Новини
България »
НОИ започва изплащането на пенсиите на руските граждани в България

НОИ започва изплащането на пенсиите на руските граждани в България

20 Декември, 2025 06:10 1 020 16

  • пенсии-
  • нои-
  • руснаци

Около 6 хиляди са руснаците у нас, които се възползват от Договора между двете страни за социална сигурност подписан през 2009 г.

НОИ започва изплащането на пенсиите на руските граждани в България - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

От Националния осигурителен институт съобщават, че ще започнат изплащане на дължимите суми за пенсии на руските граждани, живеещи в България.

В четвъртък в института са постъпили платежни ведомости и финансови средства от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация за последната година. Хората, които за първи път ще получават плащане, следва да предоставят актуална банкова сметка в поделението на НОИ - София-град.

Около 6 хиляди са руските граждани в България, които се възползват от Договора между България и Руската федерация за социална сигурност подписан през 2009 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Христо

    19 5 Отговор
    Ама, нали Путин ги беше спрял тези пенсии. Как от НОИ се договориха с него, да не са ходили на преговорите в Маями?

    06:20 20.12.2025

  • 2 Ужас

    10 25 Отговор
    Робството продължава. За българите пари няма, на руснаците пенсии плащаме.

    Коментиран от #3, #4, #5, #6

    06:21 20.12.2025

  • 3 Един от многото

    19 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас":

    Научи се да четеш. Ще ти помогне в бъдещето.

    06:24 20.12.2025

  • 4 Европеец

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас":

    Не виждам проблем.... Руската федерация си превежда парите за тия пенсии и нашите ги изплащат на руснаците...... Въпроса , който би било редно да поставиш е, че българското правителство (.Изнудвано от урсулата дава пари на Украйна, за да имаш какво да изплаща пенсиите на украинските пенсионери)....

    Коментиран от #11

    06:32 20.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Всъщност

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас":

    Ужасното е че българските социални фондове са празни , инфлацията в България галопира , а евроатлантиците ни взеха десетки милиарди на заем , за да ги дадат на англосаксонците и турците (натото) срещу Русия . А иначе , парите за пенсиите си ги плаща Москва . Ако чакаха на евроатлантическите ни пенсионни фондове ...😀

    06:38 20.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пак демонстрираш само

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Андро":

    условни рефлекси като кучето на Павлов.

    06:51 20.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оло

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Виж първото съобщение. Путин е спрял пенсиите.

    07:20 20.12.2025

  • 12 ЧеКа

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Евроатлантик":

    Какво им е на ромите, я виж Костя и Радостин какви патрЕоти са .

    07:32 20.12.2025

  • 13 Което си е вярно е вярно

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Евроатлантик":

    Защо не си поглеждаш в огледалото най мургавите "европейци" са българите.

    07:33 20.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Олга

    4 1 Отговор
    Официален отговор от росийски МИД / М.Захарова/ е: трудностите возникнали по причина на блокиращите санкции на западно общество и негови финансови институции, които по същество блокират преводи“, а руската страна ги осъществява добросъвестно и в пълен обём в рамките на двустранни договорености.

    07:38 20.12.2025

  • 16 Ха ха

    1 5 Отговор
    Какви пенсии Русия е агресор..Тези пари да ги разпределят на хората с ниски пенсии

    07:39 20.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове