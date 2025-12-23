Засилен контрол от САЩ спъва износа на венецуелски петрол

Товаренето и износът на петрол от Венецуела се забавят, след като Съединените щати предприеха нови действия срещу танкери, свързани с венецуелските доставки. Все повече кораби ограничават движението си до вътрешни маршрути или прекъсват плаването си, а някои дори обръщат обратно, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

През този месец американската брегова охрана задържа санкциониран супертанкер, превозващ венецуелски петрол, а през уикенда се опита да прехване още два кораба - един празен танкер под санкции и друг, несанкциониран, но напълно натоварен и насочен към Китай. Макар Вашингтон да не е предоставил допълнителни подробности, обявеното от президента Доналд Тръмп намерение да блокира всички санкционирани танкери, влизащи и напускащи Венецуела, породи сериозно безпокойство сред корабособствениците.

По-късно Тръмп заяви, че САЩ могат да задържат или да продадат конфискувания през последните седмици петрол край венецуелските брегове, като уточни, че самите кораби ще останат под американски контрол.

Междувременно панамският външен министър Хавиер Мартинес-Ача обясни, че супертанкерът Centuries, плаващ под панамски флаг, е нарушил морските правила, като е сменил името си и е изключил транспондера си по време на превоз на венецуелски петрол. Според него това е основание за отнемане на регистрацията на кораба.

Засилените прехващания се смятат за най-сериозния удар върху държавната компания PDVSA след американските санкции от 2020 г., наложени срещу нейни търговски подразделения и свързани структури на „Роснефт“. Тогава мерките доведоха до рязък спад в производството и износа. В момента милиони барели петрол остават блокирани на вече натоварени, но непотеглили танкери, докато клиентите настояват за по-големи отстъпки и промени в договорите.

По данни към понеделник PDVSA е натоварила 1,9 милиона барела тежък суров петрол на санкционирания кораб Azure Voyager в пристанище Хосе, но не планира ново товарене на супертанкер за Азия. Данни на LSEG показват, че част от корабите, насочващи се към Венецуела, са прекъснали пътуването си или са се изтеглили.

Допълнително напрежение създаде и кибератака срещу PDVSA миналата седмица, която принуди компанията временно да работи с ръчни записи и доведе до забавяне на изплащането на заплати.

На международните пазари фючърсите на Brent и WTI поскъпнаха с около 2,4% на фона на опасенията от прекъсване на доставките, свързани с действията на САЩ и войната в Украйна.

Венецуелският външен министър Иван Гил определи конфискациите като „актове на пиратство“, а Китай заяви, че прехващането на танкери нарушава международното право. В същото време компанията Chevron, основен партньор на PDVSA, продължи износа за САЩ със специално разрешение от Вашингтон, като през този месец е натоварила седем танкера с между 300 000 и 500 000 барела венецуелски петрол всеки.