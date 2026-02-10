Бърза депортация! Евродепутати одобриха спешни мерки срещу мигранти, на които е отказано убежище

Европейските законодатели одобриха във вторник промените в системата за убежище на Европейския съюз, проправяйки пътя за ускорени депортации на отхвърлени мигранти, подчертавайки засилването на антиимигрантската политика през последното десетилетие.
Текстът, който изисква окончателно официално одобрение от правителствата на 27-те страни членки на ЕС, бележи рязко затягане на миграционната политика на ЕС, която се оформи след притока на над един милион бежанци и мигранти през 2015-16 г.
Ходът предизвика остри критики от хуманитарни групи, които заявиха, че може да доведе до нарушения на правата на човека и намаляване на правата на убежище съгласно конвенция от 1951 г., която забранява връщането на мигранти в страни, където биха могли да бъдат в опасност.
Европейският парламент одобри промени в Регламента за процедурите за предоставяне на убежище, с които се въвежда списък с държави, считани за "безопасни", в които могат да бъдат върнати мигранти, на които е отказано убежище. Списъкът включва държави като Египет и Тунис, чиито данни за състоянието на човешките права са били подложени на проверка.
Съгласно новите правила, страните от ЕС могат да отхвърлят молби за убежище, ако лицето е можело да получи закрила в страна, която блокът счита за безопасна.
Законодателите също така се споразумяха за регламент за установяване на правила за връщане на мигранти в целия ЕС, включително задължения за тези, на които са издадени заповеди за връщане за първи път.
Мигрантите, които не напуснат доброволно, могат да бъдат осъдени на затвор за отказ на сътрудничество, съгласно новите правила. Новите правила ще позволят и на страните от ЕС да създават "центрове за връщане" извън ЕС, като тези, създадени от Италия в Албания.
Промените произтичат от набор от правила и процеси на ЕС за управление на миграцията, известен като Миграционния пакт, одобрен през 2023 г., но не се очаква да бъде напълно приложен до юни 2026 г.
Антиимигрантската реторика се засилва в целия ЕС, откакто повече от милион души, главно от Сирия, пристигнаха през Средиземно море през 2015 г. Това настроение засили обществената подкрепа за десни националистически партии, подтиквайки правителствата да приемат все по-рестриктивни миграционни политики, фокусирани върху връщането.
1 кой му дреме
Коментиран от #5
18:42 10.02.2026
2 си дзън
Коментиран от #14
18:43 10.02.2026
3 ДрайвингПлежър
Междувременно в БГ потребителската кошница скочи с 5евро 10 КИНТА! ТОВА СА СИ 10%
...ама инфлация няма! Еврото е супер!
18:45 10.02.2026
4 Уса
18:46 10.02.2026
5 правилно
До коментар #1 от "кой му дреме":да ги пращат на Путин, той търси хора, че руснаците са на привършване
Коментиран от #12
18:47 10.02.2026
6 Бърза депортация!
18:48 10.02.2026
7 Хайл Урсулай, няма да спазваме
Коментиран от #20
18:49 10.02.2026
8 Олееее... демокрация
Коментиран от #26
18:51 10.02.2026
9 И къде е тоя
18:52 10.02.2026
10 Има само един
18:53 10.02.2026
11 Боже опази точно от такива
18:54 10.02.2026
12 по важно е че такива
До коментар #5 от "правилно":джафкащи псета кат теб в най бедната държавица на тиквата
са на привършване
а Руснаците не ги мисли
18:55 10.02.2026
13 кьор фишеци
18:55 10.02.2026
14 касата
До коментар #2 от "си дзън":да ги пращат заедно руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, в помощ на матушката. 🤡📢💤
18:57 10.02.2026
15 Перо
18:59 10.02.2026
16 Анонимен
19:02 10.02.2026
17 Цензура
А "хуманитарните групи" могат да заминават със своите любимци в Талибанистан.
19:03 10.02.2026
18 Българин
Кое управлява - човекът парите или парите човекът?
19:05 10.02.2026
19 Не знам
19:07 10.02.2026
20 През 1950г. цяла Африка
До коментар #7 от "Хайл Урсулай, няма да спазваме":е била 228мил., а сега са 1,4млрд. Навсякъде са жестоки диктатури и сега да ги хрантутим с Европа ли? Нали се освободиха от колониализма около 1960г., скачаха (като) маймуните от радост? Сега масово емигрират в ЕС при бившите колониалисти. Смятат, че те са богати защото са ги експлоатирали което е било преди повече от 60 години. Не могат сами да си изградят държава, винаги е тоталитарна или диктаторска в най-лошите варианти. Граждански войни, кървави преврати, бандитски групировки. Примери много - в Судан се изпозаклаха, същото в Мали и Нигер. В Сомалия е добивана калаена и медна руди, сега се занимават с пиратство. Президентът на Сенегал е отдал на концесия за риболов цялото крайбрежие - парите лично за него, а рибарите гладуват защото белите им излавяли рибата. Да не говорим за ЦАР, ЮАР, Конго, Намибия, Руанда. Навсякъде тоталитаризъм и глад за народа. По-старите си спомнят с умиление за колониализма – караха ни да работим, но имаше ред и не гладувахме.
19:12 10.02.2026
21 Свободното движение на хора,
19:13 10.02.2026
22 Тия щедри социални помощи
19:14 10.02.2026
23 Соваж бейби
Коментиран от #25
19:15 10.02.2026
24 Всичко някак щеше да е по приемливо
19:15 10.02.2026
25 Омръзна ми това да го пиша от 2015г.
До коментар #23 от "Соваж бейби":План за окончателно решение на бежанския проблем: От 500млн. европейци ще се намерят 5млн. за една общоевропейска жандармерия със следните задачи: Концентриране на подходящи места близо до големи летища на пришълци извършили престъпления, без документи, от страни в които няма война или войната е на приключване - това на първо време. 10 броя 747 извършват по един чартърен полет с дестинации Кабул, Техеран, Дамаск, Алжир,Нигерия и др. подобни. 747 побира 660 души - 600 пришълци и 60 полицаи за охрана. По 6000 на ден, за 100 дни 0,6млн. , за година 2млн. и така до окончателно решаване на бежанския проблем. Цената на извозване на 1 пришълец да я сметнем 500евро. - 2млн. по 500евро - 1млрд. годишно. Издръжката на жандармерията е малка защото ще бъдат включени всички настоящи структури - полиция, войска, жандармерия и доброволци от всички страни от ЕС. Какво няма в тоя план - воля! Дори да се дадат по 10000евро на глава за сбогом - това са 200млрд. за 20млн. пришълци. Сумата не е толкова голяма за ЕС и е по-малка от гръцкия дълг. Планът може да се ускори десетократно със 100 бр. 747 или А-380. Алтернативата на този план е гражданска война след 10-15 години.
Коментиран от #27
19:16 10.02.2026
26 Соваж бейби
До коментар #8 от "Олееее... демокрация":Ще доживеем и още заради глупостите на Меркел,ще стане като в Америка как пусна войници Тръмп да залавят мигранти и да ги махат.Ти да не би да ги съжаляваш нещо такова долових ?Незаконно е нас народа никой не ни попита ,натрапиха ни ги ,тези клошарите мигранти знаеш ли по колко обира прави на ден,насилва и се настанява в жилища на хора даже и в една неработеща опера в Париж 600 пришълци нормално ли е?Че и права търсят нахалници.
19:20 10.02.2026
27 Соваж бейби
До коментар #25 от "Омръзна ми това да го пиша от 2015г.":Ще има екшън вярвай ми ,вече и затворите са препълнени с тях те са пак на народна издръжка а френските затвори са като хотел чисти и с телевизия.Хранят ги добре ,на топло и като излезе пак мизерия да ни правят.Следващите президенти няма да са толкова мили ,coming song......
19:24 10.02.2026
28 Анонимен
20:44 10.02.2026
29 111
Коментиран от #30
21:02 10.02.2026
30 Соваж бейби
До коментар #29 от "111":Има начин с парите които се заделят за социални на установилите мигранти а те не са малко някой взима и по 5 хиляди евро с няколко деца, се спират и се купува с тези пари билети за всички мигранти дори и новопристигналите.Да ги оставят на границата на родините им ,или безлюдни места има бол като Сибир студените места Арктика да ги пускат там и да се оправят сами без парите и апартаментите на Европа.На белите мечки и студа няма пречат на никой,както направиха закон да ги приемат така да измислят и за изгонване!
21:19 10.02.2026
31 ккк
22:03 10.02.2026