Тръмп: Военният бюджет на САЩ за 2027 г. трябва да е $1,5 трилиона

Военният бюджет на САЩ за 2027 г. трябва да бъде 1,5 трилиона долара, а не 1 трилион долара, обяви президентът Тръмп в платформата TruthSocial.
Той каза, че това ще позволи на страната да създаде „армията на мечтите“, на която Съединените щати имат право.
"Това ще гарантира сигурността на САЩ, без значение кой е противникът“, допълни държавният глава.
„След дълги и трудни преговори със сенатори, конгресмени, секретари и други политически представители, стигнах до заключението, че е в най-добрия интерес на нашата страна – особено в тези изключително тревожни и опасни времена – военният бюджет за 2027 г. да бъде 1,5 трилиона долара, а не 1 трилион долара“, написа той.
През пролетта на 2025 г. Тръмп обяви, че Белият дом ще одобри бюджет за отбрана от приблизително 1 трилион долара. Той отбеляза, че разходите за отбрана ще бъдат най-големите, одобрени някога за американските военни. В крайна сметка, миналия декември Тръмп подписа военния бюджет на САЩ за 2026 г. в размер на 901 милиарда долара. 400 милиона долара от тази сума ще бъдат използвани за закупуване на оръжие за Украйна.
Бюджетът за отбрана на страната за фискалната 2025 година също беше рекордните 895 милиарда долара.
Президентът на САЩ заплаши да забрани на Raytheon, дъщерно дружество на големия американски производител на оръжие RTX Corporation, да получава договори с Пентагона.
Началникът на щаба във Вашингтон отбеляза в Truth Social, че Raytheon, подизпълнител на Пентагона, „е най-малко отзивчива към нуждите на Министерството на отбраната, най-бавно увеличава обемите и най-агресивна в разходите си за своите акционери, а не за нуждите и изискванията на въоръжените сили на САЩ“.
„Или Raytheon ще засили играта си и ще започне да инвестира повече в разходни елементи като машини и оборудване, или вече няма да прави бизнес с Министерството на отбраната“, подчерта Тръмп.
Президентът заяви също, че за да поддържа връзките си с Пентагона, на Raytheon „при никакви обстоятелства няма да бъде позволено да изкупува обратно допълнителни акции“. Според Тръмп компанията вече е похарчила десетки милиарди долари за тези нужди.
1 Индианец
05:41 08.01.2026
2 Хей копейки
05:41 08.01.2026
3 луцифер
05:42 08.01.2026
4 Дончо знае ,че мира и силата са
05:45 08.01.2026
5 ха-ха 😝
05:49 08.01.2026
6 Българин
Коментиран от #10
05:50 08.01.2026
7 Бг дракон от Пирин
Американският елит има от всички тези хубави черти. Просто Дончо е тръгнал по-път който връщане няма! Колкото и да вземе, все ще му е малко!
Няма да се миряса, докато не вкара останалата, част от човечеството в резервати, както преди 150 години са правели дедите му! Всяка империя се крепи на костите на други народи!
Нищо ново под слънцето . Пореден пример за безхуманната природа на човешките създания, облечени във власт и пари = политически елит.
Коментиран от #9
05:51 08.01.2026
8 батСали
И не Гренландия ами ако ще и Финландия да присвои, това няма да му помогне. А и той е вече същия изтрещял ишиас като улавия Байдън! Тия вървят по стъпките на древния Рим. Голяма империя но прогнила още в главата!
САЩ е просто една еврейска тояга, която обаче почва да се пука...
05:54 08.01.2026
9 Пешо
До коментар #7 от "Бг дракон от Пирин":Вива демокрацион .... амин.
Или слушкаш... или ятаган...
Коментиран от #11
05:58 08.01.2026
10 Дабеда
До коментар #6 от "Българин":Сащ нямат модерни оръжия, а цените на сегашното им са надути в пъти! В най-корумпираната страна ВПК пълни джобовете на вашингтонската олигархия. Която иска още...!
Коментиран от #12
06:01 08.01.2026
11 Според теб
До коментар #9 от "Пешо":беззаконието и наглостта са добродетели?! Я помисли малко, преди да изгориш, крещейки: да живее нюйоркската мутра.
06:05 08.01.2026
12 Точно обратното е...
До коментар #10 от "Дабеда":Затова ракетите на рашистите в 90% от случаите гърмят в шахтите.
Коментиран от #13
06:07 08.01.2026
13 Да знайш
До коментар #12 от "Точно обратното е...":Внимавай хиперзвукът да не гръмне над сащ. То и Орешник не беше уж нищо особено, но откакто гръмна над Днепропетровск без заряд мълчанието на сащисаните гръмко.
06:14 08.01.2026
14 Българин
Коментиран от #15
06:31 08.01.2026
15 Саша Грей
До коментар #14 от "Българин":Руският мирновременен бюджет беше 60-65 милиарда долара. Сега, по време на война е около130-150 милиарда. 1,5 трилиона долара правят 10х руския военновременен бюджет. Елементарни сметки.
07:03 08.01.2026