Служител на имиграционната служба застреля 37-годишна жена в колата й по време на акция в Минеаполис ВИДЕО

8 Януари, 2026 04:19, обновена 8 Януари, 2026 04:27 596 4

Стотици хора запалиха свещи и положиха цветя в памет на жертвата

Служител на имиграционната служба застреля 37-годишна жена в колата й по време на акция в Минеаполис ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Представител на имиграционната служба застреля жена в колата ѝ в американския град Минеаполис, предаде БНР.

Жертвата беше идентифицирана като 37-годишната Рене Никол Гуд. Според информациите Гуд е американски гражданин и живее със семейството си в тази част на града, където е била простреляна.

Стотици хора се събраха на мястото на стрелбата. Хората запалиха свещи и положиха цветя в памет на жената.

Клипове в социалните мрежи показват как служител на имиграционните власти се приближава към колата ѝ и хваща дръжката на вратата, а превозното средство тръгва полека напред, когато друг негов колега стреля от близко разстояние по него.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви на пресконференция, че участвалият в стрелбата служител е бил ударен от автомобила, докато е бил част от операция за борба с нелегалната имиграция:

"Ясно е, че тази жена възпрепятства действията на властите. Нашият служител е направил това, за което е обучаван, за да защити себе си и колегите си. Той е бил ударен от колата. Тя го е блъснала и е бил приет в болница, лекарите са го прегледали и е бил изписан и ще прекара известно време със семейството си."

Ноем обяви, че разследването на случая се поема от ФБР.

Представителят на Демократическата партия в Когреса Джейми Раскин поиска министърът да свидетелства пред конгресмените за станалото, а главният прокурор на щата Минесота Кийт Елисън нарече разполагането на хиляди представители на имиграционните власти в града и околностите му безотговорно.

Протестиращи срещу операцията в района се събраха пред сграда на съда в Минеаполис с искане офицерите да се изтеглят.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Абсурдистан

    4 3 Отговор
    Поредната психарска стрелба по американски.

    Коментиран от #3

    04:33 08.01.2026

  • 2 Юрист

    1 1 Отговор
    БРАВО НА ЧОВЕКА!

    Коментиран от #4

    04:44 08.01.2026

  • 3 Стрелбата

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абсурдистан":

    Не е толкова интересна, всеки може да стреля и си носи отговорността , по интересно е оправданието , значи имигрантите са врагове и възпрепятсъването се наказва със стрелба и смърт, горко на Америка с такова възпитание

    04:45 08.01.2026

  • 4 За кого

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Юрист":

    Говориш че е човек, никакъв юрист не си, да не навлизам в подробности, този не го чака нищо добро, освен ако не е роднина на Тръмп

    04:49 08.01.2026