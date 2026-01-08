Новини
Руски удари оставиха без ток Днепропетровска и Запорожка област
  Тема: Украйна

Руски удари оставиха без ток Днепропетровска и Запорожка област

8 Януари, 2026 04:34, обновена 8 Януари, 2026 05:24

  • одеса-
  • офицери-
  • британци-
  • русия-
  • украйна

Осем британски офицери загинали в Одеса при атака на руската армия

Руски удари оставиха без ток Днепропетровска и Запорожка област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Електрозахранването в Днепропетровска и Запорожка област беше почти напълно прекъснато след експлозии, съобщи украинското Министерство на енергетиката в своя Telegram канал.

„Критичната инфраструктура работи на резервно захранване“, се казва в съобщението.

Suspilne по-рано съобщи за експлозиите в Днепропетровска област. Председателят на Днепропетровската Рада Никола Лукашук отбеляза, че няма прогнози за възстановяване на електрозахранването и призова жителите да се запасят с вода.

Няколко крайградски влака, преминаващи през Днепропетровска област, бяха спрени поради прекъсване на електрозахранването, съобщиха Украинските железници в своя Telegram канал. Според Suspilne, метрото в Днепропетровска област е било спряно поради прекъсване на електрозахранването.

Властите в Одеса съобщиха за проблеми с електричеството и водата след експлозиите.

Водоснабдяването в Запорожка област се планира да бъде възстановено в рамките на един час, според Иван Федоров, началник на Запорожката военна администрация около полунощ.

Руски войски убиха офицери от НАТО и елитни украински бойци в Одеса, предаде проруският активист Сергей Лебедев, координатор на "Николаевско подполие".

„В Одеса е било атакувано елитно подразделение на украинските въоръжени сили, обучено от британски подводничари, специализирани в саботажи.

Британците също бяха елиминирани, а сред убитите чужденци има осем офицери.

Броят на елиминираните украински специалисти е десетки“, каза той пред РИА Новости.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Исторически парк

    26 42 Отговор
    Като крадат танкери, така ще е 😏

    Коментиран от #5, #23, #31

    04:46 08.01.2026

  • 2 8000 натовски генерали

    39 26 Отговор
    са били убити с този удар...

    РИА Новости.е извора на "ИСТИНАТА"...

    04:46 08.01.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    23 38 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява Русия и й пожелава още много убити натовци!

    04:46 08.01.2026

  • 4 хихи

    22 24 Отговор
    От няколко дни новините от Украйна подозрително липсваха и ето тазаи сутрин еднонремено политнекоректна и много хубава новина

    04:47 08.01.2026

  • 5 хихи

    17 23 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Това не е за танкара, това може да е за опита да се напдна резиденцията. За танкера ще е по хубаво. Доктрината за асиметричния удар...

    04:49 08.01.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 8 Отговор
    И ДВАМА АМЕРИКАНЦИ СА ДАЛИ ФИРА :)
    ......
    А ОЩЕ Е САМО КОЛЕДА :)

    04:56 08.01.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    12 16 Отговор
    Ахааа...Сергей Лебедев - координатор и нелегален вдъхновител на Съпротивата., носигел Орден на труда първа степен !!! Всичко щеше да е толкова хубаво ако беше истина, ма нито има такъв човек, нито Рассия смее да удари офицери от НАТО. Във Факти пак са чели жълта руска пропаганда и доклада на Коношенков 🎅

    Коментиран от #22

    05:01 08.01.2026

  • 8 СССРБарета

    18 9 Отговор
    Вече нито един американски кораб не е в безопасност по света! Могат да им налагат санкции да си ги отвличат без проблем!

    05:01 08.01.2026

  • 9 Пламен

    7 10 Отговор
    Един серГей казал нещо. :)

    05:04 08.01.2026

  • 10 мфтедре

    20 22 Отговор
    Англия не беше ли остров на изток от Украйна??? Какво са търсили в Одеса британски маймуни???. Както са търсили в Одеса, така са и намерили. Слава на Господ Иисус Христос, руснаците ясно предупредиха никои да не се меси в конфликта. Като си врат гагите дето не трябва, ще им отрежат мръсните британски гаги, мИрси.

    Коментиран от #15, #32

    05:05 08.01.2026

  • 11 На руски

    4 4 Отговор
    и украински новини да не вярва човек!

    05:08 08.01.2026

  • 12 ВВП

    13 6 Отговор
    Видиш ли някой дето бръшолеве на английски ,лобут ,чувала на главата и в пандиза .Тее ,са винаги виновни..

    05:12 08.01.2026

  • 13 ВВП

    12 5 Отговор
    Га ще извлачат Шмерца от дупката му??

    05:12 08.01.2026

  • 14 мед за душата

    13 6 Отговор
    отлипно начало на денят ми

    Коментиран от #16

    05:14 08.01.2026

  • 15 Пламен

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "мфтедре":

    На ЗАПАД от Украйна е .
    Запомни ли ?

    05:18 08.01.2026

  • 16 АМИ

    5 10 Отговор

    До коментар #14 от "мед за душата":

    ГЛЕДАЙ САМО РУСКА ПРОПАГАНДА И ВСЕКИ ДЕН ЩЕ ТИ Е ЩАСТЛИВ.

    05:20 08.01.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    5 13 Отговор
    Купянск падна !!!
    Русия го загуби, както Хитлер загуби Берлин.
    Това е края, конец. Пистолет и бензин , това е бъдещето на Путин 🎅👍

    05:20 08.01.2026

  • 18 нннн

    11 3 Отговор
    Английски туристи ще да са били. Туристи с униформи. НАТО не участва във войната.

    05:28 08.01.2026

  • 19 Путлер еероятно не чувал за

    14 8 Отговор
    втория закон на Нютон.
    Украйна скоро ще има възможност да отговаря огледално.

    05:30 08.01.2026

  • 20 гръмовержецът💥

    11 9 Отговор
    Ще се радвам , ако вкарат още чужди войски в укрията ! Путин ще има легитимна цел да си връща за много неща .

    Коментиран от #21

    05:32 08.01.2026

  • 21 Гърмиш преди да сеНаcepeш

    9 5 Отговор

    До коментар #20 от "гръмовержецът💥":

    или обратното?

    Коментиран от #27

    05:35 08.01.2026

  • 22 Абсолютно всяка сутрин

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    тук се лее в изобилие, долнопробна ,прокремълска пропаганда...

    05:41 08.01.2026

  • 23 Европеец

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Прочетох статията, но най ми хареса под заглавието..... Путин бие по енергетиката, което е глупаво и с това почти нищо не печели, освен част от украинците да студуват.... Украйна има още две действащи съветски атомни електроцентрали, които си работят и ще продължат да работят.... Пораженията по енергетиката лесно или по-трудно ще бъдат възстановени..... Войната няма да завърши и тази година, защото руският президент продължава да пипа с меките ръкавици, което накрая ще му изиграе лоша шега.... Без жесток удар по украинската фашистка хунта, който да я отрезви, а и да отрезви европейските и помагачи нещата няма да вървят към мир...

    Коментиран от #25, #30

    05:42 08.01.2026

  • 24 ВВП

    7 1 Отговор
    Къв е търсил в руския град Одесса ??Подготвял е терр.акт..Доживитен затвор или ликвидиране ..

    05:43 08.01.2026

  • 25 минувач 🚗

    13 5 Отговор

    До коментар #23 от "Европеец":

    Абсолютно вярно - крайно време е Путин да вземе пример от Нетаняху ! С добро към урките войната ще се проточи много дълго .

    05:44 08.01.2026

  • 26 ВВП

    6 3 Отговор
    Ще да са наркотеррористи.Ликвидирайй на място .

    05:46 08.01.2026

  • 27 гръмовержецът💥

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Гърмиш преди да сеНаcepeш":

    Явно не знаеш какво означава ника ми . Не ,,гърмя,, , а казвам истината , мой ....🐷

    05:46 08.01.2026

  • 28 ВВП

    6 2 Отговор
    Големия кошмар на зелю фашиста е че,,все някога един кинжал ще го настигне..Путин е бавен , методичен..Садистичен .

    05:49 08.01.2026

  • 29 ВВП

    8 2 Отговор
    Това е заради Убитите 25 човека.на нова година..В херсонска област Трябва още

    05:51 08.01.2026

  • 30 Путлер ще бъде свален

    6 9 Отговор

    До коментар #23 от "Европеец":

    или ликвидиран. Това са вариантите пред него и Русия.
    САЩ , Европа и Украйна заедно ще съсипят федерацията на злото.

    05:53 08.01.2026

  • 31 Заблуден русофил

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Най-ми е хубаво да чета дърти,руски лъжи ,рано сутринта. Обожавам ги!

    06:01 08.01.2026

  • 32 Абе ,ти не знаеш ли ,че ЛЪЖАТА

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "мфтедре":

    е изобретена 😂 от руснаците още преди 1000 години?

    06:22 08.01.2026

  • 33 Кокошинков

    0 4 Отговор
    Это очень "верно",даже и трима офицери от стар трек са елиминирани и няколко карибски пирати........🤣🤣😂😂😂

    06:31 08.01.2026

  • 34 Алекс

    2 4 Отговор
    Плешивый кгбшник ебнутый козел и бандит. Его надо срочно ликвидировать или вытащить из Кремля за яйцы и посадить в подвал с крысами.

    06:34 08.01.2026

  • 35 само за

    1 0 Отговор
    12 МИНУТИ Очаков, ранна сутрин, бурно време. Елитна група специални части, обучена от най-добрите инструктори на Запада, щурмува района. Мислеха, че са невидими. Защо Очаков? Стратегическото значение на точката, която се превърна в гробище на военноморските тюлени. 12 минути ад: Как най-новата технология на НАТО беше заслепена и оглушена от руските системи за електронна война. Кой беше в лодките? Доказателства за участието на британски и френски офицери от кариерата. Конспирация на мълчанието: Защо Макрон и Стармър изчезнаха от радара и как работят „чистачите“ в Google и Twitter. Това не е просто анализ на битка. Това е анализ на това как митът за непобедимостта на западните технологии се разпада.

    06:53 08.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

