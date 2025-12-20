НОИ започва изплащането на пенсиите на руските граждани в България

От Националния осигурителен институт съобщават, че ще започнат изплащане на дължимите суми за пенсии на руските граждани, живеещи в България.

В четвъртък в института са постъпили платежни ведомости и финансови средства от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация за последната година. Хората, които за първи път ще получават плащане, следва да предоставят актуална банкова сметка в поделението на НОИ - София-град.



Около 6 хиляди са руските граждани в България, които се възползват от Договора между България и Руската федерация за социална сигурност подписан през 2009 г.