Олеся Илашчук за ареста на доведения си син: Не политизирайте ситуацията

Богдан Ринжук, син на посланика на Украйна в България Олеся Илашчук, бе задържан във Виена по подозрение в убийство, предаде порталът Strana.ua.
Илашчук заяви, че ситуацията не трябва да се политизира, а да се разчита на официални данни и съдебни решения, а не на „емоционални коментари“.
В края на ноември във Виена беше открит изгорял автомобил с тяло вътре. Оказа се, че е на 21-годишния син на заместник-кмета на Харков Данило Кузмин. Полицията заяви, че е бил бит, натикано насила в колата и подпален.
Според украинско издание има двама заподозрени в убийството, единият от които е син на Илашчук. Съобщения в украинските медии сочат, че тя е негова мащеха. Бащата на Богдан е известният бизнесмен от Чернигов Иван Ринжук.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никой
Коментиран от #16
05:23 20.12.2025
2 Юлия Давалкина
Коментиран от #9
05:24 20.12.2025
3 Майка на страната на фашизма
Коментиран от #5, #10
05:25 20.12.2025
4 Какъв е този укротравестит
Коментиран от #13
05:29 20.12.2025
5 Копейко мaлoyмна,тя му е мащеха
До коментар #3 от "Майка на страната на фашизма":и едва ли е играла роля в живота му...
05:29 20.12.2025
6 Българин
Там всички са такива канибали, диваци и варвари!
05:29 20.12.2025
7 По кината
05:30 20.12.2025
8 Сина освободен от армията ли е
05:33 20.12.2025
9 Грамотния Часовникар
До коментар #2 от "Юлия Давалкина":Но пък е Новина на часа
05:36 20.12.2025
10 Вие рашисткиБоклуци сте
До коментар #3 от "Майка на страната на фашизма":на страната на фашистка Русия.
05:38 20.12.2025
11 Гражданин на НРБ
Путин много пъти ни е учел, че украинците и руснаците не са просто братски народи, а един народ.
Тук някакви непрекъснато насаждат расистка омраза към братския украински народ, който е част от руския народ.
Това няма да остане без последствия в близко бъдеще. Тези трайчокостовци, които проповядват омраза срещу братски народи ги чака трайчокостовски край.
05:41 20.12.2025
12 Юрист
05:42 20.12.2025
13 Ха ха
До коментар #4 от "Какъв е този укротравестит":Ти да видиш посланика Митрофанова или Мария Захарова. Тогава ще си изгубиш ума.
05:43 20.12.2025
14 трЕпииии
Какви отпадъци са тия, ви е бедна фантазията.
05:49 20.12.2025
15 здравка клинчева
05:49 20.12.2025
16 БАРС
До коментар #1 от "Никой":ППРАВ СИ ПОЗНАВАМ ГИ ОТЛИЧНО .И ТОВА КОЕТО КАЗВА НЕ АЗ А. ФОН ОТО БИСМАРК ТА ТОЙ КАЗАЛ ТАКА:«Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые "украинцы"! Это отребье, взрощенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя всё самое плохое и низменное от русских, поляков и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места.ДА ТОВА ГО Е КАЗАЛ ОТО БИСМАРК И НАИСТИНА Е ВЯРНО..МНОГО СА ХИТРИ ЕЛАТЕ В ГЕРМАНИЯ ЖИВЕЯ МЕЖДУ ТЯХ ВЯРНО НЕ ВСИЧКИ СА ТАКИВА НО ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ. .СТОЯТ В ГЕРМАНИЯ НА ПОМОЩИ И НА СЕМЕЙСТВО ДОБРИ ПАРИ ИМ ОСТАВАТ .И ИСКАТ ДА СТОЯТ ДО МАРТ 2027 КАКТО Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ОТ ЕС КАЗВАТ НА УКРАИНА ИМА ВОЙНА А СИ Ходят ПОЛАГАЕМА ОТПУСКОА ОТ СОЦИАЛА 21 ДЕН ДО УКРАИНА.
05:52 20.12.2025