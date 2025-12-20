Хегсет поиска използването на противопехотни мини, забранени преди 26 години с Отавската конвенция

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви необходимостта от разрешаване на използването на противопехотни мини.

Предлага се нови правила за употреба да бъдат формулирани в рамките на 90 дни, съобщи The Washington Post, позовавайки се на документ на Пентагона.

В документа се посочва, че евентуалното премахване на забраната би „умножило силата“ на американските войски в „една от най-опасните ситуации за сигурност в историята на страната“.

Сред целите, очертани от Пентагона за бъдещи промени, е премахването на териториалните ограничения за използването на противопехотни мини.

Според документа президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди хуманитарната програма за разминиране.

Отавската конвенция на ООН от 1999 г. забранява използването, производството, складирането, трансфера и употребата на противопехотни мини. Съединените щати не са подписала конвенцията. Според организацията тези мини продължават да вредят на цивилното население десетилетия след края на конфликта.

През 2024 г. тогавашният президент на САЩ Джо Байдън разреши доставката на противопехотни мини на Украйна.