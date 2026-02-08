The ​​Atlantic: Башар Асад бил обсебен от видео игри и безразличен към случващото се години преди да падне от власт

Бившият сирийски президент Башар Асад е бил „дистанциран, незаинтересован и обсебен от видеоигри“ в годините преди падането на режима му, според The Atlantic, позовавайки се на служители в двореца му в Дамаск.
Нито една държава в региона не е искала падането на режима на Асад и няколко са му предложили помощ, но той не е приел предложението, съобщава списанието. Дори в последните дни външни министри му се обаждали с предложения за сделки, но бившият сирийски лидер не е отговорил. Изданието не изключва възможността той да е бил „афектиран“ от прогнозите, че ще бъде принуден да загуби властта.
Много сирийци определят бягството на Асад за предателство и са убедени, че той носи цялата отговорност за случилото се. „Все още можете да намерите хора, които вярват в Муамар Кадафи, които вярват в Саддам Хюсеин“, каза сирийският журналист Ибрахим Хамиди. „Сега никой не вярва в Башар Асад, дори брат му.“
Дори по време на сирийската гражданска война почти никой не е очаквал режимът на Асад да оцелее, пише изданието. До края на 2017 г. Асад спечели войната. Той контролираше големите градове, а опозицията беше ограничена до северозападната провинция Идлиб, където настоящият президент Ахмед ал-Шараа се превърна във водеща фигура.
Според много сирийци, именно в този илюзорен момент на победа всичко се е объркало. Асад сякаш не осъзнаваше, че триумфът му е кух: голяма част от страната му беше сведена до руини, икономиката беше практически унищожена, а санкциите, наложени от САЩ и Европа, допълнително изостряха ситуацията, отбелязва The Atlantic.
През декември 2024 г. режимът на Асад беше свален и президентът избяга в Русия, където получи убежище. Въоръжената опозиция дойде на власт, а ал-Шараа ръководи страната през преходния период. Руското външно министерство потвърди, че Асад е в Русия и е в безопасност.
Миналата есен Zeit съобщи, че Асад и семейството му живеят в луксозното сити на Москва и прекарват часове в онлайн игри.
Според Ройтерс, преди да избяга от Сирия, бившият президент е успял да изнесе 500 000 долара в брой, ценности, документи, лаптопи и твърди дискове, съдържащи класифицирана информация, с нает самолет Embraer.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аууу, каква
07:43 08.02.2026
2 Владимир Путин, президент
Не Асад и режима му загубиха Сирия !!!
Русия загуби Сирия, както загуби войната в Украйна, загуби Афганистан, Югославия, Венецуела, Куба и най-вече братска, русофилска България.
Коментиран от #4
07:46 08.02.2026
3 Дзак
07:47 08.02.2026
4 Исторически парк
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Русия спечели войната в Сирия, а асад я продаде на турция
Коментиран от #5
07:48 08.02.2026
5 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Исторически парк":Аха...колкото "спечели" в Афганистан и Украйна...
Коментиран от #10, #12
07:50 08.02.2026
6 Хохо Бохо
Коментиран от #20
07:50 08.02.2026
7 Гориил
07:51 08.02.2026
8 Боруна Лом
07:57 08.02.2026
9 Гоорил
08:04 08.02.2026
10 Исторически парк
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Русия освободи Сирия от турско робство!
08:04 08.02.2026
11 Хохо Бохо
08:07 08.02.2026
12 Исторически парк
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Важното е че късия геостратег от калното мазе се изцепи 2017та , че е в Сирия навсегда, а го наритаха от там като мръсно куче, същото стана и в Карабах и венецуела!
08:09 08.02.2026
13 За размисъл
Коментиран от #15, #16
08:11 08.02.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #18
08:14 08.02.2026
15 За размисъл
До коментар #13 от "За размисъл":Да не забравяме - интересите на Русия са гарантирани в Сирия с договори за по 50 години наред. А и новичкия често ходи до Русия и я го чуйте що приказва. Що ли?
08:16 08.02.2026
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "За размисъл":И какво лошо има в това, блатарите и лакеите им разбират само от млатене и прибиране в.чувала‼️
08:16 08.02.2026
17 За размисъл
08:18 08.02.2026
18 За размисъл
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Не се му фен на Путин, но е несериозно като не знаеш - да коментираш. И то а единствената цел - плюене. С пренебрегването на врага няма да спечелиш войната
08:20 08.02.2026
19 Някой
08:44 08.02.2026
20 Бикът от Шри Ланка
До коментар #6 от "Хохо Бохо":Ах ти каква си масторбиращаВАГИНА
09:29 08.02.2026
21 Джером К. Джером
Коментиран от #22
09:41 08.02.2026
22 Дзак
До коментар #21 от "Джером К. Джером":Всеки с проблемите си!
09:46 08.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А в Много момента
Целува КУРАнът със
Смъртния враг
АЛ ШАРАА.
Световно известен е със Своето Приятелството
Ботокс Чучелото.
09:49 08.02.2026
25 Рамбо
09:50 08.02.2026
26 Хихихихих
10:19 08.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Бай Ганьо
10:28 08.02.2026
30 Ха Ха
10:34 08.02.2026
31 да питам
10:42 08.02.2026
32 Анонимен
11:44 08.02.2026