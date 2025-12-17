Пекин заяви подкрепа за суверенитета на Венецуела

Китай се обявява против т.нар. „едностранен тормоз“ и подкрепя държавите в отстояването на техния суверенитет, заяви днес външният министър на страната Ван И, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Изявлението бе направено по време на телефонен разговор с венецуелския му колега Иван Хил, проведен на фона на засилващия се натиск върху Каракас от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, посочва агенцията.

Ван И подчерта, че Китай и Венецуела поддържат отношения на стратегическо партньорство, изградени върху дългогодишно взаимно доверие и подкрепа.

По думите му Пекин е убеден, че международната общност разбира и подкрепя позицията на Венецуела в защитата на нейните законни права и интереси.