Венецуела "не се е предала пред агресията на САЩ", най-малко 100 души загинали при залавянето на Мадуро

Най-малко 100 души са загинали във Венецуела в резултат на военна агресия на САЩ, заяви Диосдадо Кабело, вицепрезидент по гражданска сигурност и министър на вътрешните работи, правосъдието и мира.
„Това беше коварно нападение. Досега е известно, че са убити 100 души. Това бяха млади хора, които току-що започваха живота си и нямаха нищо общо с това“, каза той в предаване, излъчено по телевизионния канал Telesur.
Венецуела не се е предала пред агресията на САЩ, която доведе до отвличането на легитимния президент на републиката Николас Мадуро, и остава отворена за сътрудничество с всички страни.
Това заяви изпълняващият длъжността президент на страната Делси Родригес. „Няма да се предадем пред никаква агресия. Ръцете ни са протегнати към всички страни по света, търсейки икономическо, търговско и енергийно сътрудничество с тях“, каза тя в реч, излъчена по телевизионния канал Telesur.
Родригес припомни, че самите Съединени щати са изоставили търговските отношения с южноамериканската република и по-късно са извършили акт на агресия срещу нея.
„Който и да е отказал да сътрудничи с нас, ни е нападнал“, отбеляза тя. „Частният производствен сектор на Венецуела знае, че може да разчита на правителствени политики, насочени към по-нататъшно стимулиране на диверсификацията на пазара“, увери изпълняващият длъжността президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вярваме ти Делси!
Коментиран от #2
04:59 08.01.2026
2 Европеец
До коментар #1 от "Вярваме ти Делси!":Аз бих казал ,че заглавието е грешно и неверно, по отношение на управляващите..... За народа съм сигурен, че не се е предал.... Върхушката около Мадуро в това число и висшите генерали го предаде.....
05:03 08.01.2026
3 Потънали
05:03 08.01.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПЕТРОЛНИ КЛАДЕНЦИ КОМПАНИИ
НЕ ВЯРВАТ НА ТРЪМП
.....
ТРЪМП НЯМА ДА СМЕЕ ДА ВКАРА РЕДОВНА ВОЙСКА, А АМЕРИКАНСКИТЕ ЧВК , КОИТО ЩЕ ОХРАНЯВАТ ПЕТРОЛНИТЕ ПОЛЕТА ВЕДНАГА ЩЕ ВЪРЖАТ БИЗНЕС С НАРКОКАРТЕЛИТЕ:)
Коментиран от #8
05:04 08.01.2026
5 Абе
Рижавият изрод е напът да подпали света.
Коментиран от #6
05:38 08.01.2026
6 Е , как какво?
До коментар #5 от "Абе":Американските наркомани, вият от наркотичен глад!😂
05:41 08.01.2026
7 Костадин Референдума
Коментиран от #9
05:51 08.01.2026
8 ЕВРОТО ДОЙДЕ
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":НА МЕН КАКВО МИ ПУКА? НИЕ СМЕ НА ЕВРО И СИ ГО ХАРЧИМ В ШЕНГЕН
05:52 08.01.2026
9 Пешо
До коментар #7 от "Костадин Референдума":Вива демокрацион....
05:53 08.01.2026
10 Хо-ха-ха
Коментиран от #14
05:57 08.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Там Китай
До коментар #10 от "Хо-ха-ха":И Русия имат военна. Китай постави ултиматум на фаш да изчезнат от Венецуела. Те са инвестирали там 67 милиарда долара и фаш сега иска да не им ги върне... Взема Венецуела и казва на китайците: НЕ ни интересува, колко и какви пари сте инвестирали тука. Вече е наше и точка..."! Китай каза: "Избирате, или освободете Венецуела или след 14 дена ние вземаме Тайван..."!
Нещата миришат вече и на "голяма и открита война", между баш големите....
06:05 08.01.2026
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #13 от "SDEЧЕВ":Искаш да кажеш гащи долу пред чичо Сам! Не очаквай някой да те послуша!
06:14 08.01.2026
16 Специална Венецуелска Операция
06:15 08.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Путин
До коментар #12 от "Е, те това си е":То и Путин казва, че Русия е демокрация и провежда демократични избори.
06:22 08.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 SDEЧЕВ
06:35 08.01.2026
22 Ний ша Ва упрайм
06:38 08.01.2026