Лукашенко: Беларус се приближава до голяма сделка със САЩ, без да се отдалечава от Русия

Беларус е на прага на значително споразумение за възстановяване на отношенията със Съединените щати, но това няма да доведе до отслабване на стратегическите връзки с Русия. Това заяви беларуският президент Александър Лукашенко, дни след освобождаването на група политически затворници в замяна на облекчаване на американските санкции, предава БТА.

Лукашенко изрази увереност, че процесът на сближаване с Вашингтон може да доведе и до лична среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. „Всичко се движи към сключването на голяма сделка. Всичко върви към това аз и Тръмп да се срещнем и да постигнем договорености“, каза беларуският лидер. До завръщането на Тръмп в Белия дом тази година Лукашенко беше изолиран от Запада заради обвинения в нарушаване на човешките права и подкрепата си за руската война в Украйна.

Американската страна твърди, че Лукашенко е предоставил полезни идеи в опитите за намиране на изход от конфликта в Украйна. Представители на САЩ са заявили пред Ройтерс, че Вашингтон се надява чрез диалог с Минск поне частично да отслаби влиянието на руския президент Владимир Путин върху беларуския лидер.

Беларуската опозиция в изгнание обаче определя тези усилия като безперспективни, изтъквайки, че Лукашенко остава силно зависим от политическата и икономическата подкрепа на Москва.

По думите на президента Минск и Вашингтон обсъждат възможността за повторно отваряне на американското посолство в беларуската столица, което беше затворено след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., както и свързаните с това мерки за сигурност.

Лукашенко подчерта, че подобряването на отношенията със САЩ няма да бъде за сметка на други партньорства. Той заяви, че с Владимир Путин имат „пълно разбирателство“ и увери, че Беларус няма да промени курса си на тясно сътрудничество с Русия, политика, която страната следва от идването му на власт през 1994 г.

Беларуският президент съобщи още, че тази седмица страната е получила системата „Орешник“ - нова хиперзвукова ракета, използвана от Русия за първи път срещу Украйна през миналата година.

В заключение Лукашенко заяви, че няма да допусне повторение на събитията от 2020 г., когато след оспорвани президентски избори страната беше разтърсена от масови протести. По време на продължителна реч и сесия с въпроси и отговори той отхвърли всякаква възможност за диалог с опозицията в изгнание и говори пренебрежително за някои от своите известни критици, включително част от наскоро освободените затворници.