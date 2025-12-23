Новини
Засилен контрол от САЩ спъва износа на венецуелски петрол

23 Декември, 2025 13:44 449 11

Прехващането на танкери от САЩ засилва напрежението и блокира милиони барели суров петрол

Засилен контрол от САЩ спъва износа на венецуелски петрол - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Товаренето и износът на петрол от Венецуела се забавят, след като Съединените щати предприеха нови действия срещу танкери, свързани с венецуелските доставки. Все повече кораби ограничават движението си до вътрешни маршрути или прекъсват плаването си, а някои дори обръщат обратно, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

През този месец американската брегова охрана задържа санкциониран супертанкер, превозващ венецуелски петрол, а през уикенда се опита да прехване още два кораба - един празен танкер под санкции и друг, несанкциониран, но напълно натоварен и насочен към Китай. Макар Вашингтон да не е предоставил допълнителни подробности, обявеното от президента Доналд Тръмп намерение да блокира всички санкционирани танкери, влизащи и напускащи Венецуела, породи сериозно безпокойство сред корабособствениците.

По-късно Тръмп заяви, че САЩ могат да задържат или да продадат конфискувания през последните седмици петрол край венецуелските брегове, като уточни, че самите кораби ще останат под американски контрол.

Междувременно панамският външен министър Хавиер Мартинес-Ача обясни, че супертанкерът Centuries, плаващ под панамски флаг, е нарушил морските правила, като е сменил името си и е изключил транспондера си по време на превоз на венецуелски петрол. Според него това е основание за отнемане на регистрацията на кораба.

Засилените прехващания се смятат за най-сериозния удар върху държавната компания PDVSA след американските санкции от 2020 г., наложени срещу нейни търговски подразделения и свързани структури на „Роснефт“. Тогава мерките доведоха до рязък спад в производството и износа. В момента милиони барели петрол остават блокирани на вече натоварени, но непотеглили танкери, докато клиентите настояват за по-големи отстъпки и промени в договорите.

По данни към понеделник PDVSA е натоварила 1,9 милиона барела тежък суров петрол на санкционирания кораб Azure Voyager в пристанище Хосе, но не планира ново товарене на супертанкер за Азия. Данни на LSEG показват, че част от корабите, насочващи се към Венецуела, са прекъснали пътуването си или са се изтеглили.

Допълнително напрежение създаде и кибератака срещу PDVSA миналата седмица, която принуди компанията временно да работи с ръчни записи и доведе до забавяне на изплащането на заплати.

На международните пазари фючърсите на Brent и WTI поскъпнаха с около 2,4% на фона на опасенията от прекъсване на доставките, свързани с действията на САЩ и войната в Украйна.

Венецуелският външен министър Иван Гил определи конфискациите като „актове на пиратство“, а Китай заяви, че прехващането на танкери нарушава международното право. В същото време компанията Chevron, основен партньор на PDVSA, продължи износа за САЩ със специално разрешение от Вашингтон, като през този месец е натоварила седем танкера с между 300 000 и 500 000 барела венецуелски петрол всеки.


Венецуела
  • 1 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    7 2 Отговор
    Танкерът със суров петрол , който е под санкциите на САЩ, принадлежи на Гвиана и е свързан с Иран, избяга в Атлантическия океан след като властите на САЩ се опитаха да го прихванат в южната част на Карибско море
    За бягството на танкера от преследването на ВМС на САЩ съобщава ABC News. По-рано стана известно, че въпреки съобщението на Bloomberg за успешното прихващане на нефтен танкер, капитанът и екипажът на кораба отказаха да предадат танкера и започнаха да извършват маневри. Великия американски флот стана за смях

    13:46 23.12.2025

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    3 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:46 23.12.2025

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    4 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:46 23.12.2025

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    5 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:46 23.12.2025

  • 5 На пиратството и тероризма

    12 0 Отговор
    Му викаме "Засилен контрол от САЩ".... хмм

    13:47 23.12.2025

  • 6 Дрейк

    9 0 Отговор
    Пиратство!

    13:47 23.12.2025

  • 7 Ама НЕ е

    10 0 Отговор
    "блокира милиони барели суров петрол" а ги краде! Нали?

    13:49 23.12.2025

  • 8 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    КРАВАРСКИ ПИРАТИ ОТ НАЙ ДОЛНИТЕ!

    13:49 23.12.2025

  • 9 Трол

    5 0 Отговор
    На г-н Мадуро ще му се наложи да се консултира с бургазлии. Те имат солидна практика в минаването по заобиколни улици, с цел да избягат от упражняващите контрол батки.

    13:49 23.12.2025

  • 10 Крадци са на 100% ..

    7 2 Отговор
    Твърдението на Белия дом, че тези операции са насочени към борба с трафика на наркотици, е явна измама. Истинските цели на американската интервенция във Венецуела бяха разкрити миналата сряда, когато правителството конфискува венецуелски петролен танкер, превозващ 1,1 милиона барела суров петрол на стойност приблизително 78 милиона долара.
    На следващия ден, попитан за съдбата на конфискувания петрол, Тръмп отговори с гангстерски език: „Ами, предполагам, че ще го задържим.“ Танкерът вече е пристигнал под американски военен ескорт в Галвестън, Тексас, основен център на американската петролна индустрия...

    13:51 23.12.2025

  • 11 Скоро

    0 0 Отговор
    Мъдуро отива при другите диктатори като Садам и Кадафи

    14:08 23.12.2025