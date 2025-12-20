Новини
САЩ извършиха втори въздушен удар срещу позиции на Ислямска държава в Северна Сирия ВИДЕО

20 Декември, 2025 05:56, обновена 20 Декември, 2025 06:01

Американските военновъздушни сили са атакували скривалища и щабове на ИДИЛ

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски военни самолети извършиха втория си въздушен удар през последните няколко часа срещу позиции на Ислямска държава в Северна Сирия, съобщи телевизия „Ал Хадат“.

Според канала, американските военновъздушни сили са „провели нова вълна от атаки срещу скривалища и щабове на ИДИЛ“, разположени в Северна Сирия. Основните удари са били поразени от позиции на ИДИЛ в провинция Дейр ез-Зор.

„Ал Хадат“ също така съобщава, че американски самолети са извършили въздушни удари срещу терористични бази в селските райони на провинциите Хомс и Ракка, както и близо до град Тадмор, в покрайнините на който се намира историческият и архитектурен комплекс „Палмира“. Именно в този район на 13 декември бяха убити двама войници от Националната гвардия на САЩ и американски преводач.

Преди началото на нощната операция срещу ИДИЛ, според канала, американските военни са идентифицирали най-малко 50 цели на ИДИЛ в Северна Сирия. Все още няма информация дали ударите са поразили всички предварително идентифицирани терористични позиции.

Бомбардировките в Северна Сирия са прекратени, но самолети на американските военновъздушни сили продължават да патрулират в района.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    8 19 Отговор
    Браво !!!
    Русия вече никой я не пита и бръсне за слива.
    Удара е преди всичко Предупреждение към Путин какво ще последва, ако не се изтегли от Украйна в близките 72 часа.

    06:09 20.12.2025

  • 2 1945

    6 5 Отговор
    Сащ са технологично джудже във военната сфера и ядрената енергетика.

    Коментиран от #3

    06:47 20.12.2025

  • 3 БАРС

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "1945":

    ДЕ ДА БЕШЕ ПРАВ, АМА НЕ СИ. И АЗ СЪМ ЗА РУСИЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЖИВЕЯ НА ЗАПАД.

    Коментиран от #5

    06:51 20.12.2025

  • 4 Ето така се претендира

    3 1 Отговор
    За Нобелова награда за мир!
    Като Тропчо спреьда напада Сирия, ще залее света с хвалби, че е спрял тази « война».
    Я напишете нещо и за Украйна и подвизите на наемниците, че да ми потръгне деня!

    07:08 20.12.2025

  • 5 Това да живееш на запад

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "БАРС":

    Вече е срамно.
    Стой си на село и не си мечтай за чужбина.
    От нашето по юбаво нема, нищо че някои превърнаха красивата ни родина в обор.
    Но до тук, ще си върнем държавата.
    Приятен ден!

    Коментиран от #7

    07:13 20.12.2025

  • 6 ОРБАНЕ

    1 0 Отговор
    Когато четем такива вълнуващи
    Новини
    Си спомняме винаги твоята крилата фраза :

    МИРЪТ СИ ИМА ИМЕ

    ДОНАЛД ТРЪМП .

    07:13 20.12.2025

  • 7 Да затова

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Това да живееш на запад":

    Индийците се преместиха
    В Мускалието.

    Там със сигурност е по добре .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    07:15 20.12.2025

  • 8 Хе!

    1 3 Отговор
    Сирия държава ли е или изоставен двор из който щъкат изоставени бездомни любимци!? Вие кажете! Възхитен съм от САЩ, как за трима убити свои войници, пребиваващи съвсем законно в сирийските степи, вдигнаха самолетите и постъпиха като Израел, когато някой тероризира неговите жители!

    07:18 20.12.2025

  • 9 Стрес

    2 0 Отговор
    ИДИЛ е кукла на конци тоест играчка.
    САЩ и Израел когато им трябва пробив в Близкия изток изведнъж изкача ИДИЛ тяхната играчка.

    07:25 20.12.2025

  • 10 Жан Бойко

    2 0 Отговор
    Ай стига , бе ! Новата власт е им е терористична , тероризираща собственото си население .И дошла на власт с помощта на същите задокеански гешефтари

    07:31 20.12.2025

  • 11 Слава на САЩ

    0 1 Отговор
    Раят на земята
    Най силната армия на земята
    Най Богатата страна на земята
    Най доброто място за живеене на планетата
    Слав вечна слава амин

    07:54 20.12.2025

  • 12 !!!!!

    0 0 Отговор
    Тръмп да бомби брадатите главорези, но първо да ги изхвърли от белите държави.

    07:54 20.12.2025

  • 13 Коста

    0 0 Отговор
    Другата седмица дядо Дончо, лудият с картечницата ще нападне Венецуела. Това е подготовката. За да заблудят света, че се борят с тероризма.. Да не споменавам, че САЩ създадоха Ислямска държава и години ги спонсорираха

    07:55 20.12.2025