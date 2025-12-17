Новини
Пекин заяви подкрепа за суверенитета на Венецуела

17 Декември, 2025 20:31, обновена 17 Декември, 2025 20:31 707 20

Ван И осъди „едностранния тормоз“ на фона на нарастващия натиск от страна на САЩ

Пекин заяви подкрепа за суверенитета на Венецуела - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай се обявява против т.нар. „едностранен тормоз“ и подкрепя държавите в отстояването на техния суверенитет, заяви днес външният министър на страната Ван И, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Изявлението бе направено по време на телефонен разговор с венецуелския му колега Иван Хил, проведен на фона на засилващия се натиск върху Каракас от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, посочва агенцията.

Ван И подчерта, че Китай и Венецуела поддържат отношения на стратегическо партньорство, изградени върху дългогодишно взаимно доверие и подкрепа.

По думите му Пекин е убеден, че международната общност разбира и подкрепя позицията на Венецуела в защитата на нейните законни права и интереси.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    В момента народа гони с камъни депутатите по Московска

    Коментиран от #3

    20:33 17.12.2025

  • 2 оня с питон.я

    18 3 Отговор
    с подкрепа на думи не става. заедно с русия обявявайте сащ да терористична държава и почвайте да потапяте коритата, превозващи щатски втечнен газ за европа.

    Коментиран от #11

    20:34 17.12.2025

  • 3 оня с питон.я

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    пак ли ги надъхва Коки с мекото дупе?

    20:35 17.12.2025

  • 4 Всички правови държави

    21 3 Отговор
    са на страната на Венецуела срещу терориста и пират, военният престъпник, империалиста САЩ

    20:35 17.12.2025

  • 5 Бялджип

    17 2 Отговор
    Това не е маловажно. Подкрепата на огромна световна сила, може да стъписа всеки, дори да се смята за световен жандарм. Надявам се САЩ да се съобразят и мисля че ще смекчат натиска към малката държава.

    20:35 17.12.2025

  • 6 Добре

    3 6 Отговор
    Да изпратят армия да пазят Мадуро както опазиха Техран, когато евреите го бомбадираха 10 дена подред все едно са си в Израел...

    Коментиран от #18

    20:38 17.12.2025

  • 7 НЕ на НАТО, НЕ на САЩ

    14 3 Отговор
    НЕ на атлантическият вреден слугинаж!

    20:40 17.12.2025

  • 8 Чиба бесни кучета на войната

    12 2 Отговор
    Чиба! ...

    20:41 17.12.2025

  • 9 Референдум и за НАТО

    8 2 Отговор
    И за ЕС ......българина мрази терористи, атлантици и урсулци. Мрази терориста САЩ, Мрази Израел, Мрази и Украйна...

    Коментиран от #14

    20:44 17.12.2025

  • 10 Симо

    7 0 Отговор
    Ван И да изпрати петдесетина кораба към Венецуела, а руснаците десетина подводници и перчема ще се кротне. С декларации не става.

    20:45 17.12.2025

  • 11 Топчията

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    Звучи като добра идея ,дано руснаците се вслушат и пуснат глутниците от подводници в действие .

    20:48 17.12.2025

  • 12 Гнусна държава с гнусни хора

    5 0 Отговор
    Американският империализъм отново е на военна пътека; този път той заплашва Венецуела като част от систематична кампания за подчиняване на цяла Латинска Америка. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред Politico миналата седмица, че дните на венецуелския президент Николас Мадуро са „преброени“ и обяви в петък, че сухопътните атаки ще започнат „много скоро“. Редакционната колегия на „Уолстрийт Джърнъл“ определи действията му като обещание за смяна на режима и написа, че Тръмп сега е „задължен да спази“ обещанието си да свали Мадуро.
    Заплахите на Тръмп бяха подкрепени от най-голямото разполагане на американски военни сили в Карибския басейн след Кубинската ракетна криза от 1962 г. Пентагонът разположи над 15 000 войници, дузина военни кораби, включително самолетоносача USS Gerald R. Ford, и множество самолети в обсега на удара на Венецуела. От септември насам американските сили са извършили над 22 удара с дронове и ракети срещу кораби в южната част на Карибите и източната част на Тихия океан, което е довело до най-малко 87 жертви.

    20:48 17.12.2025

  • 13 Гнусна държава с гнусни хора

    3 0 Отговор
    Твърдението на Белия дом, че тези операции са насочени към борба с трафика на наркотици, е явна измама. Истинските цели на американската интервенция във Венецуела бяха разкрити миналата сряда, когато правителството конфискува венецуелски петролен танкер, превозващ 1,1 милиона барела суров петрол на стойност приблизително 78 милиона долара.
    На следващия ден, попитан за съдбата на конфискувания петрол, Тръмп отговори с гангстерски език: „Ами, предполагам, че ще го задържим.“ Танкерът вече е пристигнал под американски военен ескорт в Галвестън, Тексас, нервен център на американската петролна индустрия.

    20:49 17.12.2025

  • 14 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Референдум и за НАТО":

    Аз не мразя никого но определено съм за референдум и за еврозоната и за ЕС.

    Коментиран от #17

    20:53 17.12.2025

  • 15 Хм...

    0 0 Отговор
    В интерес на истината донякъде го разбирам инфантилния идиот тръмп. Зима е, добива в сащ е на плато и в обозримо бъдеще не се очаква увеличение, така или иначе в щатите и нефта и газа винаги са били на късо с петнайсетина процента пък реднековете искат да си се возят на тръка, не на малолитражката. Освен това инфантилния идиот тръмп се напъва да е в надпреварата за ИИ, а това гълта бая ток, тецовете там са масово на мазут или газ. Като добавим към това структурата на икономиката им (80% услуги), федерален дълг близо $40трлн, общ дълг, вътрешен и външен, близо $250трлн и картинката става доста нелицеприятна и без да навлизаме в повече детайли.
    А най доброто тепърва предстои.

    20:54 17.12.2025

  • 16 Запада е коптор

    0 1 Отговор
    Запада е нацистки коптор. Запада е зло. Запада е всичко което със морал и общочовешки ценности НЕ кореспондира

    20:54 17.12.2025

  • 17 Мразиш ги

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ха-ха-ха":

    Просто не си го осъзнал още

    20:55 17.12.2025

  • 18 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Добре":

    Защо трябва те да пазят някого другиго. Може да помогнат, но всеки сам трябва да се пази.

    Коментиран от #19

    20:56 17.12.2025

  • 19 Да ти спомена колега

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ха-ха-ха":

    Че Венецуела със закон е забранила и развитието на военно промишлен комплекс и ядрената енергетика и оръжия в страната. Мир иска а не диктатури и войни. Провери го ако не вярваш. Един патрон във Венецуела не се произвежда и имат само едно много малко американско ядрено реакторче за научни цели като това което беше в София

    21:01 17.12.2025

  • 20 Руснаков

    1 0 Отговор
    Това не се ли отнася и за Тайван...

    21:01 17.12.2025