Новини
Свят »
Гърция »
Фон дер Лайен предлага 45 млрд. евро извънредна подкрепа за фермерите в ЕС

Фон дер Лайен предлага 45 млрд. евро извънредна подкрепа за фермерите в ЕС

7 Януари, 2026 14:50 639 22

  • гърция-
  • фон дер лайен-
  • фермери-
  • европейски съюз

Мицотакис приветства инициативата на ЕК на фона на продължаващите земеделски протести в Гърция

Фон дер Лайен предлага 45 млрд. евро извънредна подкрепа за фермерите в ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи земеделските производители в Европейския съюз да получат достъп до извънреден финансов ресурс в размер на 45 млрд. евро от бюджета на Общата селскостопанска политика за периода 2028-2034 г., съобщи БТА, предава News.bg.

Предложението бе приветствано от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който заяви, че то е знак, че „гласът на Гърция в Европа се чува по-силно и по-ясно“. По думите му Атина последователно отстоява необходимостта от силна Обща селскостопанска политика и разглежда настоящето и бъдещето на първичния сектор като национален приоритет.

Междувременно гръцкото правителство представи пакет от мерки, предложени от Мицотакис, с цел да бъде прекратена вълната от фермерски протести, която продължава вече повече от месец. Недоволството е насочено срещу забавени плащания на европейски субсидии и нарастващите разходи за производство.

Протестите редовно водят и до блокади по гръцко-българската граница, което създава сериозни затруднения за тежкотоварния трафик. По-рано днес българският министър в оставка Росен Желязков заяви, че е получил уверение от Кириакос Мицотакис, че проблемът с фермерските блокади по границата ще бъде решен.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д.Б.М.

    25 0 Отговор
    Да ги даде от джоба си Пфайзрката, не от чуждите пари.

    14:54 07.01.2026

  • 2 дядото

    22 0 Отговор
    тази била предлагала.благодарение на протестите на фермерите в гърция,в брюксел и къде ли не из европа връща отнетите пари от земеделието за да има да укрия и война.пфу.

    14:56 07.01.2026

  • 3 Гориил

    11 0 Отговор
    Ако това се случи, финансирането за Украйна не е гарантирано, а „решаващата“ декларация е само празна дума и празнословие. Подкрепата за земеделските производители ще намали закупуването на български боеприпаси (от съветската епоха) и ще отложи за неопределено време изпълнението на инвестиционни проекти в отбраната и сигурността.

    14:59 07.01.2026

  • 4 Хайде

    15 0 Отговор
    Айде и на Венецуела помощ

    15:00 07.01.2026

  • 5 си дзън

    5 2 Отговор
    45 млрд. извънаредна!, не цялата помощ. За сравнение:
    835 млн. долара на седмица приходи от петрол за руснаците прави само
    43 млрд. за година, което ги обрича на сигурен глад. Ха,ха,ха
    Къде е тоя с с ППП-то бе? Ха,ха,ха

    15:01 07.01.2026

  • 6 От къде ма?

    14 1 Отговор
    Како или бабо, твоята заплата от 50 000 евро месечно няма да стигне, да събереш толкова? А и на хунтата си обещала, за златните им тоалетни чинии в укропистан?
    Май ще ограбите европейците, 500 милиона невинни лекари, инжинери, строители, касиери, шофьори, артисти и машинисти....?
    Кога ще ни се махнете от главата, бе? НЕизбирани сте... От къде на къде вие решавате за нас? В яка демокрация се набутахме...

    15:01 07.01.2026

  • 7 Гост

    10 0 Отговор
    Тая се притесни, че ще я свалят фермерите и веднага им запушва устата с пари ама празната и глава не може да разбере, че тези пари се обезценяват от ден на ден заради унищожената от нея индустрия и бизнес поради липса на конкурентно евтина енергия в ЕС.

    15:03 07.01.2026

  • 8 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    Урсула :Войната ще продължи до последния евро Г. .ец

    15:03 07.01.2026

  • 9 павела митова

    5 0 Отговор
    тази н@срана вещица на укриде 90 а на хората които ни хранят 45.....пълно ойларипи

    15:06 07.01.2026

  • 10 Оракула от Делфи

    5 0 Отговор
    Ако не бях прочел името НА Фон дер Лайен ,свободно можех да помисля,
    че това е "дело" на Банкера от Банкя или Феномена от КТБ???
    И забележете , че банкета започва първо от 2028 -до 2035 година!
    Защо тези пари не ги дадат на пенсионерите , на които изпразниха джобовете с данъци и закони???
    Фермерите днес за всеки изкаран лев получават 4 лева субсидия,
    а ние, които не получаваме субсидий, как да се оправяме???

    15:06 07.01.2026

  • 11 бойче

    3 0 Отговор
    кога това п-у-к-н-е ше и врътна една турта на гроба

    15:07 07.01.2026

  • 12 Съчки за вещици

    2 0 Отговор
    Копае жената, от едната дупка в другата и обратно, дава, взема, черпи, обмитява и за нас все не остава.

    15:10 07.01.2026

  • 13 Гориил

    5 0 Отговор
    Когато се вземат прибързано необмислени решения, кризата и структурните дисбаланси в европейското управление стават очевидни. Средствата за селскостопански субсидии първоначално не бяха включени в бюджета на ЕС и следователно все още не съществуват. За да се получат, ще е необходимо преразпределение и евентуално някои стъпки за увеличаване на бюджетния дефицит. Но виждаме, че Европа се управлява от непоправими аматьори.

    15:16 07.01.2026

  • 14 Факт

    3 0 Отговор
    Има ефект от поливането с фекалии и газенето с трактори

    15:17 07.01.2026

  • 15 си пън

    2 0 Отговор
    а компенсации за загубите на бизнеса ни,кво казва ръждивия помияр,ще платят ли трикитата,ако не, да им спираме водата лятос,да постачкуват работещите по язовирите ни

    15:18 07.01.2026

  • 16 ти да видиш

    3 0 Отговор
    Аз работя в сивата икономика. Та значи ако си плащам данъците,таксите и всички други тежести парите от цялото ми усилие да бъда коректен и съвестен данъкоплатец ше отидат при земеделците които карат коли и джипове за стотици хиляди евро а я ше лапам кочана???? Ми нема да стане!!!!🤥

    15:18 07.01.2026

  • 17 Гост

    2 0 Отговор
    Инфлацията в ЕС която ще го погуби е следствие на политиката на Урсула. Тя си остана една не далновидна и необразована акушерка. Язък и за кетапите и за образованията и блестящия и пример като майка, но това не я прави нито добър политик нито добър стратег.

    Коментиран от #20

    15:19 07.01.2026

  • 18 Факт

    2 0 Отговор
    Пари да хрантутим навлеци от африка и близък изток има, но пари за европейското население (в този случай фермери) - няма ! Браво ЕС ! Съсипахте я тая Европа ! Лявата болна идеология продължава да убива Европа и нейното европейско население !

    15:26 07.01.2026

  • 19 Пук...

    2 0 Отговор
    ...ни ма!

    15:28 07.01.2026

  • 20 истина ти казвам

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    ЖЕНИТЕ НЕ СТАВАТ ЗА ПОЛИТИЦИ!!!! Доказано! Те стават само за едно ама некои не стават и за това! Женският мозък не може да мисли абстрактно!Доказано!

    15:29 07.01.2026

  • 21 Урко

    0 0 Отговор
    За фермерите 45 млрд, за Зеления наркоман 800 млрд.. Юза обикновените хора - среден пръст

    15:32 07.01.2026

  • 22 1234

    1 0 Отговор
    Не става само с даване. Иска се истинска промяна изчистване на континента и работа. Дипломация без войни. Къде са тия работи.

    15:32 07.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания