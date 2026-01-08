Тръмп: Военният бюджет на САЩ за 2027 г. трябва да е $1,5 трилиона

Военният бюджет на САЩ за 2027 г. трябва да бъде 1,5 трилиона долара, а не 1 трилион долара, обяви президентът Тръмп в платформата TruthSocial.

Той каза, че това ще позволи на страната да създаде „армията на мечтите“, на която Съединените щати имат право.

"Това ще гарантира сигурността на САЩ, без значение кой е противникът“, допълни държавният глава.

„След дълги и трудни преговори със сенатори, конгресмени, секретари и други политически представители, стигнах до заключението, че е в най-добрия интерес на нашата страна – особено в тези изключително тревожни и опасни времена – военният бюджет за 2027 г. да бъде 1,5 трилиона долара, а не 1 трилион долара“, написа той.

През пролетта на 2025 г. Тръмп обяви, че Белият дом ще одобри бюджет за отбрана от приблизително 1 трилион долара. Той отбеляза, че разходите за отбрана ще бъдат най-големите, одобрени някога за американските военни. В крайна сметка, миналия декември Тръмп подписа военния бюджет на САЩ за 2026 г. в размер на 901 милиарда долара. 400 милиона долара от тази сума ще бъдат използвани за закупуване на оръжие за Украйна.

Бюджетът за отбрана на страната за фискалната 2025 година също беше рекордните 895 милиарда долара.

Президентът на САЩ заплаши да забрани на Raytheon, дъщерно дружество на големия американски производител на оръжие RTX Corporation, да получава договори с Пентагона.

Началникът на щаба във Вашингтон отбеляза в Truth Social, че Raytheon, подизпълнител на Пентагона, „е най-малко отзивчива към нуждите на Министерството на отбраната, най-бавно увеличава обемите и най-агресивна в разходите си за своите акционери, а не за нуждите и изискванията на въоръжените сили на САЩ“.

„Или Raytheon ще засили играта си и ще започне да инвестира повече в разходни елементи като машини и оборудване, или вече няма да прави бизнес с Министерството на отбраната“, подчерта Тръмп.

Президентът заяви също, че за да поддържа връзките си с Пентагона, на Raytheon „при никакви обстоятелства няма да бъде позволено да изкупува обратно допълнителни акции“. Според Тръмп компанията вече е похарчила десетки милиарди долари за тези нужди.