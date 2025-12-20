Олеся Илашчук за ареста на доведения си син: Не политизирайте ситуацията

Богдан Ринжук, син на посланика на Украйна в България Олеся Илашчук, бе задържан във Виена по подозрение в убийство, предаде порталът Strana.ua.

Илашчук заяви, че ситуацията не трябва да се политизира, а да се разчита на официални данни и съдебни решения, а не на „емоционални коментари“.

В края на ноември във Виена беше открит изгорял автомобил с тяло вътре. Оказа се, че е на 21-годишния син на заместник-кмета на Харков Данило Кузмин. Полицията заяви, че е бил бит, натикано насила в колата и подпален.

Според украинско издание има двама заподозрени в убийството, единият от които е син на Илашчук. Съобщения в украинските медии сочат, че тя е негова мащеха. Бащата на Богдан е известният бизнесмен от Чернигов Иван Ринжук.