Трима варненци са задържани за изготвяне на фалшиви документи в европейски държави

20 Декември, 2025 06:50 509 2

  • арест-
  • фалшиви документи-
  • паркинги

Те създали фалшив QR код за плащане на паркинги

Трима варненци са задържани за изготвяне на фалшиви документи в европейски държави - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима варненци са задържани и обвинени в изготвяне на фалшиви документи в различни европейски държави.

На големи паркинги мъжете поставяли свои QR кодове върху оригиналните и заблуждавали клиентите, че плащат паркоуслугата си, а всъщност предоставяли личните си данни на измамниците.

Мъжете на 63, 53 и 37 години са осъждани и с криминални регистрации.

В домовете им е намерена голяма сума пари, наркотици и техника.

"Платецът се пренасочва към имитиращ действителния сайт на паркомата към друг такъв, който е контролиран от трети лица. Чрез сканирането му, въвеждайки данните си, той ги предоставя на трети лица", заяви Деан Горанов, ГДБОП.

"Групата е действала извън територията на страната, предстои събиране на доказателства чрез механизмите на Европейската заповед на разследване", допълни Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура - Варна.


България
Оценка 1 от 2 гласа.
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оркестър "Варненци"

    0 0 Отговор
    Селяните, които живеят или някога са живели във Варна, не могат да се нарекат "варненци".

    07:00 20.12.2025

  • 2 Все напред с времето

    0 0 Отговор
    Бай ганю с нов занаят фалшивикатор а преди ни третираха като хайдути.

    07:24 20.12.2025