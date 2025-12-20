Новини
Олеся Илашчук за ареста на доведения си син: Не политизирайте ситуацията

20 Декември, 2025 05:16, обновена 20 Декември, 2025 05:21 687 16

Богдан Ринжук, син на посланика на Украйна в България Олеся Илашчук, бе задържан във Виена по подозрение в убийство

Олеся Илашчук за ареста на доведения си син: Не политизирайте ситуацията - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Богдан Ринжук, син на посланика на Украйна в България Олеся Илашчук, бе задържан във Виена по подозрение в убийство, предаде порталът Strana.ua.

Илашчук заяви, че ситуацията не трябва да се политизира, а да се разчита на официални данни и съдебни решения, а не на „емоционални коментари“.

В края на ноември във Виена беше открит изгорял автомобил с тяло вътре. Оказа се, че е на 21-годишния син на заместник-кмета на Харков Данило Кузмин. Полицията заяви, че е бил бит, натикано насила в колата и подпален.

Според украинско издание има двама заподозрени в убийството, единият от които е син на Илашчук. Съобщения в украинските медии сочат, че тя е негова мащеха. Бащата на Богдан е известният бизнесмен от Чернигов Иван Ринжук.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    12 15 Отговор
    Истинското им лице.

    Коментиран от #16

    05:23 20.12.2025

  • 2 Юлия Давалкина

    22 1 Отговор
    Грамотността на станията кърти. Писана е от Главен Редактор.

    Коментиран от #9

    05:24 20.12.2025

  • 3 Майка на страната на фашизма

    13 36 Отговор
    няма нищо по логично да възпита дете убиец.

    Коментиран от #5, #10

    05:25 20.12.2025

  • 4 Какъв е този укротравестит

    8 25 Отговор
    И на мен това да ми беше мащеха, щяха да ми гръмнат бушоните.

    Коментиран от #13

    05:29 20.12.2025

  • 5 Копейко мaлoyмна,тя му е мащеха

    24 10 Отговор

    До коментар #3 от "Майка на страната на фашизма":

    и едва ли е играла роля в живота му...

    05:29 20.12.2025

  • 6 Българин

    3 8 Отговор
    Затова мястото на украинците, а и на българите, спомнете си случая с убиеца в Париж ат Варна, прокурорски син ли беше, е в Русия.

    Там всички са такива канибали, диваци и варвари!

    05:29 20.12.2025

  • 7 По кината

    6 3 Отговор
    Тази е главна героиня от Семейство Адамс.

    05:30 20.12.2025

  • 8 Сина освободен от армията ли е

    14 6 Отговор
    А защо тоя боклук не воюва в Украйна и да я защитава, а с други боклуци обикалят Европа и се трепят помежду си.

    05:33 20.12.2025

  • 9 Грамотния Часовникар

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Юлия Давалкина":

    Но пък е Новина на часа

    05:36 20.12.2025

  • 10 Вие рашисткиБоклуци сте

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Майка на страната на фашизма":

    на страната на фашистка Русия.

    05:38 20.12.2025

  • 11 Гражданин на НРБ

    3 2 Отговор
    В НРБ ни учеха и възпитаваме братските народи на СССР включително узбеки и киргизи, но най-вече и братята украинци, видно с руснаците.

    Путин много пъти ни е учел, че украинците и руснаците не са просто братски народи, а един народ.

    Тук някакви непрекъснато насаждат расистка омраза към братския украински народ, който е част от руския народ.

    Това няма да остане без последствия в близко бъдеще. Тези трайчокостовци, които проповядват омраза срещу братски народи ги чака трайчокостовски край.

    05:41 20.12.2025

  • 12 Юрист

    3 1 Отговор
    Между задържан, обвинен и осъден има съществена разлика.

    05:42 20.12.2025

  • 13 Ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Какъв е този укротравестит":

    Ти да видиш посланика Митрофанова или Мария Захарова. Тогава ще си изгубиш ума.

    05:43 20.12.2025

  • 14 трЕпииии

    2 0 Отговор
    Видиш ли смрадлива укра - трЕпииии! Удри у кривата чутура, удриииии!
    Какви отпадъци са тия, ви е бедна фантазията.

    05:49 20.12.2025

  • 15 здравка клинчева

    1 0 Отговор
    убил човек - голяма работа да не е прегазил куче ,та толкова шум вдигате

    05:49 20.12.2025

  • 16 БАРС

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    ППРАВ СИ ПОЗНАВАМ ГИ ОТЛИЧНО .И ТОВА КОЕТО КАЗВА НЕ АЗ А. ФОН ОТО БИСМАРК ТА ТОЙ КАЗАЛ ТАКА:«Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые "украинцы"! Это отребье, взрощенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя всё самое плохое и низменное от русских, поляков и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места.ДА ТОВА ГО Е КАЗАЛ ОТО БИСМАРК И НАИСТИНА Е ВЯРНО..МНОГО СА ХИТРИ ЕЛАТЕ В ГЕРМАНИЯ ЖИВЕЯ МЕЖДУ ТЯХ ВЯРНО НЕ ВСИЧКИ СА ТАКИВА НО ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ. .СТОЯТ В ГЕРМАНИЯ НА ПОМОЩИ И НА СЕМЕЙСТВО ДОБРИ ПАРИ ИМ ОСТАВАТ .И ИСКАТ ДА СТОЯТ ДО МАРТ 2027 КАКТО Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ОТ ЕС КАЗВАТ НА УКРАИНА ИМА ВОЙНА А СИ Ходят ПОЛАГАЕМА ОТПУСКОА ОТ СОЦИАЛА 21 ДЕН ДО УКРАИНА.

    05:52 20.12.2025

