Вашингтон ще позволи на Венецуела да продава петрол, ако кабинетът в Каракас служи на националните интереси на САЩ ВИДЕО

Съединените щати подготвят план за установяване на контрол над венецуелския петрол за години напред, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.
Според изданието, президентът Доналд Тръмп смята, че тези усилия ще помогнат за понижаване на цените на петрола до 50 долара за барел.
Вашингтон ще позволи на Каракас да продава петрол, ако венецуелското правителство служи на националните интереси на САЩ, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.
„Ние контролираме енергийните ресурси и казваме на управниците във Венецуела: „Разрешено ви е да продавате петрол, стига да служите на националните интереси на Америка. Нямате право да го продавате, ако не можете да служите на националните интереси на Америка“, каза Ванс в интервю за Fox News.
