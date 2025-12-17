Германия реагира предпазливо на решението на Тръмп за блокада на танкери, свързани с Венецуела

Германия е взела под внимание разпореждането на американския президент Доналд Тръмп за блокиране на всички „санкционирани петролни танкери“, които плават от и към Венецуела, но същевременно изразява загриженост от действия, които биха могли да поставят под риск стабилността и сигурността в региона. Това заяви говорител на германското външно министерство, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.
По думите му германското правителство е заинтересовано от предотвратяване на по-нататъшно изостряне на напрежението. „Именно поради тази причина следим развитието на ситуацията с тревога“, посочи говорителят по време на пресконференция.
Според „Ройтерс“ напрежението ескалира, след като миналата седмица въоръжените сили на САЩ завзеха петролен танкер край венецуелските брегове. Това необичайно действие беше последвано от засилено присъствие на американски военни в региона.
По-рано днес президентът Тръмп обяви блокадата в публикация в социалните мрежи, като заяви, че Венецуела използва приходите от петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпни дейности. Той също така обеща да продължи разполагането на военни сили в района.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааа
Коментиран от #3
16:57 17.12.2025
2 Kaлпазанин
17:06 17.12.2025
3 Атина Палада
До коментар #1 от "мдааа":САЩ в новата си стратегия я написаха коя ,ама ти се срамуваш да я назовеш...Е,аз ще я назова тогава- Брюксел..Съединените европейски щати...
Коментиран от #5, #6
17:06 17.12.2025
4 Тити
17:08 17.12.2025
5 мдааа
До коментар #3 от "Атина Палада":Права си... скоро Брюксел ще е столица на Московското царство.
Коментиран от #7
17:13 17.12.2025
6 как няма да го е срам
До коментар #3 от "Атина Палада":пе де Ра$$ия не е за споменаване. Цензурират
17:16 17.12.2025
7 Атина Палада
До коментар #5 от "мдааа":Брюксел дори не е в играта:))) Да повтарям отново руснака ли? "Скъпи Мерц,ти дори не си в играта"!:))
17:20 17.12.2025
8 интересно
Коментиран от #9
17:22 17.12.2025
9 Атина Палада
До коментар #8 от "интересно":Това показва ,колко са ти у.мствените възможности:)))
Коментиран от #10
17:25 17.12.2025
10 интересно
До коментар #9 от "Атина Палада":Колко ум имаш ти , че го превръщаш в множествено число, това значи ли, че твоят капацитет на ум даже не влиза и в капацитет на единствено число?
Коментиран от #11
17:33 17.12.2025
11 Атина Палада
До коментар #10 от "интересно":Явно си бягал от часовете по граматика:)))
Коментиран от #12
17:34 17.12.2025
12 Доктора
До коментар #11 от "Атина Палада":Айде сега, ти защо не стана лекар?
17:35 17.12.2025
13 СССРБарета
17:37 17.12.2025