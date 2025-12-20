САЩ извършиха втори въздушен удар срещу позиции на Ислямска държава в Северна Сирия ВИДЕО

Американски военни самолети извършиха втория си въздушен удар през последните няколко часа срещу позиции на Ислямска държава в Северна Сирия, съобщи телевизия „Ал Хадат“.
Според канала, американските военновъздушни сили са „провели нова вълна от атаки срещу скривалища и щабове на ИДИЛ“, разположени в Северна Сирия. Основните удари са били поразени от позиции на ИДИЛ в провинция Дейр ез-Зор.
„Ал Хадат“ също така съобщава, че американски самолети са извършили въздушни удари срещу терористични бази в селските райони на провинциите Хомс и Ракка, както и близо до град Тадмор, в покрайнините на който се намира историческият и архитектурен комплекс „Палмира“. Именно в този район на 13 декември бяха убити двама войници от Националната гвардия на САЩ и американски преводач.
Преди началото на нощната операция срещу ИДИЛ, според канала, американските военни са идентифицирали най-малко 50 цели на ИДИЛ в Северна Сирия. Все още няма информация дали ударите са поразили всички предварително идентифицирани терористични позиции.
Бомбардировките в Северна Сирия са прекратени, но самолети на американските военновъздушни сили продължават да патрулират в района.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Русия вече никой я не пита и бръсне за слива.
Удара е преди всичко Предупреждение към Путин какво ще последва, ако не се изтегли от Украйна в близките 72 часа.
06:09 20.12.2025
2 1945
Коментиран от #3
06:47 20.12.2025
3 БАРС
До коментар #2 от "1945":ДЕ ДА БЕШЕ ПРАВ, АМА НЕ СИ. И АЗ СЪМ ЗА РУСИЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЖИВЕЯ НА ЗАПАД.
Коментиран от #5
06:51 20.12.2025
4 Ето така се претендира
Като Тропчо спреьда напада Сирия, ще залее света с хвалби, че е спрял тази « война».
Я напишете нещо и за Украйна и подвизите на наемниците, че да ми потръгне деня!
07:08 20.12.2025
5 Това да живееш на запад
До коментар #3 от "БАРС":Вече е срамно.
Стой си на село и не си мечтай за чужбина.
От нашето по юбаво нема, нищо че някои превърнаха красивата ни родина в обор.
Но до тук, ще си върнем държавата.
Приятен ден!
Коментиран от #7
07:13 20.12.2025
6 ОРБАНЕ
Новини
Си спомняме винаги твоята крилата фраза :
МИРЪТ СИ ИМА ИМЕ
ДОНАЛД ТРЪМП .
07:13 20.12.2025
7 Да затова
До коментар #5 от "Това да живееш на запад":Индийците се преместиха
В Мускалието.
Там със сигурност е по добре .
Хахахаха хахахаха хахахаха
07:15 20.12.2025
8 Хе!
07:18 20.12.2025
9 Стрес
САЩ и Израел когато им трябва пробив в Близкия изток изведнъж изкача ИДИЛ тяхната играчка.
07:25 20.12.2025
10 Жан Бойко
07:31 20.12.2025
11 Слава на САЩ
Най силната армия на земята
Най Богатата страна на земята
Най доброто място за живеене на планетата
Слав вечна слава амин
07:54 20.12.2025
12 !!!!!
07:54 20.12.2025
13 Коста
07:55 20.12.2025