Служител на имиграционната служба застреля 37-годишна жена в колата й по време на акция в Минеаполис ВИДЕО

Представител на имиграционната служба застреля жена в колата ѝ в американския град Минеаполис, предаде БНР.

Жертвата беше идентифицирана като 37-годишната Рене Никол Гуд. Според информациите Гуд е американски гражданин и живее със семейството си в тази част на града, където е била простреляна.

Стотици хора се събраха на мястото на стрелбата. Хората запалиха свещи и положиха цветя в памет на жената.



Клипове в социалните мрежи показват как служител на имиграционните власти се приближава към колата ѝ и хваща дръжката на вратата, а превозното средство тръгва полека напред, когато друг негов колега стреля от близко разстояние по него.



Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви на пресконференция, че участвалият в стрелбата служител е бил ударен от автомобила, докато е бил част от операция за борба с нелегалната имиграция:



"Ясно е, че тази жена възпрепятства действията на властите. Нашият служител е направил това, за което е обучаван, за да защити себе си и колегите си. Той е бил ударен от колата. Тя го е блъснала и е бил приет в болница, лекарите са го прегледали и е бил изписан и ще прекара известно време със семейството си."



Ноем обяви, че разследването на случая се поема от ФБР.



Представителят на Демократическата партия в Когреса Джейми Раскин поиска министърът да свидетелства пред конгресмените за станалото, а главният прокурор на щата Минесота Кийт Елисън нарече разполагането на хиляди представители на имиграционните власти в града и околностите му безотговорно.



Протестиращи срещу операцията в района се събраха пред сграда на съда в Минеаполис с искане офицерите да се изтеглят.