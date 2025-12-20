Новини
Пуснаха Болсанаро извън ареста за хирургична интервенция

20 Декември, 2025 04:29, обновена 20 Декември, 2025 04:32 479 0

Бившият президент получи разрешение от съдията от Върховния съд на Бразилия Алешандри де Мораис

Пуснаха Болсанаро извън ареста за хирургична интервенция - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС - архив
БТА БТА

Съдията от Върховния съд на Бразилия Алешандри де Мораис разреши на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро да напусне предварителния арест на Федералната полицейска служба в столицата Бразилия, където излежава 27-годишната си присъда за опит за държавен преврат, за да се подложи на хирургична процедура, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната телевизия "ГлобоНюз" (GloboNews).

Решението на върховният съдия е в отговор на искането на адвокатите на Болсонаро от миналата седмица, когато те също така поискаха от съда той да изтърпи присъдата си под "хуманитарен домашен арест". Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва през 2022 г.


