Тръмп обяви курс към превръщането на САЩ в лидер в развитието на 6G мрежите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа меморандум, с който нарежда на американската администрация да предприеме набор от мерки, за да осигури лидерството на САЩ в развитието на 6G мрежи.

Документът е публикуван на уебсайта на Белия дом.

Според меморандума, федералните правителствени агенции на САЩ трябва да изместят своите комуникационни системи от честотната лента 7,125-7,4 GHz, за да ги освободят за пълноценно търговско използване от доставчиците на 6G. Агенциите трябва да представят своите планове за този преход в рамките на 12 месеца. Документът също така призовава за проучване на честотните ленти 2,69-2,9 GHz и 4,4-4,94 GHz, за да се освободят още повече честоти за търговско използване на 6G.

В меморандума се отбелязва, че преразпределението на спектъра ще позволи на американските компании и техните партньори да разберат кои честоти ще бъдат достъпни за тях, когато планират развитието на 6G мрежи.

Освен това, държавният секретар на САЩ и други членове на администрацията са инструктирани да „насърчават американското лидерство в 6G чрез дипломатически ангажименти“.