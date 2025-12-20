САЩ извършиха втори въздушен удар срещу позиции на Ислямска държава в Северна Сирия ВИДЕО

Американски военни самолети извършиха втория си въздушен удар през последните няколко часа срещу позиции на Ислямска държава в Северна Сирия, съобщи телевизия „Ал Хадат“.

Според канала, американските военновъздушни сили са „провели нова вълна от атаки срещу скривалища и щабове на ИДИЛ“, разположени в Северна Сирия. Основните удари са били поразени от позиции на ИДИЛ в провинция Дейр ез-Зор.

„Ал Хадат“ също така съобщава, че американски самолети са извършили въздушни удари срещу терористични бази в селските райони на провинциите Хомс и Ракка, както и близо до град Тадмор, в покрайнините на който се намира историческият и архитектурен комплекс „Палмира“. Именно в този район на 13 декември бяха убити двама войници от Националната гвардия на САЩ и американски преводач.

Преди началото на нощната операция срещу ИДИЛ, според канала, американските военни са идентифицирали най-малко 50 цели на ИДИЛ в Северна Сирия. Все още няма информация дали ударите са поразили всички предварително идентифицирани терористични позиции.

Бомбардировките в Северна Сирия са прекратени, но самолети на американските военновъздушни сили продължават да патрулират в района.