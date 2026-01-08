Новини
Пекин отрече китайски хакери да са прониквали в имейл акаунтите на служители в Камарата на представителите на САЩ

Пекин отрече китайски хакери да са прониквали в имейл акаунтите на служители в Камарата на представителите на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Китай се противопоставя на хакерските атаки във всичките им форми и Съединените щати трябва да спрат да използват киберсигурността за клевети и разпространение на дезинформация.

Това заяви Лиу Пенгю, прессекретар на китайското посолство във Вашингтон, коментирайки твърденията на британския вестник Financial Times, че китайски хакери са участвали в хакването на имейл акаунтите на служители на няколко комисии на Камарата на представителите на САЩ.

„Китай твърдо се противопоставя на хакерските атаки във всичките им форми и се бори с тях в съответствие със закона. Ние не призоваваме, не подкрепяме и не толерираме кибератаки“, подчерта дипломатът. „Ние твърдо се противопоставяме на американската страна да прави безпочвени предположения и обвинения, да използва киберсигурността за очерняне и клеветене на Китай и да разпространява различна дезинформация относно така наречените китайски хакерски заплахи“, добави Лиу Пенгю.

В статия на вестника се твърди, че имейл системите, използвани от служители на няколко комисии на Камарата на представителите, включително тези по Китай, външни работи, разузнаване и въоръжени сили, са били хакнати.

Според източници на изданието, групата Salt Typhoon, за която се смята, че има връзки с китайското правителство, е свързана с кибератаката. В материала се посочва, че предполагаемата хакерска атака е била разкрита през декември 2025 г.

Междувременно японското правителство протестира срещу дейността на китайските сондажни платформи в Източнокитайско море, в район, където изключителните икономически зони на двете страни се припокриват.

„Подадохме силен протест на Китай“, заяви главният секретар на кабинета Минору Кихара на пресконференция в Токио. „Въпреки многобройните протести от японска страна, китайската страна продължава подобна работа, третирайки я като свършен факт“, отбеляза главният секретар на кабинета. Той призова Пекин да се върне към споразумението от 2008 г. за съвместно разработване на находища на природен газ в района.

По-рано японската брегова охрана съобщи, че е открила наличието на китайски мобилни сондажни платформи от китайската страна на условната демаркационна линия в Източнокитайско море. Пекин официално не признава тази линия и смята, че тя трябва да бъде прокарана значително по-на изток, по-близо до Япония.


Китай
