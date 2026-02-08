The ​​Atlantic: Башар Асад бил обсебен от видео игри и безразличен към случващото се години преди да падне от власт

Бившият сирийски президент Башар Асад е бил „дистанциран, незаинтересован и обсебен от видеоигри“ в годините преди падането на режима му, според The ​​Atlantic, позовавайки се на служители в двореца му в Дамаск.

Нито една държава в региона не е искала падането на режима на Асад и няколко са му предложили помощ, но той не е приел предложението, съобщава списанието. Дори в последните дни външни министри му се обаждали с предложения за сделки, но бившият сирийски лидер не е отговорил. Изданието не изключва възможността той да е бил „афектиран“ от прогнозите, че ще бъде принуден да загуби властта.

Много сирийци определят бягството на Асад за предателство и са убедени, че той носи цялата отговорност за случилото се. „Все още можете да намерите хора, които вярват в Муамар Кадафи, които вярват в Саддам Хюсеин“, каза сирийският журналист Ибрахим Хамиди. „Сега никой не вярва в Башар Асад, дори брат му.“

Дори по време на сирийската гражданска война почти никой не е очаквал режимът на Асад да оцелее, пише изданието. До края на 2017 г. Асад спечели войната. Той контролираше големите градове, а опозицията беше ограничена до северозападната провинция Идлиб, където настоящият президент Ахмед ал-Шараа се превърна във водеща фигура.

Според много сирийци, именно в този илюзорен момент на победа всичко се е объркало. Асад сякаш не осъзнаваше, че триумфът му е кух: голяма част от страната му беше сведена до руини, икономиката беше практически унищожена, а санкциите, наложени от САЩ и Европа, допълнително изостряха ситуацията, отбелязва The Atlantic.

През декември 2024 г. режимът на Асад беше свален и президентът избяга в Русия, където получи убежище. Въоръжената опозиция дойде на власт, а ал-Шараа ръководи страната през преходния период. Руското външно министерство потвърди, че Асад е в Русия и е в безопасност.

Миналата есен Zeit съобщи, че Асад и семейството му живеят в луксозното сити на Москва и прекарват часове в онлайн игри.

Според Ройтерс, преди да избяга от Сирия, бившият президент е успял да изнесе 500 000 долара в брой, ценности, документи, лаптопи и твърди дискове, съдържащи класифицирана информация, с нает самолет Embraer.