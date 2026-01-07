Фон дер Лайен предлага 45 млрд. евро извънредна подкрепа за фермерите в ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи земеделските производители в Европейския съюз да получат достъп до извънреден финансов ресурс в размер на 45 млрд. евро от бюджета на Общата селскостопанска политика за периода 2028-2034 г., съобщи БТА, предава News.bg.

Предложението бе приветствано от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който заяви, че то е знак, че „гласът на Гърция в Европа се чува по-силно и по-ясно“. По думите му Атина последователно отстоява необходимостта от силна Обща селскостопанска политика и разглежда настоящето и бъдещето на първичния сектор като национален приоритет.

Междувременно гръцкото правителство представи пакет от мерки, предложени от Мицотакис, с цел да бъде прекратена вълната от фермерски протести, която продължава вече повече от месец. Недоволството е насочено срещу забавени плащания на европейски субсидии и нарастващите разходи за производство.

Протестите редовно водят и до блокади по гръцко-българската граница, което създава сериозни затруднения за тежкотоварния трафик. По-рано днес българският министър в оставка Росен Желязков заяви, че е получил уверение от Кириакос Мицотакис, че проблемът с фермерските блокади по границата ще бъде решен.