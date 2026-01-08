Венецуела "не се е предала пред агресията на САЩ", най-малко 100 души загинали при залавянето на Мадуро

Най-малко 100 души са загинали във Венецуела в резултат на военна агресия на САЩ, заяви Диосдадо Кабело, вицепрезидент по гражданска сигурност и министър на вътрешните работи, правосъдието и мира.

„Това беше коварно нападение. Досега е известно, че са убити 100 души. Това бяха млади хора, които току-що започваха живота си и нямаха нищо общо с това“, каза той в предаване, излъчено по телевизионния канал Telesur.

Венецуела не се е предала пред агресията на САЩ, която доведе до отвличането на легитимния президент на републиката Николас Мадуро, и остава отворена за сътрудничество с всички страни.

Това заяви изпълняващият длъжността президент на страната Делси Родригес. „Няма да се предадем пред никаква агресия. Ръцете ни са протегнати към всички страни по света, търсейки икономическо, търговско и енергийно сътрудничество с тях“, каза тя в реч, излъчена по телевизионния канал Telesur.

Родригес припомни, че самите Съединени щати са изоставили търговските отношения с южноамериканската република и по-късно са извършили акт на агресия срещу нея.

„Който и да е отказал да сътрудничи с нас, ни е нападнал“, отбеляза тя. „Частният производствен сектор на Венецуела знае, че може да разчита на правителствени политики, насочени към по-нататъшно стимулиране на диверсификацията на пазара“, увери изпълняващият длъжността президент.