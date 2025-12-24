Новини
Свят »
Русия »
Башар Асад е забелязан сред посетителите на елитен московски ресторант

Башар Асад е забелязан сред посетителите на елитен московски ресторант

24 Декември, 2025 07:06, обновена 24 Декември, 2025 07:17 587 2

  • башар асад-
  • москва-
  • сирия

Бившият сирийски президент посещавал опреснителни курсове по офталмология в руската столица

Башар Асад е забелязан сред посетителите на елитен московски ресторант - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Семейството на сваления сирийски президент Башар Асад, който получи убежище в Русия, си живее живота в московското висше общество, пише versia.ru.

„Ню Йорк Таймс“ съобщава как Башар Асад и семейството му прекарват времето си, цитирайки роднини и приятели на семейството, както и бивши сирийски служители.

Сирийски емигрант, който говори с вестника, разказа как се е срещнал с Башар Асад по време на вечеря в ресторант „Сиксти“, разположен на 62-ия етаж на кулата „Федерация“ в ситито на Москва. Ресторантът, според вестника, е популярен сред членове на руския политически елит и популярни световни звезди, а бившият президент е бил сред VIP гостите му.

Според вестника семейството първоначално е отседнало в хотел „Четири сезона“, където седмичният наем за апартаменти може да достигне 13 000 долара. Впоследствие Асад, съпругата му и децата му се преместили в мезонет в кулата „Федерация“, а след това в имение на Рубльовка. Това съобщиха и немският вестник „Цайт“ и британският вестник „Гардиън“. Последният съобщи, че Асад, който има медицинско образование, посещава курсове по офталмология в Москва. Според източници на вестника, руските разузнавателни служби продължават да осигуряват сигурността на Асад.

По-малкият брат на бившия президент, Махер Асад, също живее в Москва. Според източници той е бил забелязан в района на жилищния комплекс Capital Towers близо до Москва-Сити. Това лято Махер Асад е заснет във видеоклип, в наргиле салона Myata Platinum в търговския център Afimall.

Башар Асад е забелязан сред посетителите на елитен московски ресторант

Дъщерята на Башар Асад, Зейн, завършила МГИМО, в момента живее в Обединените арабски емирства, където учи във филиала на Сорбоната в Абу Даби. Дъщерята на Махер Асад, Шам, също живее там, в съответствие със специално споразумение с властите на ОАЕ.

Правителството на Башар Асад падна през декември 2024 г., след което той избяга в Русия. Според съобщения в медиите, преди да си тръгне, Асад е взел пари в брой, ценности, документи и електронни устройства, съдържащи класифицирани данни.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен, где Цънцарова

    8 0 Отговор
    Наред сте ти, Мара, Ризова и Джамбазката. Времената се промениха.

    07:20 24.12.2025

  • 2 Медведчук, кум

    1 3 Отговор
    За Нова гадина ожидаем Мадуро, Орбан и Фицо 😁👍

    07:26 24.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания