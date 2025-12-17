Германия реагира предпазливо на решението на Тръмп за блокада на танкери, свързани с Венецуела

Германия е взела под внимание разпореждането на американския президент Доналд Тръмп за блокиране на всички „санкционирани петролни танкери“, които плават от и към Венецуела, но същевременно изразява загриженост от действия, които биха могли да поставят под риск стабилността и сигурността в региона. Това заяви говорител на германското външно министерство, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

По думите му германското правителство е заинтересовано от предотвратяване на по-нататъшно изостряне на напрежението. „Именно поради тази причина следим развитието на ситуацията с тревога“, посочи говорителят по време на пресконференция.

Според „Ройтерс“ напрежението ескалира, след като миналата седмица въоръжените сили на САЩ завзеха петролен танкер край венецуелските брегове. Това необичайно действие беше последвано от засилено присъствие на американски военни в региона.

По-рано днес президентът Тръмп обяви блокадата в публикация в социалните мрежи, като заяви, че Венецуела използва приходите от петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпни дейности. Той също така обеща да продължи разполагането на военни сили в района.