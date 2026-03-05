Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп каза, че трябва да участва в избора на следващия върховен лидер на Иран

Тръмп каза, че трябва да участва в избора на следващия върховен лидер на Иран

5 Март, 2026 21:05 1 869 113

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • израел-
  • али хаменей

Синът на аятолах Али Хаменей е неприемлив за мен, заяви американският президент

Тръмп каза, че трябва да участва в избора на следващия върховен лидер на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че трябва да се включи лично в избора на следващия върховен лидер на Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Синът на (аятолах Али) Хаменей е неприемлив за мен. Искаме някой, който ще донесе хармония и мир в Иран", каза Тръмп в интервю за сайта "Аксиос".

"Трябва да се включа в назначаването, както с (временната президентка на Венецуела) Делси (Родригес) във Венецуела", добави той.

Моджтаба Хаменей, син на покойния върховен лидер на Иран, е оцелял след американските и израелските удари в събота срещу Ислямската република, при които е бил убит баща му Али Хаменей, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на ирански източници.

Духовник от среден ранг с близки връзки с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, хардлайнерът Моджтаба е една от най-влиятелните фигури в иранската духовно статукво и е смятан за предполагаем наследник на баща си, отбелязва Ройтерс. Иран все още не е обявил новия си лидер.

Иранската армия съобщи по-рано днес, че е предприела атака с дронове срещу ключова американска военна база в северозападната част на Кувейт, на шестия ден от войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Дронове на военноморските ни сили атакуваха обект в базата на американските сили Удайри в Кувейт", посочи иранската армия в изявление, излъчено по държавната телевизия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    84 8 Отговор
    Нали говорехте демокрация ала бала... Това е пряка намеса във вътрешните работи на страната, това да не ви е България да правите каквото си искате ... Върха на наглостта, нооо Путин е виновен.

    Коментиран от #28, #47, #77

    21:06 05.03.2026

  • 3 Луд

    78 8 Отговор
    Не е нахален. Той иска само да си бере нефт.

    Коментиран от #89

    21:07 05.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    64 7 Отговор
    НЕ ЗНАМ ДАЛИ 80+ ГОДИШЕН
    ДЯДО ЩЕ ИЗДЪРЖИ НА СЮНЕТА ?:)

    21:07 05.03.2026

  • 5 Лопата Орешник

    78 6 Отговор
    Добре че САЩ не се месят във вътрешните работи на суверенни държави!! Психопат!

    21:07 05.03.2026

  • 6 категорично

    75 5 Отговор
    Глупости. Този ще загуби войната и ще се покрие с позор.

    Коментиран от #31, #110

    21:07 05.03.2026

  • 7 Путлер

    10 40 Отговор
    А мен никой не ме пита нито ме брои за слива.

    Коментиран от #26

    21:08 05.03.2026

  • 8 Ха Ха

    4 23 Отговор

    До коментар #1 от "Като какъв":

    Като последният им лекар, на режима в Иран!

    Коментиран от #12

    21:08 05.03.2026

  • 9 Само питам

    36 1 Отговор
    А ГДЕ екскорта на танкерите в ормудския проток?

    21:08 05.03.2026

  • 10 Дзак

    8 10 Отговор
    Сайта е Провокаторски!

    Коментиран от #70

    21:08 05.03.2026

  • 11 СССРБарета

    45 3 Отговор
    Иран ще понесе щети но няма да загуби, след като Русия, Китай, Северна Корея, Беларус и др. Както и икономическия гигант БРИКС не са и наложили нито санкции нито са спряли търговия, или нещо подобно! Тоест Иран разполага с пълния набор от военно-технически, икономически средства да изкърти зъбите на краварника! Както вижда на ръководството е способно да се самовъзпроизвежда и структурата на държавата да продължава въпреки долнопробните убийства на високопоставени личности!

    Коментиран от #74

    21:09 05.03.2026

  • 12 Къв лекар

    36 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ха Ха":

    е тоя световен престъпник бря?

    21:09 05.03.2026

  • 13 Помак

    53 4 Отговор
    Изключителен примитив е трамп

    21:09 05.03.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    36 3 Отговор
    Надали... ама има още седмица - две да си помечтае :D

    Междувременно Зеля недоволства, че за 3 деня гринго с боклуците изтряскали повече ракети пейтриът отколкото в Украйна са получили от 22ра за цялата война до сега и скоро нема и да има Патриоти

    21:09 05.03.2026

  • 15 СССРБарета

    46 6 Отговор
    Днеска вече четвърти краварски танкер гори! Краварника в паника!

    Коментиран от #38

    21:09 05.03.2026

  • 16 Наблюдател

    43 3 Отговор
    Това изнудване с Епщайн, доста поразии ще направи май?

    21:10 05.03.2026

  • 17 Конспиратор

    27 1 Отговор
    Пет самолета излетяха в колона с интервал от двадесет секунди от летище Враждебна в западна посока.

    Коментиран от #55

    21:10 05.03.2026

  • 18 значи

    12 15 Отговор
    И на Тръмп и на Путин им пожелавам най-лошото.В последно време започвам да се пълня с омраза по независещи от мен причини и не може двама нарцисисти да държат света в напрежение. Послепис-адът съществува,за рая не знам.

    21:10 05.03.2026

  • 19 Перко Китанчев

    41 3 Отговор
    Дончо таман се зарадва миналия месец че успя да открадне три ирански танкера с петрол и днеска вече му думнаха четвърти! Прецакан е с минус един танкер?

    21:11 05.03.2026

  • 20 хаха

    7 28 Отговор
    Путлерастките пислямистки подлоги да ходят да избират аятолаха на кочината "кремъл"!

    Коментиран от #111

    21:11 05.03.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    41 6 Отговор
    БАЙ ДОНЬО СКОРО И КОРАНА ЩЕ ПОЧНЕ ДА ПИШЕ :)

    Коментиран от #35

    21:11 05.03.2026

  • 22 Като какъв

    38 4 Отговор
    ще участва този престъпен боклук?

    Знам, че не е правилно за сайта ви истината, особено срещу зад океанският боклук, но е достойно да я има!

    21:11 05.03.2026

  • 23 Ърябва да се избият всички Тррористи

    4 26 Отговор
    И Путин най напред

    21:11 05.03.2026

  • 24 Дончо е шефа!

    4 28 Отговор
    Свиквайте.

    21:12 05.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Путин Ти си Слива

    3 18 Отговор

    До коментар #7 от "Путлер":

    И затова те търсят само
    Черни ланги

    21:13 05.03.2026

  • 27 Аятолаха

    10 5 Отговор
    Може - напиши си завещанието...

    21:13 05.03.2026

  • 28 Еми да

    4 21 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    като гаранция за демократични изобри и не само той трябва да присъства, трябва да има наблюдатели от цялата международна общност.

    21:13 05.03.2026

  • 29 Путин

    4 4 Отговор
    става!

    Коментиран от #39

    21:14 05.03.2026

  • 30 Тоя психопат трябва да бъде спрян,

    30 2 Отговор
    иначе много лошо

    21:14 05.03.2026

  • 31 То Иран вече

    5 21 Отговор

    До коментар #6 от "категорично":

    загуби. Няма смисъл да говорите в бъдеще време.

    21:14 05.03.2026

  • 32 А АЗ ОТ НАЧАЛОТО

    29 2 Отговор
    Го харесвах. Хвана се със войната Русия окраина искаше да спре направи усилия но без покритие. После се разкри колко е гаден и подъл. Покрай войната на ОКРАЯНО направи още една със Иран и на Венецуела петрола прибра със Куба се скара и своите пъклени идеи ПРОКАРА. СТАРА ДЕМИ МУМИЯ.

    21:14 05.03.2026

  • 33 Тоалетна Хартия

    22 1 Отговор
    бай пън с деменцията беше по-добре от тоя егоцентричен психопат!!!

    21:15 05.03.2026

  • 34 Атома фъргай бай Дончо!

    3 17 Отговор
    Атома мятай по подмолните и лъжливи мооли и аятоласи!Атома!

    Коментиран от #54

    21:15 05.03.2026

  • 35 Е, той Путин

    3 7 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    целуваше корана, ти за писане говориш :)))

    21:15 05.03.2026

  • 36 Сталин

    16 2 Отговор
    Абе не му забелязвайте на Бай Дъмбо той вече ходи с памперс,има тежка форма на деменция , Алцхаймер и синдром на Даун

    21:15 05.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "СССРБарета":

    четиринайсти

    21:15 05.03.2026

  • 39 Путин го изгониха

    4 11 Отговор

    До коментар #29 от "Путин":

    Извън играта е. Бита карта е.

    21:16 05.03.2026

  • 40 Сталин

    14 2 Отговор
    Чакай малко ,нещо демокрация,ала-бала и честен изборен процес

    Коментиран от #45

    21:16 05.03.2026

  • 41 Накрая

    2 13 Отговор
    Тръмп ще има паметник в Мека,за преклонения!

    21:17 05.03.2026

  • 42 Евродебил

    14 4 Отговор
    Така навремето извъртяха Мосадек и сложиха матионетката си Пахлави.Да ви се с....а на демокрастията.

    Коментиран от #51

    21:17 05.03.2026

  • 43 Дзак

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Перко Китанчев":

    Някой почна да си изипуска нервите!

    21:17 05.03.2026

  • 44 Кадиров

    2 2 Отговор
    Кадиров!

    21:18 05.03.2026

  • 45 Именно

    4 11 Отговор

    До коментар #40 от "Сталин":

    за да се гарантира демокрацията САЩ и ЕС трябва да присъстват на изборите. Путин и Ким не, те са изолирани от света диктатури.

    21:18 05.03.2026

  • 46 123

    14 3 Отговор
    Тоя да не иска да става аятолах на Иран!

    21:18 05.03.2026

  • 47 Прелестния Янки

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Иран вече е Американска Територия по мечтите на Тръмп. Той като навремето през Турското Робство, като мине бея през селото и си хареса някоя мома веднага я откарват в харема. По същия начин и той, като види че отнякъде се печели и иска това да е за него . Иран не е някоя Бананова Република да се е.ва с нея. Незнам колко ще издържи но до последно ще стряска гринговците.

    21:18 05.03.2026

  • 48 В кратера

    9 2 Отговор
    ще издигнат Тръмптауър!

    21:19 05.03.2026

  • 49 Хаха

    3 14 Отговор
    И Путин многократно се опита да убие Зеленски и да си сложи негово Делси в Украйна, но не му се получиха нещата.

    21:20 05.03.2026

  • 50 стоян

    0 9 Отговор
    Тръмп е умен пич - все пак е успял да свали и убеди четири жени че е мъжж

    Коментиран от #87

    21:20 05.03.2026

  • 51 Сталин

    18 3 Отговор

    До коментар #42 от "Евродебил":

    И Пахлави изби стотици хиляди иранци по заповед на същите тия кошерни негодници,докато Великите перси не се вдигнаха и не изметоха тоя негодник шаха от Иран

    21:20 05.03.2026

  • 52 Баба Гошка

    13 4 Отговор
    От качаняка си мечтае да управлява света? Да гледа великия диктатор на чарли чаплин. Персите не са дуупедавци като нашите, пък и дори като венецуелските пре датели. Да им поропят геммиите и да разтурят гнездото евврейОси,

    21:20 05.03.2026

  • 53 Путин гол от кръста надолу без кон.

    3 7 Отговор
    Аз съм в землянката, тоест бункера, етаж минус 12. Като победим ми обадете на да излезна.

    21:21 05.03.2026

  • 54 Естет

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Да тъ фърлат у дупката! Дай боже!

    21:21 05.03.2026

  • 55 Деций

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Конспиратор":

    20 секунди са много малко.Турболенцията не се е успокоила, влизайки в следата на предходния и белята е станала.

    Коментиран от #65

    21:21 05.03.2026

  • 56 Архимандрисандрит Бибиян

    13 2 Отговор
    Може да участва Долен Тъп у избора като 89-ти оджа,ма требе първом да си цепне мъндрака и да налузи черна гажава на рижото си кемане.

    21:21 05.03.2026

  • 57 След войната

    11 2 Отговор
    Иран ще продължава да продава нефт на Китай, но ще бъде демократичен нефт на пазарни цени.

    Коментиран от #69

    21:21 05.03.2026

  • 58 Ами

    12 1 Отговор
    Тръмп да приеме исляма и да се кандидатира за аятолах :)

    21:22 05.03.2026

  • 59 като вземат да ръсят глупости...

    18 0 Отговор
    Ами хвани си чадъра под мишница и иди да участваш в изборите . Иранците ще ти се зарадват много .

    21:23 05.03.2026

  • 60 Хмм

    3 13 Отговор
    Иранският народ (като руския и венецуелския) е прекалено слаб да се противопостави на режима. Трябва някой с твърда ръка да разбута кочината.

    Коментиран от #66

    21:24 05.03.2026

  • 61 Иван

    9 0 Отговор
    Жалко ,че този който му одраска само ухото при атентата преди време ,не беше по точен за да отърве света от него

    21:25 05.03.2026

  • 62 павела митова

    4 0 Отговор
    охо-бохо ту-тууууу

    21:25 05.03.2026

  • 63 ганев

    12 0 Отговор
    ЕЕЕЕЕ...ТОВА Е...ВЪРХА НА .ПРОСТОТИЯТА...И НАГЛОСТА...ДАНО МЕЛАНИЯ ...СКОРО ДА ГО....ЦЕЛУВА СТУДЕН

    21:26 05.03.2026

  • 64 Па съм я бе

    9 0 Отговор
    Ще го накъдрят и олабат и го пускат в комисията.Аятоласите са благи хора.

    Коментиран от #67

    21:26 05.03.2026

  • 65 Конспиратор

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Деций":

    Много или малко са (около) 20 секунди за военни самолети, но се изнесоха в колона.
    Интервала не е засичан с хронометър, дори като не е телефона в ръка, не остана време и за клип..

    21:27 05.03.2026

  • 66 Па съм я бе

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хмм":

    Мога аз да те разбутам -две в едно да станеш

    21:27 05.03.2026

  • 67 че то остана ли

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "Па съм я бе":

    някой жив аятолах 😂

    21:28 05.03.2026

  • 68 Ъъъъъ

    2 2 Отговор
    "Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че трябва да се включи лично в избора на следващия върховен лидер на Иран.."

    Чувам, че и Си искал същото.... 🤣

    21:31 05.03.2026

  • 69 Не е задължително да е

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "След войната":

    Иран. Може да има американски компании, които да вземат каденците на концесия

    21:31 05.03.2026

  • 70 мичето

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    Сайта не е провокаторски. Мичето, Мичето аз съм провокатора.

    21:32 05.03.2026

  • 71 На папата в конклава

    4 0 Отговор
    Тъпата глава не иска ли

    21:32 05.03.2026

  • 72 Уорм уелком

    2 0 Отговор
    Да пробва предполагам ще му устроят топло посрещане.

    21:33 05.03.2026

  • 73 Дончо

    4 2 Отговор
    Адаша е Психопат на n-ta степен. Ще избира Аятолах....този не е просто луд...той е социопат...100%.

    21:33 05.03.2026

  • 74 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "СССРБарета":

    Аааа кви хубави демокрации, на 4 години се провеждат избори.

    21:33 05.03.2026

  • 75 Може

    4 2 Отговор
    Ще гласуваш заедно с аятолаха, като идеш при него.

    21:34 05.03.2026

  • 76 Психото

    6 2 Отговор
    Пак се изцепи. Няма ли кой да му пробие кратуната на тоя психопат бре

    21:34 05.03.2026

  • 77 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Кога Тръмп е говорил за демокрация, за права, за ред?!?
    Тръмп винаги е подчертавал, че за него са най-важни неговите лични интереси, парите които получава и бизнеса, който осигурява! За това и хората го харесват, защото не е лицемер, а заявява позицията си директно, без да я украсява или да се обяснява.

    21:35 05.03.2026

  • 78 Врач

    4 3 Отговор
    Тръмп ще участва в собственото си погребение . Кой ще му позволи Русия и Китай ли ?

    21:36 05.03.2026

  • 79 Аятолах в хамак

    2 2 Отговор
    Ами ела де...и ще участваш

    21:36 05.03.2026

  • 80 Хахахаха..

    5 2 Отговор
    Щял да избира аятолах....

    21:36 05.03.2026

  • 81 боико борисоф

    4 0 Отговор
    ПЪЛЕН СМЕШНИК СИ БЕ ПИНГВИН ТРЪНБ СКОРО АМЕРИКА ЩЕ БЪДЕ СРИНАТА И ТВОЯ ТРЪМП ТАУЛЪР

    21:37 05.03.2026

  • 82 Ъпстейн

    3 2 Отговор
    Тоя пак се е надрусал

    21:37 05.03.2026

  • 83 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    А заместника на Ъпстейн кога ще избирате?

    21:39 05.03.2026

  • 84 Давай Рижак

    0 4 Отговор
    Искаме да хвърчат Чалмари и

    Ирански БРАТИШКИ.

    Покажи на оня Твоя Другар

    КГБ ПРОПАДНЯКА

    Как се прави ДВИЖУХА. .

    21:39 05.03.2026

  • 85 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Аз мисля направо да се кандидатира той аятолах.
    Ей абе не ви ли се струва ,че от както Бойко то свалиха ,тоя Тръмп много се е разпищолил
    Открадна Мадуро.сега утрепа Аятолаха .Пакостник ..

    21:41 05.03.2026

  • 86 А Помним

    3 3 Отговор
    Как всички Купейки

    Бяха изпаднали в Делириум.

    Тръмп Наш

    Тръмп Наш

    Тръмп Наш.

    Сега даже и не искат да го виждат

    ЖАЛКИТЕ ПУТЕРАСТИ

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    21:41 05.03.2026

  • 87 Де бил

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян":

    За това ти трябва да имаш кинти...и ще имаш много повече от четири.

    21:43 05.03.2026

  • 88 Госあ

    2 1 Отговор
    Къв човек трябва да си, да гласуваш за това лице от снимката 😆

    Коментиран от #94, #109

    21:44 05.03.2026

  • 89 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Луд":

    Да, Бай Данчо е луд за връзване и изключително опасен за света.....

    21:44 05.03.2026

  • 90 Анонимен

    3 2 Отговор
    Ще избира Аятолах на Гренландия

    21:47 05.03.2026

  • 91 Камала Харис

    1 1 Отговор
    Още ли викате за Тръмп

    Другаре Кремълски Тампони?

    Агент Краснов още ли му ръкопляскате ?

    Мина само година
    А вече станахте Разногледи
    От Действията на Лудата Глава .

    21:47 05.03.2026

  • 92 кой го интересува

    1 0 Отговор
    Какво мисли и казва педофила терорист?

    Жалки са хората които живеят в тази терористична държава. Щом ги управляват тези безцожници. Нека да знаят че и те са виновни

    21:47 05.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Как какъв

    3 2 Отговор

    До коментар #88 от "Госあ":

    Купейките всички гласуваха за Този на Снимката .

    Много бързо си забравил .

    21:49 05.03.2026

  • 95 Ватенка

    4 2 Отговор
    Президентът на САЩ е един луд клоун и целия свят му се смее

    21:51 05.03.2026

  • 96 нннн

    5 2 Отговор
    Направо да изберат Тръмп за аятолах, че да миряса.

    Коментиран от #113

    21:52 05.03.2026

  • 97 Добър вечер

    2 1 Отговор
    Карлуковоо...

    21:52 05.03.2026

  • 98 Сарафов

    2 0 Отговор
    Ма то няма кандидати!Само ,самоотводи!

    21:54 05.03.2026

  • 99 Бенямин

    0 1 Отговор
    Нема значение.....

    21:55 05.03.2026

  • 100 Хмм

    3 3 Отговор
    рибата в морето, а тиганът вече на огъня

    21:58 05.03.2026

  • 101 Напомнящ

    3 1 Отговор
    Този наистина не е наред с главата!!! Кой си мисли,че е за да избира той най-влиятелния лидер на чужда,суверенна държава,каквато е древен Иран??? Луд за вързване,дано се намери някой,който да свърши тази работа!!!

    22:04 05.03.2026

  • 102 Бобуляторът срещу Венецуела ?

    3 2 Отговор
    Да,да и Хитлер е разчитал ,че като нападне СССР с тотална война ,блицкриг и народите на тази страна ще се вдигнат срещу болшевишкия режим. Само ,че осмокласникът Хитлер е направил капитална грешка.
    Ако някой си мисли,че след като САЩ и Израел са обявили тотален блицкриг на Иран и убивайки безогледно ще сменят режима и ще подчинят 7000 годишна цивилизация да я командват , това не е грешка. Това е нещо по лошо и от грешка. То е плод или на умишлено манипулирана и контролирана заблуда или е плод на опасна плашешта уникална простотия ,която времето ще озапти . По скоро и двете.

    22:05 05.03.2026

  • 103 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 2 Отговор
    Рижото ПСЕ да подаде молба и като стане ирански гражданин, тогава ще има право на глас...

    Коментиран от #112

    22:05 05.03.2026

  • 104 Име

    0 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:07 05.03.2026

  • 105 Нострадамус

    0 1 Отговор
    26022026

    22:11 05.03.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Така Така

    1 2 Отговор
    Дано БОГ ви накаже за всичките злини един път жестоко както си заслужавате с малката държава включително

    22:16 05.03.2026

  • 108 Тоа тотално изперка

    2 2 Отговор
    абе мангалица такава, нали щеше да прекратяваш войни, съга кво. Епщайн " дору "

    22:20 05.03.2026

  • 109 Копейките

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Госあ":

    го избраха Тръмп, затова сега трябва да се радват. Можеше да е Харис. Копейките са виновни за това, което става сега.
    😜

    22:32 05.03.2026

  • 110 Върховен Аятолах Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "категорично":

    Мислиш ли? А?

    22:33 05.03.2026

  • 111 Хохо Бохо

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    Техеран за три дейс а? Ко стана ве клоуни? Руснаците на атретия ден бяха в Бъча. Краварите до къде са? Корито в залива остана ли им?

    22:35 05.03.2026

  • 112 Върховен Аятолах Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    50 камшика на голо....

    22:37 05.03.2026

  • 113 Върховен Аятолах Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "нннн":

    10 козички за теб, че девиците свършиха....

    22:40 05.03.2026