Тръмп каза, че трябва да участва в избора на следващия върховен лидер на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че трябва да се включи лично в избора на следващия върховен лидер на Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Синът на (аятолах Али) Хаменей е неприемлив за мен. Искаме някой, който ще донесе хармония и мир в Иран", каза Тръмп в интервю за сайта "Аксиос".
"Трябва да се включа в назначаването, както с (временната президентка на Венецуела) Делси (Родригес) във Венецуела", добави той.
Моджтаба Хаменей, син на покойния върховен лидер на Иран, е оцелял след американските и израелските удари в събота срещу Ислямската република, при които е бил убит баща му Али Хаменей, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на ирански източници.
Духовник от среден ранг с близки връзки с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, хардлайнерът Моджтаба е една от най-влиятелните фигури в иранската духовно статукво и е смятан за предполагаем наследник на баща си, отбелязва Ройтерс. Иран все още не е обявил новия си лидер.
Иранската армия съобщи по-рано днес, че е предприела атака с дронове срещу ключова американска военна база в северозападната част на Кувейт, на шестия ден от войната в Близкия изток, предаде Франс прес.
"Дронове на военноморските ни сили атакуваха обект в базата на американските сили Удайри в Кувейт", посочи иранската армия в изявление, излъчено по държавната телевизия.
