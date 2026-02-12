ООН: Има пет опита за покушение срещу сирийския президент и двама от министрите му

Сирийският президент и министрите на вътрешните и на външните работи са били цел на пет неуспешни опита за покушение миналата година, съобщи ООН, цитирана от Асошиейтед прес, в доклад за заплахата, която представлява „Ислямска държава“ (ИД), публикуван вчера.



Според доклада президентът Ахмед аш Шараа е бил цел на нападение в северната част на най-населената сирийска провинция – Алепо, както и в южната провинция Дараа, от групировката „Сарая Ансар ас Суна“, която се предполага че служи като прикритие на „Ислямска държава“.



Докладът, публикуван от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и изготвен от Службата на ООН за борба с тероризма, не предоставя дати или подробности за опитите за покушение срещу Аш Шараа, който е бил основната цел, нито за сирийския вътрешен министър Анас Хасан Хатаб или за външния министър Асад аш Шибани.



Опитите за покушение са още едно доказателство, че ислямистката групировка остава решена да подкопае новото сирийско правителство и „активно използва пропуските в сигурността и обстановката на несигурност“ в Сирия, пише в доклада.



В него се посочва, че фронтовата група е осигурила на ИД правдоподобна възможност да отрича участието си и „подобрен оперативен капацитет“.



Според експертите на ООН за борба с тероризма ислямистката групировка все още действа на територията на Сирия, основно като атакува силите за сигурност, най-вече в северната и североизточната част на страната.



ИД поддържа около 3000 бойци в Ирак и Сирия, повечето от които в Сирия, се отбелязва в доклада.

Американските сили, разположени в Сирия като част от международната антиджихадистка коалиция, се изтеглиха от базата Ат Танф край границата с Йордания, предаде Франс прес, позовавайки се на двама военни представители от Сирия.

„Американските сили завършиха изтеглянето от Ат Танф днес“, заяви сирийски военен представител и добави, че те са преместени в базата Ал Бурж в Йордания.

„Сирийското Министерство на отбраната днес изпрати военни, за да запълнят празнината, останала след напускането на американците“, добави той.

Втори източник потвърди изтеглянето и уточни, че американските сили са започнали процеса преди „15 дни“.

Американците „ще продължат да координират от Йордания“, каза той.

Междувременно международни коалиционни сили остават разположени в Североизточна Сирия - в районите, които доскоро бяха под контрола на кюрдските сили.

След изтеглянето от Ат Танф американските войски в Сирия остават разположени основно в базата Касрак в източната провинция Хасака, съобщи Сирийският център за наблюдение на правата на човека – базирана във Великобритания организация с обширна мрежа от източници в Сирия.

САЩ установиха международна коалиция, след като джихадистката групировка „Ислямска държава“ (ИД) превзе огромни територии в Сирия през 2014 г., възползвайки се от гражданската война, както и в Ирак.

ИД беше победена в Сирия през 2019 г. основно от кюрдските сили, подпомагани от коалицията. В Ирак групировката беше победена през 2017 г.