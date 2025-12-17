Новини
Германия реагира предпазливо на решението на Тръмп за блокада на танкери, свързани с Венецуела

17 Декември, 2025 16:53, обновена 17 Декември, 2025 16:56 522 13

Берлин предупреждава, че мерки, застрашаващи мира и сигурността в региона, могат да доведат до ескалация

Германия реагира предпазливо на решението на Тръмп за блокада на танкери, свързани с Венецуела - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия е взела под внимание разпореждането на американския президент Доналд Тръмп за блокиране на всички „санкционирани петролни танкери“, които плават от и към Венецуела, но същевременно изразява загриженост от действия, които биха могли да поставят под риск стабилността и сигурността в региона. Това заяви говорител на германското външно министерство, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

По думите му германското правителство е заинтересовано от предотвратяване на по-нататъшно изостряне на напрежението. „Именно поради тази причина следим развитието на ситуацията с тревога“, посочи говорителят по време на пресконференция.

Според „Ройтерс“ напрежението ескалира, след като миналата седмица въоръжените сили на САЩ завзеха петролен танкер край венецуелските брегове. Това необичайно действие беше последвано от засилено присъствие на американски военни в региона.

По-рано днес президентът Тръмп обяви блокадата в публикация в социалните мрежи, като заяви, че Венецуела използва приходите от петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпни дейности. Той също така обеща да продължи разполагането на военни сили в района.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааа

    4 0 Отговор
    днес Венецуала, утре и други държави под диктатура... знаем коя.

    Коментиран от #3

    16:57 17.12.2025

  • 2 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Ти да видиш ,значи некой под носа на жълтия клоун купувал и венецуелски петрол без тяхно разрешение ,както и от която страна се погледне ,се вижда едно лицемерие ,ами германците да продължават да хранят окупиралите ги 35000 говеда в Рамщайн за които плащаме и ние ,и да протестират ,па кой ли вече ги и е@@ за слива

    17:06 17.12.2025

  • 3 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    САЩ в новата си стратегия я написаха коя ,ама ти се срамуваш да я назовеш...Е,аз ще я назова тогава- Брюксел..Съединените европейски щати...

    Коментиран от #5, #6

    17:06 17.12.2025

  • 4 Тити

    4 0 Отговор
    Ако искат Американците да се покажат колко са велики да отидат в Украйна а не със самолетоносач да обстрелват рибарски лодки.

    17:08 17.12.2025

  • 5 мдааа

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Права си... скоро Брюксел ще е столица на Московското царство.

    Коментиран от #7

    17:13 17.12.2025

  • 6 как няма да го е срам

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    пе де Ра$$ия не е за споменаване. Цензурират

    17:16 17.12.2025

  • 7 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "мдааа":

    Брюксел дори не е в играта:))) Да повтарям отново руснака ли? "Скъпи Мерц,ти дори не си в играта"!:))

    17:20 17.12.2025

  • 8 интересно

    2 0 Отговор
    Германия защитава Венецуела при положение, че е със САЩ. Но защо Русия мълчи и не може да защити Венецуела. Защо Путин не може да удари масата и да каже на Тръмп, няма да закачаш суверенна държава? Това показва само колко слаба е Русия сравнение със САЩ

    Коментиран от #9

    17:22 17.12.2025

  • 9 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "интересно":

    Това показва ,колко са ти у.мствените възможности:)))

    Коментиран от #10

    17:25 17.12.2025

  • 10 интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Колко ум имаш ти , че го превръщаш в множествено число, това значи ли, че твоят капацитет на ум даже не влиза и в капацитет на единствено число?

    Коментиран от #11

    17:33 17.12.2025

  • 11 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "интересно":

    Явно си бягал от часовете по граматика:)))

    Коментиран от #12

    17:34 17.12.2025

  • 12 Доктора

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Айде сега, ти защо не стана лекар?

    17:35 17.12.2025

  • 13 СССРБарета

    1 0 Отговор
    Да натъпчат още един петролен танкер с експлозиви и петрол и американците като го завземат и закарат край техния бряг да го разтоваряват да вземат да го детонират!!! Ще стане много интересно!

    17:37 17.12.2025