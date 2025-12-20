"Предимно по работа" - Тръмп обяви, че заминава за Флорида в навечерието на новия кръг от преговори за Украйна в Маями

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви пред репортери в Белия дом, че планира да пътува до Флорида в навечерието на новия кръг от преговори за Украйна в Маями.

„Отиваме във Флорида за кратко време, предимно по работа. Имаме планирани много срещи“, каза президентът на поляната пред Белия дом, преди да отлети за Северна Каролина за реч за икономиката.

„Ще разговаряме със застрахователните компании и ще видим дали можем значително да намалим техните тарифи. А ако не можем, просто ще плащаме директно на хората. Те ще си купят сами здравна застраховка“, добави Тръмп.

По-рано Axios, позовавайки се на източник от американската администрация, съобщи, че нов кръг от преговори между САЩ и Украйна може да се проведе този уикенд на военно ниво и на ниво работна група. Както съобщи кореспондентът на портала Барак Равид, съветниците по националната сигурност на Великобритания, Германия и Франция („ЕС-3“) ще участват в преговори по украинския въпрос в Маями на 20 декември и ще се срещнат със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. Към тях ще се присъединят турският външен министър и премиерът на Катар.

Освен това Axios съобщи, че САЩ планират да проведат контакти не само с украинската делегация, но и с руски представители в Маями. Според съобщението Уиткоф и зетят на американския президент, Джаред Кушнер, планират да се срещнат с Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави.

В четвъртък прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Кремъл очаква американската страна да предостави информация за резултатите от работата си с европейците и украинците по разрешаването на конфликта веднага щом е готова.