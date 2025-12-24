Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че страната получава огромна подкрепа от Съвета за сигурност на ООН.

„Съветът за сигурност оказва на Венецуела огромна подкрепа и защитава правото на свободно корабоплаване и свободна търговия“, каза Мадуро по време на посещение на коледен базар в Каракас, излъчено от телевизионния канал Venezolana de Televisión. Държавният глава нарече залавянето на корабите от САЩ пиратство и заяви, че „никой не може да победи“ Венецуела.

Заседание на Съвета за сигурност на ООН относно нарастващото военно присъствие на САЩ в Карибско море и залавянето на два танкера, превозващи венецуелски петрол, се проведе на 23 декември по искане на Каракас.

Министърът на външните работи на Венецуела, Иван Хил Пинто, похвали резултатите от заседанието на Съвета за сигурност на ООН, което се проведе по искане на републиката.

„Венецуела постигна голяма победа в ООН. Съветът за сигурност доказа, че никоя държава в света, дори исторически съюзници на Съединените щати, не одобрява използването или заплахата със сила в нарушение на Устава на ООН, за да се подчини свободна и суверенна нация под фалшивия претекст за борба с наркотрафика“, написа той в Telegram.

Министърът на външните работи отбеляза, че по време на срещата САЩ осъдиха заплахата със сила срещу Венецуела, както и пиратството в открито море с цел завземане на венецуелски петролни ресурси.

Правителството на САЩ е готово да пролее кръвта на обикновени американски и венецуелски граждани, за да задоволи интересите на големите петролни корпорации.

Това заяви Самюел Монкада, постоянен представител на Венецуела в ООН.

„Правителството на САЩ заплашва Венецуела с въоръжено нападение, за да задоволи интересите на големите петролни корпорации, по-специално ConocoPhillips и ExxonMobil, които са лидери в кражбата на венецуелски петрол. Децата на американски семейства ще бъдат принудени да рискуват живота си, за да напълнят джобовете на акционерите на петролни компании с милиарди долари, а хиляди венецуелски и американски семейства ще бъдат унищожени. Кръв за петрол не е благородно предложение, а недостойно и неприемливо. Войната за петрол е смъртна присъда, която вече бе произнесена срещу Ирак, Сирия, Либия и много други“, каза той на заседание на Съвета за сигурност.

Венецуелски дипломат е уверен, че „мнозинството от гражданите на САЩ се противопоставят на всеки опит за започване на война срещу Венецуела и изискват край на агресията, отхвърляйки разрушителната идеология на безкрайните войни“.