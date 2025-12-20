Пуснаха Болсанаро извън ареста за хирургична интервенция

Пуснаха файловете по делото "Епстийн": Перверзникът взел чек от Тръмп за $22 500, Бил Клинтън се топил в джакузито му

Американското министерство на правосъдието започна да публикува файловете от разследването за сексуални престъпления на бившия финансист Дж ...