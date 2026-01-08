Новини
Вашингтон ще позволи на Венецуела да продава петрол, ако кабинетът в Каракас служи на националните интереси на САЩ ВИДЕО

8 Януари, 2026 06:14, обновена 8 Януари, 2026 06:21 667 21

  • джей ди ванс-
  • петрол-
  • венецуела-
  • сащ

Съединените щати подготвят план за установяване на контрол над венецуелския петрол за години напред, съобщи The Wall Street Journal

Вашингтон ще позволи на Венецуела да продава петрол, ако кабинетът в Каракас служи на националните интереси на САЩ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати подготвят план за установяване на контрол над венецуелския петрол за години напред, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според изданието, президентът Доналд Тръмп смята, че тези усилия ще помогнат за понижаване на цените на петрола до 50 долара за барел.

Вашингтон ще позволи на Каракас да продава петрол, ако венецуелското правителство служи на националните интереси на САЩ, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

„Ние контролираме енергийните ресурси и казваме на управниците във Венецуела: „Разрешено ви е да продавате петрол, стига да служите на националните интереси на Америка. Нямате право да го продавате, ако не можете да служите на националните интереси на Америка“, каза Ванс в интервю за Fox News.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    21 18 Отговор
    Нагли аметиканци(кравари), като съдя по заглавието....

    Коментиран от #4, #9

    06:23 08.01.2026

  • 2 хехе

    8 7 Отговор
    Колко му е Венецуела да стане 51-я щат в обора и проблема с националните интереси ще бъде решен.

    Коментиран от #7

    06:26 08.01.2026

  • 3 Ха-ха-ха

    22 2 Отговор
    Толкова грубо и открито вече?
    "Ние ви определяме всичко. Вие сте нищо. Ще живеете само, ако ни слушате и ни се подчинявате. "
    Робство 21-ви век?

    06:27 08.01.2026

  • 4 Прав си!

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    С Украйна 🤞Путлер им показа нагледно как да действат. Арогантно и със сила..

    06:28 08.01.2026

  • 5 Българин

    4 9 Отговор
    Америка е за САЩ! Който не го е разбрал, ще му се обясни по начин, че да го разбере.
    Укронацистите как разбраха, че няма да живеят?

    06:28 08.01.2026

  • 6 Петрол газят, бедни ходят

    8 13 Отговор
    Мадуро докара Венецуела до просешка тояга.....тоя социализъм ги съсипа. Дано САШ им помогнат да живеят по добре...

    Коментиран от #11

    06:29 08.01.2026

  • 7 Я пъ тоа

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Това да не ти е Путин, да анексира земя бре.....

    Коментиран от #8

    06:30 08.01.2026

  • 8 а па ти

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Я пъ тоа":

    каква е разликата след заплахата от рижия че ако не слушкаш шАта гръмнем

    06:33 08.01.2026

  • 9 В случая с Венецуела американците

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    са 100% прави. Там,заради режима на Мадуро са мега зле 90% от населението .

    Коментиран от #19

    06:35 08.01.2026

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    7 0 Отговор
    е така са ни навели нас да им продадем лукойл. Служим на американските интереси мотото на тия от жълтите павенца

    06:40 08.01.2026

  • 11 АБЕ КАК НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Петрол газят, бедни ходят":

    ША СА ПОДЧИНЯВА НА КРАВАРИ.....

    Коментиран от #14

    06:40 08.01.2026

  • 12 Петрол газят, бедни ходят

    2 3 Отговор
    Мизерията във Венецуела е голяма. Социалиста Мъдуро стана милиардер от търговията с наркотици и петрол. Тъне в разкош, за сметка на народа.

    Коментиран от #13

    06:42 08.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "АБЕ КАК НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА":

    Глада във Венецуела не пита..КАК.....

    Коментиран от #17

    06:44 08.01.2026

  • 15 Я проверете колко са наведени българите

    7 0 Отговор
    Кой не слуша е червен
    а който слуша ще има за него от ефтините банани
    просто вече го съобщават съвсем напряко и твърдо

    06:44 08.01.2026

  • 16 Униженията за Путин

    2 4 Отговор
    Са огромни.......безсилен е пред САЩ....остави И Венецуела на произвола на съдбата...

    06:46 08.01.2026

  • 17 КРАВАРИТЕ СА ВЕЧНО ГЛАДНИ

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Я пъ тоа":

    А........?!!?!!

    Коментиран от #18

    06:47 08.01.2026

  • 18 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "КРАВАРИТЕ СА ВЕЧНО ГЛАДНИ":

    Тех неги мисли.....имат си всичко и за всички.....иначе разказаха играта на Путин...

    06:54 08.01.2026

  • 19 СУПЕР НАГЛОСТ НА ЯНКИТЕ.

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "В случая с Венецуела американците":

    ЯНКИТЕ РОБОВЛАДЕЛЦИ БИЛИ ПРАВИ! Я СТИГА БЕ! ТИ ХОДИЛ ЛИ СИ ВЪВ ВЕНЕСУЕЛА? ЯВНО НЕ. ЯНКИТЕ ИСКАТ ДА ПРЕВЪРНАТ ВЕНЕСУЕЛЦИТЕ В РОБИ И ТЕ ЩЕ СТАНАТ ОЩЕ ПО БЕДНИ АКО ЯНКИТЕ ГИ ОКУПИРАТ. ИРАК И ЛИБИЯ ПО БОГАТИ И ПРОСПЕРИРАЩИ ЛИ СТАНАХА? НЕ. У НАС КАТ ЯНКИТЕ НИ КРАДАТ ЗЛАТОТО, ПО БОГАТИ ЛИ СТАНАХМЕ? НЕ. СЕГА КЕ СТАНЕМ ОЩЕ ПО ЗЛЕ. КРЕВАТЕН ИКОНОМИСТ Я СИ РАЗМЪРДАЙ ДИРНИКА И ОТИДИ ДО ВЕНЕСУЕЛА ДА ВИДИШ КАКВО ЩО Е ТАМ А НЕ ДА ПИШЕШ ЛЪЖИ И ГЛУПОСТИ! ТОВА СИ Е ЧИСТА ПРОБА НОВА ФОРМА НА КОЛОНИАЛИЗЪМ ИЛИ РОБОВЛАДЕЛСТВО САМО ДЕТО НЕ СИ ОКОВАН С ВЕРИГИ .

    Коментиран от #21

    06:55 08.01.2026

  • 20 Путине, Путине...

    1 2 Отговор
    Разбра ли кой командва света

    06:55 08.01.2026

  • 21 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "СУПЕР НАГЛОСТ НА ЯНКИТЕ.":

    На НАТО и ЕС.....Нема прошка за сатрапа кремълски....що Путин не спря американците да "посетят" танкера.

    06:57 08.01.2026