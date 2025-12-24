Башар Асад е забелязан сред посетителите на елитен московски ресторант

Семейството на сваления сирийски президент Башар Асад, който получи убежище в Русия, си живее живота в московското висше общество, пише versia.ru.

„Ню Йорк Таймс“ съобщава как Башар Асад и семейството му прекарват времето си, цитирайки роднини и приятели на семейството, както и бивши сирийски служители.

Сирийски емигрант, който говори с вестника, разказа как се е срещнал с Башар Асад по време на вечеря в ресторант „Сиксти“, разположен на 62-ия етаж на кулата „Федерация“ в ситито на Москва. Ресторантът, според вестника, е популярен сред членове на руския политически елит и популярни световни звезди, а бившият президент е бил сред VIP гостите му.

Според вестника семейството първоначално е отседнало в хотел „Четири сезона“, където седмичният наем за апартаменти може да достигне 13 000 долара. Впоследствие Асад, съпругата му и децата му се преместили в мезонет в кулата „Федерация“, а след това в имение на Рубльовка. Това съобщиха и немският вестник „Цайт“ и британският вестник „Гардиън“. Последният съобщи, че Асад, който има медицинско образование, посещава курсове по офталмология в Москва. Според източници на вестника, руските разузнавателни служби продължават да осигуряват сигурността на Асад.

По-малкият брат на бившия президент, Махер Асад, също живее в Москва. Според източници той е бил забелязан в района на жилищния комплекс Capital Towers близо до Москва-Сити. Това лято Махер Асад е заснет във видеоклип, в наргиле салона Myata Platinum в търговския център Afimall.

Дъщерята на Башар Асад, Зейн, завършила МГИМО, в момента живее в Обединените арабски емирства, където учи във филиала на Сорбоната в Абу Даби. Дъщерята на Махер Асад, Шам, също живее там, в съответствие със специално споразумение с властите на ОАЕ.

Правителството на Башар Асад падна през декември 2024 г., след което той избяга в Русия. Според съобщения в медиите, преди да си тръгне, Асад е взел пари в брой, ценности, документи и електронни устройства, съдържащи класифицирани данни.