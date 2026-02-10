Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бърза депортация! Евродепутати одобриха спешни мерки срещу мигранти, на които е отказано убежище
  Тема: Кризата с бежанците

Бърза депортация! Евродепутати одобриха спешни мерки срещу мигранти, на които е отказано убежище

10 Февруари, 2026 18:40 1 598 31

Антиимигрантската реторика се засилва в целия ЕС, откакто повече от милион души, главно от Сирия, пристигнаха през Средиземно море през 2015 г.

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Европейските законодатели одобриха във вторник промените в системата за убежище на Европейския съюз, проправяйки пътя за ускорени депортации на отхвърлени мигранти, подчертавайки засилването на антиимигрантската политика през последното десетилетие.

Текстът, който изисква окончателно официално одобрение от правителствата на 27-те страни членки на ЕС, бележи рязко затягане на миграционната политика на ЕС, която се оформи след притока на над един милион бежанци и мигранти през 2015-16 г.

Ходът предизвика остри критики от хуманитарни групи, които заявиха, че може да доведе до нарушения на правата на човека и намаляване на правата на убежище съгласно конвенция от 1951 г., която забранява връщането на мигранти в страни, където биха могли да бъдат в опасност.

Европейският парламент одобри промени в Регламента за процедурите за предоставяне на убежище, с които се въвежда списък с държави, считани за "безопасни", в които могат да бъдат върнати мигранти, на които е отказано убежище. Списъкът включва държави като Египет и Тунис, чиито данни за състоянието на човешките права са били подложени на проверка.

Съгласно новите правила, страните от ЕС могат да отхвърлят молби за убежище, ако лицето е можело да получи закрила в страна, която блокът счита за безопасна.

Законодателите също така се споразумяха за регламент за установяване на правила за връщане на мигранти в целия ЕС, включително задължения за тези, на които са издадени заповеди за връщане за първи път.

Мигрантите, които не напуснат доброволно, могат да бъдат осъдени на затвор за отказ на сътрудничество, съгласно новите правила. Новите правила ще позволят и на страните от ЕС да създават "центрове за връщане" извън ЕС, като тези, създадени от Италия в Албания.

Промените произтичат от набор от правила и процеси на ЕС за управление на миграцията, известен като Миграционния пакт, одобрен през 2023 г., но не се очаква да бъде напълно приложен до юни 2026 г.

Антиимигрантската реторика се засилва в целия ЕС, откакто повече от милион души, главно от Сирия, пристигнаха през Средиземно море през 2015 г. Това настроение засили обществената подкрепа за десни националистически партии, подтиквайки правителствата да приемат все по-рестриктивни миграционни политики, фокусирани върху връщането.


  • 1 кой му дреме

    9 1 Отговор
    ама мирни будисти или екстремистски будисти ?

    Коментиран от #5

    18:42 10.02.2026

  • 2 си дзън

    20 0 Отговор
    Направо да ги пращат на фронта в Украйна да има полза от тях.

    Коментиран от #14

    18:43 10.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    25 1 Отговор
    Със бе! Ще връщате докторите и инженерите?!!

    Междувременно в БГ потребителската кошница скочи с 5евро 10 КИНТА! ТОВА СА СИ 10%
    ...ама инфлация няма! Еврото е супер!

    18:45 10.02.2026

  • 4 Уса

    14 1 Отговор
    Третополовите зарязаха либерализма и демокрацията

    18:46 10.02.2026

  • 5 правилно

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    да ги пращат на Путин, той търси хора, че руснаците са на привършване

    Коментиран от #12

    18:47 10.02.2026

  • 6 Бърза депортация!

    11 4 Отговор
    В посока България?

    18:48 10.02.2026

  • 7 Хайл Урсулай, няма да спазваме

    7 3 Отговор
    конвенцията от 1951 г., която забранява връщането на мигранти в страни, където биха могли да бъдат в опасност

    Коментиран от #20

    18:49 10.02.2026

  • 8 Олееее... демокрация

    14 0 Отговор
    Мигрантите, които не напуснат доброволно, могат да бъдат осъдени на затвор за отказ на сътрудничество..... и това доживяхме

    Коментиран от #26

    18:51 10.02.2026

  • 9 И къде е тоя

    12 0 Отговор
    списък с държави, считани за "безопасни", в които могат да бъдат върнати мигранти, освен в Египет и Тунис ?

    18:52 10.02.2026

  • 10 Има само един

    9 1 Отговор
    лек. Използван е през средновековието. Наречен е Реконкиста.

    18:53 10.02.2026

  • 11 Боже опази точно от такива

    2 9 Отговор
    десни националистически партии....

    18:54 10.02.2026

  • 12 по важно е че такива

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "правилно":

    джафкащи псета кат теб в най бедната държавица на тиквата
    са на привършване
    а Руснаците не ги мисли

    18:55 10.02.2026

  • 13 кьор фишеци

    9 2 Отговор
    нищо не може да спре кафявите пришълци

    18:55 10.02.2026

  • 14 касата

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    да ги пращат заедно руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, в помощ на матушката. 🤡📢💤

    18:57 10.02.2026

  • 15 Перо

    10 0 Отговор
    ЕС трябваше да приеме имиграционните закони, подобни на САЩ!

    18:59 10.02.2026

  • 16 Анонимен

    7 0 Отговор
    Сирия под контрола на Ал Кайда е "безопасна" страна, а пък половината планета им е опасна. В крайна сметка, ясно се вижда, че си подбират гласоподаватели. За това и толкова се фокусират върху сирийците, въпреки че са само капка в морето от бежанци: дори и те прогледнаха и не биха гласували за сегашните.

    19:02 10.02.2026

  • 17 Цензура

    10 1 Отговор
    Първо - в международното право няма понятие "мигрант". Един човек или е бежанец, ако бяга от преследване, застрашаващо живота му, или е просто навлек, влязъл незаконно в чужда държава. Снимката е показателна за поведението им и е автентична. Насядали някакви мaймyняци пред влака и той не смее да тръгне, сакън да не им наруши "правата".
    А "хуманитарните групи" могат да заминават със своите любимци в Талибанистан.

    19:03 10.02.2026

  • 18 Българин

    4 1 Отговор
    Кое е по-главно – човекът или парите?
    Кое управлява - човекът парите или парите човекът?

    19:05 10.02.2026

  • 19 Не знам

    9 0 Отговор
    Само в Германия са над милион сириийци и половин милион афганци. Така че не знам за какъв милион в цяла Европа говорят.

    19:07 10.02.2026

  • 20 През 1950г. цяла Африка

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хайл Урсулай, няма да спазваме":

    е била 228мил., а сега са 1,4млрд. Навсякъде са жестоки диктатури и сега да ги хрантутим с Европа ли? Нали се освободиха от колониализма около 1960г., скачаха (като) маймуните от радост? Сега масово емигрират в ЕС при бившите колониалисти. Смятат, че те са богати защото са ги експлоатирали което е било преди повече от 60 години. Не могат сами да си изградят държава, винаги е тоталитарна или диктаторска в най-лошите варианти. Граждански войни, кървави преврати, бандитски групировки. Примери много - в Судан се изпозаклаха, същото в Мали и Нигер. В Сомалия е добивана калаена и медна руди, сега се занимават с пиратство. Президентът на Сенегал е отдал на концесия за риболов цялото крайбрежие - парите лично за него, а рибарите гладуват защото белите им излавяли рибата. Да не говорим за ЦАР, ЮАР, Конго, Намибия, Руанда. Навсякъде тоталитаризъм и глад за народа. По-старите си спомнят с умиление за колониализма – караха ни да работим, но имаше ред и не гладувахме.

    19:12 10.02.2026

  • 21 Свободното движение на хора,

    9 1 Отговор
    стоки и капитали измислено от основателите на ЕС трябва да се допълни само с това, че става дума за държавите членки на ЕС, техните народи, стоки и капитали. От този важен (може би умишлен пропуск) се възползват всякакви бежанци, мигранти, пришълци, навлеци и хайлази от цял свят най-вече араби и африканци. Например - каква война има в Афганистан, та те победиха и изгониха англичани, руснаци и американци. Какво напират като снегорин на баир? Стойте си при любимите талибани, вие си ги извикахте.

    19:13 10.02.2026

  • 22 Тия щедри социални помощи

    8 1 Отговор
    в страните от ЕС които бяха предназначени за местното население в случай на безработица, болест, инвалидност автоматично бяха приложени към "клетите" бежанци осигурявайки им невиждан за тяхната страна стандарт на живот. Липсата на Шериат, свободното разпространение и употреба на алкохол, наркотици, проститутки привлече най-големите хайлази от арабския, азиатския и африкански свят. Бонусите като пари всеки месец, безплатно лечение, квартира, безплатни кухни, "голите" според тях жени по улици, басейни, плажове допълнително ги настърви. Спиране на всякакви помощи и привилегии и както в САЩ - на самолета и там откъдето е дошъл. За по-близки дестинации има автобуси, камионетки, влакове с подходящи(конски) вагони.

    19:14 10.02.2026

  • 23 Соваж бейби

    11 1 Отговор
    Доста приятна новина като за начало ,да изчистят и хилядите мигранти по улиците клошари и скуатери незаконно настанили се в домове на хора и згради.После другите които са в дъргавни апартаменти да им спират социалните и да ги връщат от къде са дошли .В Европа има много бедни европейци които имат нужда от държавен апартамент и социални ,гостите на Меркел да си ги прибире в тях и тя да ги издържа с нейни пари ако не иска пътя.

    Коментиран от #25

    19:15 10.02.2026

  • 24 Всичко някак щеше да е по приемливо

    5 1 Отговор
    Ако ЕК не беше обаче пряк участник в разбиването на проспериращите им държави. Сега е точно нацизъм

    19:15 10.02.2026

  • 25 Омръзна ми това да го пиша от 2015г.

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "Соваж бейби":

    План за окончателно решение на бежанския проблем: От 500млн. европейци ще се намерят 5млн. за една общоевропейска жандармерия със следните задачи: Концентриране на подходящи места близо до големи летища на пришълци извършили престъпления, без документи, от страни в които няма война или войната е на приключване - това на първо време. 10 броя 747 извършват по един чартърен полет с дестинации Кабул, Техеран, Дамаск, Алжир,Нигерия и др. подобни. 747 побира 660 души - 600 пришълци и 60 полицаи за охрана. По 6000 на ден, за 100 дни 0,6млн. , за година 2млн. и така до окончателно решаване на бежанския проблем. Цената на извозване на 1 пришълец да я сметнем 500евро. - 2млн. по 500евро - 1млрд. годишно. Издръжката на жандармерията е малка защото ще бъдат включени всички настоящи структури - полиция, войска, жандармерия и доброволци от всички страни от ЕС. Какво няма в тоя план - воля! Дори да се дадат по 10000евро на глава за сбогом - това са 200млрд. за 20млн. пришълци. Сумата не е толкова голяма за ЕС и е по-малка от гръцкия дълг. Планът може да се ускори десетократно със 100 бр. 747 или А-380. Алтернативата на този план е гражданска война след 10-15 години.

    Коментиран от #27

    19:16 10.02.2026

  • 26 Соваж бейби

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Олееее... демокрация":

    Ще доживеем и още заради глупостите на Меркел,ще стане като в Америка как пусна войници Тръмп да залавят мигранти и да ги махат.Ти да не би да ги съжаляваш нещо такова долових ?Незаконно е нас народа никой не ни попита ,натрапиха ни ги ,тези клошарите мигранти знаеш ли по колко обира прави на ден,насилва и се настанява в жилища на хора даже и в една неработеща опера в Париж 600 пришълци нормално ли е?Че и права търсят нахалници.

    19:20 10.02.2026

  • 27 Соваж бейби

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Омръзна ми това да го пиша от 2015г.":

    Ще има екшън вярвай ми ,вече и затворите са препълнени с тях те са пак на народна издръжка а френските затвори са като хотел чисти и с телевизия.Хранят ги добре ,на топло и като излезе пак мизерия да ни правят.Следващите президенти няма да са толкова мили ,coming song......

    19:24 10.02.2026

  • 28 Анонимен

    4 0 Отговор
    Разпадна се розовата мечта за мултикулти общество

    20:44 10.02.2026

  • 29 111

    3 0 Отговор
    Писал си фантасмагории, ЕС в сегашната си морално-юридическа рамка не може да направи много по въпроса. За да депортират някого, първо трябва да намерят държава съгласна да го приеме - Алжир, например, официално не приема репатриация дори на свои граждани ( особено връщаните от Франция ) явно не знаеш, щом си го сложил с държавите от твоя "списък". Подобни на Алжир са Ирак и Иран, иранските власти не приемат депортирани насила или когато не са на кеф. Всички държави могат да приложат алжирския модел, ако поискат - какво ще направи ЕС ? И другия (главен ) проблем е установяването на самоличност и съответната национална принадлежност - повечето "гости" са без грам документи и лъжат на килограм, което е пречка пред теоретичния паричен стимул ( 10000 евро не на депортирания, а на държавата от която е ), за такива пари много нации биха се съгласили да ги приемат, но с минималното условие да са сигурни в националността на приемания. Иначе, може би има парична сума за която биха приемали всекиго, но тогава става въпрос за трилиони.

    Коментиран от #30

    21:02 10.02.2026

  • 30 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "111":

    Има начин с парите които се заделят за социални на установилите мигранти а те не са малко някой взима и по 5 хиляди евро с няколко деца, се спират и се купува с тези пари билети за всички мигранти дори и новопристигналите.Да ги оставят на границата на родините им ,или безлюдни места има бол като Сибир студените места Арктика да ги пускат там и да се оправят сами без парите и апартаментите на Европа.На белите мечки и студа няма пречат на никой,както направиха закон да ги приемат така да измислят и за изгонване!

    21:19 10.02.2026

  • 31 ккк

    3 0 Отговор
    Европейският континент трябваше да се запази чист в етнически и религиозен план. Това не бяха хора, носещи общочовешки ценности, а орди от маргинали, искащи добър живот сега и веднага за сметка на поколенията европейци, преодолели изключителни препятствия в изграждането на богато общество. Те просто седнаха на масата, без да са поканени и поискаха да са с равни права. Европейските бюрократи, които позволиха това, трябва да носят наказателна отговорност. Всички думи за интеграция са само нереални мечти. Между техния и нашия свят има културна, икономическа и религиозна пропаст, която не може да бъде запълнена. Колкото по-бързо биват експулсирани,толкова по-добре.

    22:03 10.02.2026

