Пекин заяви подкрепа за суверенитета на Венецуела

Китай се обявява против т.нар. „едностранен тормоз“ и подкрепя държавите в отстояването на техния суверенитет, заяви днес външният министър на страната Ван И, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Изявлението бе направено по време на телефонен разговор с венецуелския му колега Иван Хил, проведен на фона на засилващия се натиск върху Каракас от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, посочва агенцията.
Ван И подчерта, че Китай и Венецуела поддържат отношения на стратегическо партньорство, изградени върху дългогодишно взаимно доверие и подкрепа.
По думите му Пекин е убеден, че международната общност разбира и подкрепя позицията на Венецуела в защитата на нейните законни права и интереси.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
20:33 17.12.2025
2 оня с питон.я
Коментиран от #11
20:34 17.12.2025
3 оня с питон.я
До коментар #1 от "Последния Софиянец":пак ли ги надъхва Коки с мекото дупе?
20:35 17.12.2025
4 Всички правови държави
20:35 17.12.2025
5 Бялджип
20:35 17.12.2025
6 Добре
Коментиран от #18
20:38 17.12.2025
7 НЕ на НАТО, НЕ на САЩ
20:40 17.12.2025
8 Чиба бесни кучета на войната
20:41 17.12.2025
9 Референдум и за НАТО
Коментиран от #14
20:44 17.12.2025
10 Симо
20:45 17.12.2025
11 Топчията
До коментар #2 от "оня с питон.я":Звучи като добра идея ,дано руснаците се вслушат и пуснат глутниците от подводници в действие .
20:48 17.12.2025
12 Гнусна държава с гнусни хора
Заплахите на Тръмп бяха подкрепени от най-голямото разполагане на американски военни сили в Карибския басейн след Кубинската ракетна криза от 1962 г. Пентагонът разположи над 15 000 войници, дузина военни кораби, включително самолетоносача USS Gerald R. Ford, и множество самолети в обсега на удара на Венецуела. От септември насам американските сили са извършили над 22 удара с дронове и ракети срещу кораби в южната част на Карибите и източната част на Тихия океан, което е довело до най-малко 87 жертви.
20:48 17.12.2025
13 Гнусна държава с гнусни хора
На следващия ден, попитан за съдбата на конфискувания петрол, Тръмп отговори с гангстерски език: „Ами, предполагам, че ще го задържим.“ Танкерът вече е пристигнал под американски военен ескорт в Галвестън, Тексас, нервен център на американската петролна индустрия.
20:49 17.12.2025
14 Ха-ха-ха
До коментар #9 от "Референдум и за НАТО":Аз не мразя никого но определено съм за референдум и за еврозоната и за ЕС.
Коментиран от #17
20:53 17.12.2025
15 Хм...
А най доброто тепърва предстои.
20:54 17.12.2025
16 Запада е коптор
20:54 17.12.2025
17 Мразиш ги
До коментар #14 от "Ха-ха-ха":Просто не си го осъзнал още
20:55 17.12.2025
18 Ха-ха-ха
До коментар #6 от "Добре":Защо трябва те да пазят някого другиго. Може да помогнат, но всеки сам трябва да се пази.
Коментиран от #19
20:56 17.12.2025
19 Да ти спомена колега
До коментар #18 от "Ха-ха-ха":Че Венецуела със закон е забранила и развитието на военно промишлен комплекс и ядрената енергетика и оръжия в страната. Мир иска а не диктатури и войни. Провери го ако не вярваш. Един патрон във Венецуела не се произвежда и имат само едно много малко американско ядрено реакторче за научни цели като това което беше в София
21:01 17.12.2025
20 Руснаков
21:01 17.12.2025