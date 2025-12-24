Новини
Reuters: Бреговата охрана на САЩ може да завземе петролния танкер Bella 1

24 Декември, 2025 03:21, обновена 24 Декември, 2025 05:36 1 084 4

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на бреговата охрана на САЩ може да се опитат да завземат петролния танкер Bella 1, който е пътувал към Венецуела под панамски флаг, след пристигането на допълнителни сили, съобщи Ройтерс.

Според нейни източници „бреговата охрана на САЩ очаква пристигането на допълнителни сили преди евентуален опит за качване и залавяне на свързания с Венецуела петролен танкер, който преследва от 21 декември“. Изданието уточнява, че екипажът на танкера отказва да позволи на американските сили да се качат на борда. Настоящото местоположение на танкера и американските сили, които го преследват, не са посочени.

Според агенцията заповедта за залавяне на танкера вероятно ще бъде дадена от една от двете специални части в рамките на бреговата охрана на САЩ, разполагащи с необходимите ресурси. Американските сили могат да се опитат да се качат на борда на плавателния съд с хеликоптер. Агенцията отбелязва, че е възможно САЩ в крайна сметка да се откажат от подобни опити. Пентагонът преди това отказа да коментира съобщенията за преследването на танкера Bella 1 от страна на САЩ.

Националното събрание на Венецуела единодушно одобри законопроект, гарантиращ свободата на корабоплаване и търговия в условията на пиратство, блокади и други незаконни международни действия. Това съобщи председателят на парламента Хорхе Родригес по телевизионния канал Venezolana de Television.

„Единодушно одобрихме Закона за защита на свободата на корабоплаване и търговия от пиратство, блокада и други незаконни международни действия. Благодарен съм на членовете на парламента за усилията им, благодарение на които днес имаме силен, смел и патриотичен законодателен орган“, каза Родригес.

Законът, одобрен от парламента, се основава на Устава на ООН и Женевската конвенция по морско право (1958 г.), която определя пиратството като „всеки незаконен акт на насилие, залавяне или грабеж“ срещу кораб или самолет в международни води. Един член от закона предвижда присъда от 15 до 20 години затвор за подбуждане, насърчаване, улесняване, финансиране или участие в актове на пиратство, блокада и други международни престъпления срещу юридически лица, занимаващи се с търговия с Венецуела.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    2 7 Отговор
    Мадуро е обречен. Както Алиенде на времето.

    03:37 24.12.2025

  • 2 Много добре казано

    3 2 Отговор
    Браво. Право куме в очи.

    03:54 24.12.2025

  • 3 🌧️🌨️⛈️

    1 0 Отговор
    Домуса ще изпрати кораби на неговия ортак Мадуро.

    05:53 24.12.2025

  • 4 ФАЩ

    2 0 Отговор
    най-демократичните пирати.

    05:54 24.12.2025