Тръмп обяви курс към превръщането на САЩ в лидер в развитието на 6G мрежите

20 Декември, 2025 06:03, обновена 20 Декември, 2025 06:08 690 6

  • 6g мрежи-
  • сащ-
  • тръмп

Администрацията е инструктирани да „насърчава американското лидерство чрез дипломатически ангажименти"

Тръмп обяви курс към превръщането на САЩ в лидер в развитието на 6G мрежите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа меморандум, с който нарежда на американската администрация да предприеме набор от мерки, за да осигури лидерството на САЩ в развитието на 6G мрежи.

Документът е публикуван на уебсайта на Белия дом.

Според меморандума, федералните правителствени агенции на САЩ трябва да изместят своите комуникационни системи от честотната лента 7,125-7,4 GHz, за да ги освободят за пълноценно търговско използване от доставчиците на 6G. Агенциите трябва да представят своите планове за този преход в рамките на 12 месеца. Документът също така призовава за проучване на честотните ленти 2,69-2,9 GHz и 4,4-4,94 GHz, за да се освободят още повече честоти за търговско използване на 6G.

В меморандума се отбелязва, че преразпределението на спектъра ще позволи на американските компании и техните партньори да разберат кои честоти ще бъдат достъпни за тях, когато планират развитието на 6G мрежи.

Освен това, държавният секретар на САЩ и други членове на администрацията са инструктирани да „насърчават американското лидерство в 6G чрез дипломатически ангажименти“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мооже да станат

    4 0 Отговор
    "лидери" на 6G мрежите, ама ако успеят да се преборят с китайците, които вече тестват подобни мрежи, а и не стоят на едно място... Докато отвъд океанските се събудят за 6G китайците вече ще са минали на 7G...

    07:35 20.12.2025

  • 3 Щерев

    2 0 Отговор
    Преди месец,два,китайците изпробваха 10G мрежа,има да гонят американците ама дали ще ги стигнат.

    07:36 20.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Програмист

    1 0 Отговор
    Сега има Интернет на нещата IOT а при 6г ще има Интернет на телата 😉 IOB

    07:51 20.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.