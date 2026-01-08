Новини
Тръмп: Военният бюджет на САЩ за 2027 г. трябва да е $1,5 трилиона

8 Януари, 2026 05:34, обновена 8 Януари, 2026 05:44 963 15

  • тръмп-
  • сащ-
  • военен бюджет

Президентът заплаши да забрани на Raytheon, дъщерно дружество на големия американски производител на оръжие RTX Corporation, да получава договори с Пентагона

Тръмп: Военният бюджет на САЩ за 2027 г. трябва да е $1,5 трилиона - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военният бюджет на САЩ за 2027 г. трябва да бъде 1,5 трилиона долара, а не 1 трилион долара, обяви президентът Тръмп в платформата TruthSocial.

Той каза, че това ще позволи на страната да създаде „армията на мечтите“, на която Съединените щати имат право.

"Това ще гарантира сигурността на САЩ, без значение кой е противникът“, допълни държавният глава.

„След дълги и трудни преговори със сенатори, конгресмени, секретари и други политически представители, стигнах до заключението, че е в най-добрия интерес на нашата страна – особено в тези изключително тревожни и опасни времена – военният бюджет за 2027 г. да бъде 1,5 трилиона долара, а не 1 трилион долара“, написа той.

През пролетта на 2025 г. Тръмп обяви, че Белият дом ще одобри бюджет за отбрана от приблизително 1 трилион долара. Той отбеляза, че разходите за отбрана ще бъдат най-големите, одобрени някога за американските военни. В крайна сметка, миналия декември Тръмп подписа военния бюджет на САЩ за 2026 г. в размер на 901 милиарда долара. 400 милиона долара от тази сума ще бъдат използвани за закупуване на оръжие за Украйна.

Бюджетът за отбрана на страната за фискалната 2025 година също беше рекордните 895 милиарда долара.

Президентът на САЩ заплаши да забрани на Raytheon, дъщерно дружество на големия американски производител на оръжие RTX Corporation, да получава договори с Пентагона.

Началникът на щаба във Вашингтон отбеляза в Truth Social, че Raytheon, подизпълнител на Пентагона, „е най-малко отзивчива към нуждите на Министерството на отбраната, най-бавно увеличава обемите и най-агресивна в разходите си за своите акционери, а не за нуждите и изискванията на въоръжените сили на САЩ“.

„Или Raytheon ще засили играта си и ще започне да инвестира повече в разходни елементи като машини и оборудване, или вече няма да прави бизнес с Министерството на отбраната“, подчерта Тръмп.

Президентът заяви също, че за да поддържа връзките си с Пентагона, на Raytheon „при никакви обстоятелства няма да бъде позволено да изкупува обратно допълнителни акции“. Според Тръмп компанията вече е похарчила десетки милиарди долари за тези нужди.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Индианец

    8 2 Отговор
    Доналд Тръмп обеща да изгони от САЩ всички нелегални имигранти. Такава радост индианците не са изпитвали от векове.

    05:41 08.01.2026

  • 2 Хей копейки

    9 10 Отговор
    Русия го закъса.

    05:41 08.01.2026

  • 3 луцифер

    4 7 Отговор
    върни се в ада

    05:42 08.01.2026

  • 4 Дончо знае ,че мира и силата са

    12 6 Отговор
    първи приятели,но Путлер твърди обратното...

    05:45 08.01.2026

  • 5 ха-ха 😝

    7 6 Отговор
    ТРЪМИЧА НЕ ТРЯБВА НИКОГА ДА ЗАБРАВЯ , ЧЕ РУСИЯ НЕ Е ЧАК ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ , ВСЕ ПАК ....

    05:49 08.01.2026

  • 6 Българин

    2 4 Отговор
    Съвсем логично. Русия си увеличи военния бюджет 5 пъти, а сегашният военен бюджет на САЩ е колкото по времето на Рейгън. А за 40 години цените на модерните оръжия се увеличила десетина пъти!

    Коментиран от #10

    05:50 08.01.2026

  • 7 Бг дракон от Пирин

    8 1 Отговор
    Алчността е най-голямата краста, колкото и да я чешеш, все те сърби. А тази алчност се поражда, от мания за величие, придобита с абсолютна власт!
    Американският елит има от всички тези хубави черти. Просто Дончо е тръгнал по-път който връщане няма! Колкото и да вземе, все ще му е малко!
    Няма да се миряса, докато не вкара останалата, част от човечеството в резервати, както преди 150 години са правели дедите му! Всяка империя се крепи на костите на други народи!
    Нищо ново под слънцето . Пореден пример за безхуманната природа на човешките създания, облечени във власт и пари = политически елит.

    Коментиран от #9

    05:51 08.01.2026

  • 8 батСали

    3 2 Отговор
    Бай Дончо бърза щото негрите са гладни и наближава момента, когато бунтовете в Ню Орлийнс ще му се сторят детска игра в сравнение с това което наближава.
    И не Гренландия ами ако ще и Финландия да присвои, това няма да му помогне. А и той е вече същия изтрещял ишиас като улавия Байдън! Тия вървят по стъпките на древния Рим. Голяма империя но прогнила още в главата!
    САЩ е просто една еврейска тояга, която обаче почва да се пука...

    05:54 08.01.2026

  • 9 Пешо

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бг дракон от Пирин":

    Вива демокрацион .... амин.

    Или слушкаш... или ятаган...

    Коментиран от #11

    05:58 08.01.2026

  • 10 Дабеда

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Сащ нямат модерни оръжия, а цените на сегашното им са надути в пъти! В най-корумпираната страна ВПК пълни джобовете на вашингтонската олигархия. Която иска още...!

    Коментиран от #12

    06:01 08.01.2026

  • 11 Според теб

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пешо":

    беззаконието и наглостта са добродетели?! Я помисли малко, преди да изгориш, крещейки: да живее нюйоркската мутра.

    06:05 08.01.2026

  • 12 Точно обратното е...

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дабеда":

    Затова ракетите на рашистите в 90% от случаите гърмят в шахтите.

    Коментиран от #13

    06:07 08.01.2026

  • 13 Да знайш

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Точно обратното е...":

    Внимавай хиперзвукът да не гръмне над сащ. То и Орешник не беше уж нищо особено, но откакто гръмна над Днепропетровск без заряд мълчанието на сащисаните гръмко.

    06:14 08.01.2026

  • 14 Българин

    1 1 Отговор
    Върви световна война, 1.5 трлн са за никъде. Ако САЩ искат Победа, трябва поне 10 трлн да им е бюджета за войната!

    Коментиран от #15

    06:31 08.01.2026

  • 15 Саша Грей

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Руският мирновременен бюджет беше 60-65 милиарда долара. Сега, по време на война е около130-150 милиарда. 1,5 трилиона долара правят 10х руския военновременен бюджет. Елементарни сметки.

    07:03 08.01.2026