезнат от там.

    17:26 07.01.2026

  • 13 Ааа

    8 6 Отговор
    Това на снимката восъчна фигура ли е ?

    17:26 07.01.2026

  • 14 Путин боклук

    16 6 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Много вярно ++++

    17:27 07.01.2026

  • 15 Абе,

    13 6 Отговор
    Ко става с Мъдуро, кадира ще го освобождава ли?

    17:27 07.01.2026

  • 16 Специална Военна Опсерация

    13 6 Отговор
    Очаквам скоро, ново културно мероприятие, свързано с Путин:

    Лебедово езеро по Первьй канал ;)

    17:28 07.01.2026

  • 17 шарик

    5 5 Отговор
    и шариков

    17:28 07.01.2026

  • 18 Тоя е отписан

    13 7 Отговор
    Ботокса само сменя костюмите ! Пьлна излагация дори с това, че е един от малкото който не е изказал лично мнение по вопроса с Венесуэла . Интересно на кого(пьрви)няма да издьржат нервите , на руския народ или на олигарха ВВП

    17:29 07.01.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    12 6 Отговор
    Жителите на Простоквашино с изумление наблюдават как кремльовския карлик в памперс и розово дилдо в уста е арестуван от Делта форс и отведен на задържаните вече два руски танкера. Koнец первой части 🎅🎅🎅

    17:29 07.01.2026

  • 20 Путин гол от кръста надолу без кон

    9 5 Отговор
    Друзя, май Дончо ич ма неибава, за никъвуй ма нема а?

    17:30 07.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дон Корлеоне

    14 6 Отговор
    Докато Хаяско се прави на палячо Тръмп му открадна два кораба.

    Коментиран от #23, #24

    17:31 07.01.2026

  • 23 Доналд Тръмп, номер Едно

    13 6 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    На мушка са още седем руски танкера.
    До завтра ще бъдат задържани всичките 👍

    17:33 07.01.2026

  • 24 777

    12 4 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    Хобито на Путлерчо е да хвърля стотици хиляди руски мъже срещу дроновете да стават на кайма

    17:34 07.01.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    9 1 Отговор
    "....форма на мека сила...."

    Епично....
    Путин е олицетворение, еталон, единица на омекналост и импотентност 🎅🎅🎅

    17:37 07.01.2026

  • 26 А защо руснаците се управляват от такъв

    8 1 Отговор
    пРос.таk?

    Коментиран от #27

    17:39 07.01.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "А защо руснаците се управляват от такъв":

    Всеки про3д народ си заслужава управлението и президента !!!

    17:42 07.01.2026

  • 28 до 10 дни

    1 1 Отговор
    До 10 дни ще се случи нещо. Лошо. Много лошо.

    17:44 07.01.2026

  • 29 Без Хабер ник

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Путлер може и да си вярва":

    СССР и ВВП са две абсолютно различни неща и такива сравнения са меко казано смешни.

    17:46 07.01.2026

  • 30 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    Не знам това пиня какво значи, но има много анимации (направени са помощта на изкуствения интелект)в tiktok не само със световни лидери и се забавлявам като ги гледам....

    Коментиран от #33

    17:47 07.01.2026

  • 31 КОЙ РАЗПОРЕДИ

    2 0 Отговор
    ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    17:50 07.01.2026

  • 32 Да не смесваме обекта с субекта

    1 1 Отговор
    Че какво общо има Тоя с СССР освен че се е родил по това време и бесплатно е получил образование. Този капиталист-олигарх неофициално (а това е най голямото му разочарование )е най багатия човек на планетата.

    Коментиран от #34

    17:56 07.01.2026

  • 33 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Европеец":

    Така е известен в Русия ,Пиня ,и от времето на работата си в КГБ , е известен като молец.

    17:56 07.01.2026

  • 34 Антимедиатор

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Да не смесваме обекта с субекта":

    Как да няма общо със СССР ?
    Сигурно няма общо и с КГБ или с КПСС ?
    Бивш комунист и бивш негър няма.
    КГБ му е промило малкото мозъче.
    Изключително вреден субект за целият свят.

    18:39 07.01.2026

  • 35 Моля, смилете се над руските тролове!

    0 0 Отговор
    Няма рубли, няма опорки, какво да правят милите, на един гол ентусиазъм ли да чакат!

    18:48 07.01.2026

