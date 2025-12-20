Огромна котва от времето на Кримската война беше открита в залива на Царево.

Тя беше извадена от водолази и според оценката на експерти е една от най-големите откривана не само в Черно море, но и в Средиземноморието. От общината планират да я оставят на пристанището след реставрация. Но според подводните археолози, в Царево са избързали с ваденето и това поставя находката в риск.

Сред автомобилните гуми изпопадали от лодките в залива на Царево е направо невероятно да попаднеш на подобно откритие. Затова и водолазът трудно повярвал на очите си.

Емил Бачев, водолаз: "Аз още като я видях прецених, че е много по-добре тази котва да се извади и да стане достояние на Царево, на градчето, на хората."

Емил споделил откритието си с директора на местния музей и с общината, а те го поощрили. Но и ваденето от 9 метра дълбочина е предизвикателство.

Емил Бачев, водолаз: "Първоначално, успях да го сметна около 3 тона, че тежи. След това като тръгнахме да я вдигаме с парашутите за 3 тона, почит не стана авария."

Експертите смятат, че котвата е от XIX век, от времето на Кримската война, когато в Черно море плават много английски кораби. Тя е от вида "Паркър" и със сигурност не е руска.

Д-р Атанас Орачев, уредник на Музей на котвата, Ахтопол: "Почти съм сигурен, че е най-голямата откривана в Черно море, а и в Средиземно море. Идеална форма, много добро желязо, докато руското желязо е малко по-инакво".

Вероятно английският търговски кораб се е приютил от лошото време в единственото по-спокойно заливче по странджанското крайбрежие и е пуснал котва.

Д-р Атанас Орачев, уредник на Музей на котвата, Ахтопол: "Поради спецификата на крайбрежието и розата на ветровете, изведнъж идва голяма буря и те набързо са скъсали котвата."

За близо 200 години на дъното, тя се е съхранила покрита от тиня. Сега ще краси пристанището, а от общината се ангажират с реставрацията ѝ.

Дениз Диханов, зам.-кмет на Царево: "След като знаем какво се изисква, каква е технологията за постигането му, ще можем да преценим."

Според експертите по подводна археология ваденето на котвата е прибързано, а реставрацията е трябвало да започне веднага.

Гл. ас. д-р Найден Прахов, ръководител на Център за подводна археология: "Инак тя ще започне съвсем скоро да се разпада, да деградира. Тъй като в нея има абсорбирани соли, при изсъхването те кристализират, което води до безвъзвратно разрушаване на тази котва."

Всеки обект, престоял повече от 100 години на дъното, според конвенцията на ЮНЕСКО е културна ценност и ваденето ѝ трябва да бъде съгласувано с много институции, да бъде извършено и археологическо проучване.

Гл. ас. д-р Найден Прахов, ръководител на Център за подводна археология: "В момента, в който тя е извадена, като е загубен контекста на намирането и на това къде е лежала на дъното, така че това е загубена информация."

Най-доброто за подобни обекти е да бъдат оставени на дъното, в техния контекст - каквито са и препоръките на ЮНЕСКО.