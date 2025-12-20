Пуснаха файловете по делото "Епстийн": Перверзникът взел чек от Тръмп за $22 500, Бил Клинтън се топил в джакузито му

Американското министерство на правосъдието започна да публикува файловете от разследването за сексуални престъпления на бившия финансист Джефри Епстийн, предаде БНР.

Това става след настъпването на крайния срок в приетия от Конгреса закон по темата.



Сред обнародваните данни има снимки, списъци с телефонни обаждания и показания, но част от тях са редактирани. Новата информация се очаква да хвърли светлина върху връзките на Епстийн с високопоставени личности, включително президента Доналд Тръмп. Според заместник главния прокурор Тод Бланч матриали свързани с активни разследвания ще бъдат задържани, а това, което може да бъде видяно, ще мине през редакция, за да се запази самоличността на жертвите на скандала. Бланч обаче каза, че правосъдното ведомство не е получавало нареждания да редактира името на Тръмп.



От Белия дом обявиха, че обнародването на документите показва, че тази администрация е най-прозрачната в историята. Това обаче става, след като Тръмп отстъпи пред натиска на Конгреса и подписа закона, свързан с публикуването, въпреки че по-рано се противопоставяше на идеята файловете да видят бял свят.

Новата партида публикувани материали съдържа снимка на 42-ия президент на САЩ Бил Клинтън в джакузи.

Снимката показва бившия държавен глава, седнал с ръце зад главата. До него, в джакузи, може да се различи силует на човешка фигура, чието лице е скрито от черен квадрат. На друга Клинтън прегръща жена с британския рок музикант от The Rolling Stones, Мик Джагър.

Асошиейтед прес съобщава, че са открити няколко снимки на бившия президент Бил Клинтън, на които той е с различни жени, включително сътрудничката на Епстийн Гилслейн Максуел. Клинтън не е обвиняван в никакви неправомерни действия във връзка с разследването и появата на фотосите не се очаква да промени това.

Един от файловете съдържа снимка на самия Епщайн, прегръщащ неидентифицирана жена, чието лице е скрито зад черен правоъгълник. На това изображение финансистът държи чек за 22 500 долара, подписан от Тръмп.

Няма информация за съдържанието на снимката, а обстоятелствата, при които настоящият американски лидер е предал чека на Епщайн, са неизвестни.

Епстийн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители не само в Съединените щати, но и в много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнес лидери и известни личности от света на развлекателната индустрия. Наказателните производства срещу финансиста в Съединените щати бяха прекратени, след като той се самоуби в затворническата си килия през август 2019 г.

На 20 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е подписал законопроект, одобрен от Конгреса, изискващ Министерството на правосъдието на САЩ да предостави досиетата по делото на Епстийн. Ройтерс, позовавайки се на източници, обаче съобщи, че администрацията на Тръмп е оказала натиск върху членовете на Сената на САЩ да отложат гласуването за предоставяне на досиетата по делото на Епщайн.