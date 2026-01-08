Новини
Партията на Фараж: Няма "коалиция на желаещите", в нея са само двама извън реалността - Стармър и Макрон

8 Януари, 2026 05:45, обновена 8 Януари, 2026 05:59 974 8

"Реформирай обединеното кралство" ще гласува против присъствието на британски контингент във воюващата страна след примирието

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британската дясна партия "Реформирай Обединеното кралство" ще гласува против разполагането на британски войски в Украйна, заяви лидерът ѝ Найджъл Фараж в интервю за Times Radio.

„Това ще бъде много интересно гласуване. Ще гласувам против. Нямаме нито човешки ресурси, нито оборудване, за да участваме в операция без ясно определен срок“, каза Фараж. Той отбеляза, че може да промени позицията си, ако други страни се присъединят към Обединеното кралство и Франция в плановете им за разполагане на войски в Украйна.

„Ако това беше мисия по подобие на ООН с множество страни и ротация, може би бих я обмислил“, каза политикът. Той добави, че „коалицията на желаещите“ се състои от „само две страни“ – Обединеното кралство и Франция. Фараж подчерта, че Италия и Германия са отказали да изпратят войски в Украйна.

„Ако желаещата коалиция се състоеше от осем, десет или дузина държави и можехме да ротираме батальони, тогава бих могъл да кажа: „Да, нека го направим.“ В сегашния си вид ние и французите бихме били напълно беззащитни за неопределен период“, каза той.

Друг член на Камарата на общините (долната камара) на британския парламент, Лий Андерсън от "Реформирай Обединеното кралство", също се обяви против изпращането на войски в Украйна, изразявайки надежда, че парламентарното гласуване ще се проведе без оглед на партийната принадлежност.

„Ако само Франция и Обединеното кралство влизат в Украйна, тогава бих гласувал против“, подчерта той в интервю за GB News.

„Няма коалиция на желаещите. Това е коалиция на нежелаещите. Това са двама лидери, които са откъснати от реалността – Макрон и Стармър – които се надуваха и казват, че ще защитават границите на Украйна. Те дори не могат да защитят собствените си граници“, каза Андерсън. Той подчерта, че и петимата депутати от партията ще гласуват против изпращането на войски в Украйна. В Камарата на общините има 650 депутати.

В сряда премиерът Стармър заяви в Камарата на общините, че правителството на Обединеното кралство ще постави въпроса за изпращането на войски в Украйна след прекратяването на огъня на парламентарно гласуване.

Той отбеляза, че ако бъдат разположени, британските войски ще участват във възпиращи операции и изграждането на военни центрове. Същевременно The Independent съобщи, че офисът на Стармър не е уточнил дали резултатите от парламентарното гласуване ще бъдат правно обвързващи за британското правителство.

На 6 януари, след среща на „коалицията на желаещите“ в Париж, Стармър, Макрон и Володимир Зеленски подписаха декларация за намерение Обединеното кралство и Франция да разположат войски в Украйна след прекратяването на огъня. На пресконференция след срещата на върха британският премиер обяви, че Обединеното кралство и Франция възнамеряват да създадат военни центрове в цяла Украйна и да изградят складове за оръжие и военна техника на украинска територия. Той също така заяви, че Лондон ще участва в водената от САЩ мисия за наблюдение на прекратяването на огъня в Украйна след края на конфликта.


Великобритания
