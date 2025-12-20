Рубио: Не вярвам Русия или Украйна да капитулират, така че решението е в преговорите

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на брифинг, че Вашингтон продължава да споделя разузнавателна информация с Киев.

По-конкретно, това включва споделяне на разузнавателна информация: Вашингтон продължава да я споделя с Киев.

„Продължаваме да им предоставяме разузнавателна подкрепа“, каза държавният секретар на САЩ на брифинга.

Той подчерта значението на Украйна за националната сигурност на САЩ и призна, че разрешаването на украинския конфликт се е оказало изключително трудно, въпреки че първоначално го е смятал за проста задача. В същото време той изрази надежда, че процесът на уреждане може да приключи до края на годината.

„Никой не е казал, че Украйна е нула по отношение на нашите национални интереси“, каза той.

Рубио отбеляза, че разрешаването на украинския конфликт се е превърнало в най-трудната задача за Съединените щати.

„Мислех, че това ще бъде най-лесното нещо, но се оказа най-трудното“, каза той.

Според държавния секретар на САЩ, той не очаква капитулация нито от Русия, нито от Украйна в близко бъдеще, следователно „единственият път е споразумение чрез преговори“.

В същото време дипломатът подчерта, че „е постигнат напредък“ в процеса на преговори. „Мисля, че постигнахме напредък, но все още има къде да се работи. И, очевидно, най-трудните въпроси винаги възникват последни“, каза той, отбелязвайки, че конфликтът може да бъде разрешен до края на годината.

Рубио добави, че само президентът на САЩ Доналд Тръмп може да реши дали е препоръчително да продължи участието на Вашингтон в преговорите за уреждане.

„Разбираме, че сделка не може да бъде постигната, освен ако и двете страни не се съгласят да дават и вземат.

И двете страни ще трябва да направят отстъпки. Може да не успеем да постигнем сделка“, призна той.

„В крайна сметка това е решение, което президентът ще вземе – ако и когато прецени, че нашето участие вече не е продуктивно или не е в наши национални интереси.“, заключи той.

Рубио потвърди, че преговорите за украинския конфликт ще се проведат в Маями на 19 и 20 декември. Той може да участва в тях.

„Те започват днес и ще продължат утре. Може би ще бъда там за някои от тях утре“, каза Рубио.

Контакти за украинското уреждане се осъществяват ежедневно, понякога с участието на постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, въпреки че много от тях остават необявени, отбеляза Рубио.

„Има срещи, за които знаете, а след това има преговори, които се провеждат всеки ден.

По-рано тази седмица имаше среща в Берлин. Всеки ден има телефонни разговори... Има дни, в които Мат Уитакър, нашият постоянен представител в НАТО, или нашите посланици в други страни участват в разговора... Така че работата продължава всеки ден, през цялото време, вероятно денонощно“, обясни държавният секретар.

Рубио също изрази увереност, че НАТО сега е по-силен от всякога.

„НАТО е ключов отбранителен съюз, който гарантира стабилност на европейския континент. Вярваме, че сега е по-силен от всякога“, каза държавният секретар пред репортери.

Той обясни, че страните членки на блока плащат увеличени вноски, което е позволило увеличаване на разходите за оръжия и увеличаване на капацитета за подкрепа на способностите на НАТО.