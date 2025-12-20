НОИ започва изплащането на пенсиите на руските граждани в България

От Националния осигурителен институт съобщават, че ще започнат изплащане на дължимите суми за пенсии на руските граждани, живеещи в България.
В четвъртък в института са постъпили платежни ведомости и финансови средства от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация за последната година. Хората, които за първи път ще получават плащане, следва да предоставят актуална банкова сметка в поделението на НОИ - София-град.
Около 6 хиляди са руските граждани в България, които се възползват от Договора между България и Руската федерация за социална сигурност подписан през 2009 г.
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Христо
06:20 20.12.2025
2 Ужас
Коментиран от #3, #4, #5, #6
06:21 20.12.2025
3 Един от многото
До коментар #2 от "Ужас":Научи се да четеш. Ще ти помогне в бъдещето.
06:24 20.12.2025
4 Европеец
До коментар #2 от "Ужас":Не виждам проблем.... Руската федерация си превежда парите за тия пенсии и нашите ги изплащат на руснаците...... Въпроса , който би било редно да поставиш е, че българското правителство (.Изнудвано от урсулата дава пари на Украйна, за да имаш какво да изплаща пенсиите на украинските пенсионери)....
Коментиран от #11
06:32 20.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Всъщност
До коментар #2 от "Ужас":Ужасното е че българските социални фондове са празни , инфлацията в България галопира , а евроатлантиците ни взеха десетки милиарди на заем , за да ги дадат на англосаксонците и турците (натото) срещу Русия . А иначе , парите за пенсиите си ги плаща Москва . Ако чакаха на евроатлантическите ни пенсионни фондове ...😀
06:38 20.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пак демонстрираш само
До коментар #7 от "Андро":условни рефлекси като кучето на Павлов.
06:51 20.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Оло
До коментар #4 от "Европеец":Виж първото съобщение. Путин е спрял пенсиите.
07:20 20.12.2025
12 ЧеКа
До коментар #8 от "Евроатлантик":Какво им е на ромите, я виж Костя и Радостин какви патрЕоти са .
07:32 20.12.2025
13 Което си е вярно е вярно
До коментар #8 от "Евроатлантик":Защо не си поглеждаш в огледалото най мургавите "европейци" са българите.
07:33 20.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Олга
07:38 20.12.2025
16 Ха ха
07:39 20.12.2025