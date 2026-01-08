Руски удари оставиха без ток Днепропетровска и Запорожка област

Електрозахранването в Днепропетровска и Запорожка област беше почти напълно прекъснато след експлозии, съобщи украинското Министерство на енергетиката в своя Telegram канал.
„Критичната инфраструктура работи на резервно захранване“, се казва в съобщението.
Suspilne по-рано съобщи за експлозиите в Днепропетровска област. Председателят на Днепропетровската Рада Никола Лукашук отбеляза, че няма прогнози за възстановяване на електрозахранването и призова жителите да се запасят с вода.
Няколко крайградски влака, преминаващи през Днепропетровска област, бяха спрени поради прекъсване на електрозахранването, съобщиха Украинските железници в своя Telegram канал. Според Suspilne, метрото в Днепропетровска област е било спряно поради прекъсване на електрозахранването.
Властите в Одеса съобщиха за проблеми с електричеството и водата след експлозиите.
Водоснабдяването в Запорожка област се планира да бъде възстановено в рамките на един час, според Иван Федоров, началник на Запорожката военна администрация около полунощ.
Руски войски убиха офицери от НАТО и елитни украински бойци в Одеса, предаде проруският активист Сергей Лебедев, координатор на "Николаевско подполие".
„В Одеса е било атакувано елитно подразделение на украинските въоръжени сили, обучено от британски подводничари, специализирани в саботажи.
Британците също бяха елиминирани, а сред убитите чужденци има осем офицери.
Броят на елиминираните украински специалисти е десетки“, каза той пред РИА Новости.
