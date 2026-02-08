Новини
The ​​Atlantic: Башар Асад бил обсебен от видео игри и безразличен към случващото се години преди да падне от власт

8 Февруари, 2026 07:27, обновена 8 Февруари, 2026 07:37 1 773 32

  • башар асад-
  • сирия

Нито една държава в региона не е искала свалянето му и няколко са му предложили помощ, но той не е приел предложенията, пише списанието

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият сирийски президент Башар Асад е бил „дистанциран, незаинтересован и обсебен от видеоигри“ в годините преди падането на режима му, според The ​​Atlantic, позовавайки се на служители в двореца му в Дамаск.

Нито една държава в региона не е искала падането на режима на Асад и няколко са му предложили помощ, но той не е приел предложението, съобщава списанието. Дори в последните дни външни министри му се обаждали с предложения за сделки, но бившият сирийски лидер не е отговорил. Изданието не изключва възможността той да е бил „афектиран“ от прогнозите, че ще бъде принуден да загуби властта.

Много сирийци определят бягството на Асад за предателство и са убедени, че той носи цялата отговорност за случилото се. „Все още можете да намерите хора, които вярват в Муамар Кадафи, които вярват в Саддам Хюсеин“, каза сирийският журналист Ибрахим Хамиди. „Сега никой не вярва в Башар Асад, дори брат му.“

Дори по време на сирийската гражданска война почти никой не е очаквал режимът на Асад да оцелее, пише изданието. До края на 2017 г. Асад спечели войната. Той контролираше големите градове, а опозицията беше ограничена до северозападната провинция Идлиб, където настоящият президент Ахмед ал-Шараа се превърна във водеща фигура.

Според много сирийци, именно в този илюзорен момент на победа всичко се е объркало. Асад сякаш не осъзнаваше, че триумфът му е кух: голяма част от страната му беше сведена до руини, икономиката беше практически унищожена, а санкциите, наложени от САЩ и Европа, допълнително изостряха ситуацията, отбелязва The Atlantic.

През декември 2024 г. режимът на Асад беше свален и президентът избяга в Русия, където получи убежище. Въоръжената опозиция дойде на власт, а ал-Шараа ръководи страната през преходния период. Руското външно министерство потвърди, че Асад е в Русия и е в безопасност.

Миналата есен Zeit съобщи, че Асад и семейството му живеят в луксозното сити на Москва и прекарват часове в онлайн игри.

Според Ройтерс, преди да избяга от Сирия, бившият президент е успял да изнесе 500 000 долара в брой, ценности, документи, лаптопи и твърди дискове, съдържащи класифицирана информация, с нает самолет Embraer.


  • 1 Аууу, каква

    6 2 Отговор
    голяма трагедия...

    07:43 08.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    17 16 Отговор
    Не съм съгласен....
    Не Асад и режима му загубиха Сирия !!!
    Русия загуби Сирия, както загуби войната в Украйна, загуби Афганистан, Югославия, Венецуела, Куба и най-вече братска, русофилска България.

    Коментиран от #4

    07:46 08.02.2026

  • 3 Дзак

    13 0 Отговор
    Можело да поискат интервю, за да му зададат тези въпроси директно!

    07:47 08.02.2026

  • 4 Исторически парк

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Русия спечели войната в Сирия, а асад я продаде на турция

    Коментиран от #5

    07:48 08.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    8 8 Отговор

    До коментар #4 от "Исторически парк":

    Аха...колкото "спечели" в Афганистан и Украйна...

    Коментиран от #10, #12

    07:50 08.02.2026

  • 6 Хохо Бохо

    18 8 Отговор
    А в същото време западните лидери изнасилваха малолетни на един остров и също така нехаеха

    Коментиран от #20

    07:50 08.02.2026

  • 7 Гориил

    9 6 Отговор
    Заедно с него, 100 000 жертви на интифадата и Ислямския джихад са получили убежище в Русия. Можете да бъдете сигурни, че нито един унижен човек няма да бъде предаден на настоящия сирийски режим. Заедно с него, 100 000 жертви на интифадата и Ислямския джихад са получили убежище в Русия. Това е така, защото народът на Сирия е толкова унизен, че е принуден да се предаде на настоящия сирийски режим.Башар ал-Асад е свободен и богат в Русия. Неговите сътрудници са защитени от хиляди руски агенти и всеки опит да бъде заловен ще бъде посрещнат с кървав отговор

    07:51 08.02.2026

  • 8 Боруна Лом

    11 7 Отговор
    АСАД Е ,, ВИНОВЕН,,ЧЕ НЕ ДАДЕ ДОБРОВОЛНО ПЕТРОЛА НА ОБОРА!

    07:57 08.02.2026

  • 9 Гоорил

    7 6 Отговор
    Бункерното с ботокса и то ще цъка тетрис в подземна килия в Хага дази пролет.

    08:04 08.02.2026

  • 10 Исторически парк

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Русия освободи Сирия от турско робство!

    08:04 08.02.2026

  • 11 Хохо Бохо

    8 6 Отговор
    Абсолютно си прав, ботокса е пътник отвсякъде, крепостните този път няма да му простят, ще виси от башнята!

    08:07 08.02.2026

  • 12 Исторически парк

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Важното е че късия геостратег от калното мазе се изцепи 2017та , че е в Сирия навсегда, а го наритаха от там като мръсно куче, същото стана и в Карабах и венецуела!

    08:09 08.02.2026

  • 13 За размисъл

    4 4 Отговор
    Тръмп лично свали санкциите срещу Асад. Последния беше отведен насила в Русия. Големите се договориха и сложиха човек за когото се знае - наш е. Натаняху и неговите дивотии с Велик Израел - премаза Газа, нахлу в Южен Ливан и Сирия, води война с Иран.

    Коментиран от #15, #16

    08:11 08.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    Бункерния страхливец изгуби всичко и предаде всички!

    Коментиран от #18

    08:14 08.02.2026

  • 15 За размисъл

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "За размисъл":

    Да не забравяме - интересите на Русия са гарантирани в Сирия с договори за по 50 години наред. А и новичкия често ходи до Русия и я го чуйте що приказва. Що ли?

    08:16 08.02.2026

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "За размисъл":

    И какво лошо има в това, блатарите и лакеите им разбират само от млатене и прибиране в.чувала‼️

    08:16 08.02.2026

  • 17 За размисъл

    3 4 Отговор
    Вярно, че изхвърли блатнште от военната база, но бункерния нищо не може да каже, по нисък е от тревата, усеща края! Ще го изгони и от тартус и хмеймим.

    08:18 08.02.2026

  • 18 За размисъл

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Не се му фен на Путин, но е несериозно като не знаеш - да коментираш. И то а единствената цел - плюене. С пренебрегването на врага няма да спечелиш войната

    08:20 08.02.2026

  • 19 Някой

    5 2 Отговор
    Преди българи ходеха да работят В Сирия, която бе светска държава. Християните гласуваха за него, за да оживеят. Сега там се бият сегашната власт (бивш клон на Ал Кайда) с кюрдите, но не се пише много.

    08:44 08.02.2026

  • 20 Бикът от Шри Ланка

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хохо Бохо":

    Ах ти каква си масторбиращаВАГИНА

    09:29 08.02.2026

  • 21 Джером К. Джером

    2 0 Отговор
    "Празен живот на един празен човек"!

    Коментиран от #22

    09:41 08.02.2026

  • 22 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Джером К. Джером":

    Всеки с проблемите си!

    09:46 08.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А в Много момента

    4 0 Отговор
    ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО

    Целува КУРАнът със

    Смъртния враг

    АЛ ШАРАА.

    Световно известен е със Своето Приятелството
    Ботокс Чучелото.

    09:49 08.02.2026

  • 25 Рамбо

    6 0 Отговор
    Както винаги рашистите са го зомбирали, както и много наши полетически кретени, от кръга Боташ.

    09:50 08.02.2026

  • 26 Хихихихих

    2 0 Отговор
    Кой ги измисля тия простотии, бре? :D :D :D

    10:19 08.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бай Ганьо

    3 0 Отговор
    Сирия Афганистан Йемен Ливан Палестина Либия Иран Ирак..бяха прекрасни държави богати на петрол .ноооо. Англоамерикано.ц.ионистките бандити ограбиха богатствата им...това е истината и раша помогна...и тя е с тях...

    10:28 08.02.2026

  • 30 Ха Ха

    0 0 Отговор
    Бифшият Сирийски Президент Башар Асад бил "инфантилен" - да, бе да. Ние, разбира се, няма да видим демонкратизираната Сирия да просперира, както не видяхме това да се случи с Афганистан, Ирак и Либия преди това, след атлантическите интервенции там

    10:34 08.02.2026

  • 31 да питам

    0 0 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    10:42 08.02.2026

  • 32 Анонимен

    0 0 Отговор
    Като цял ден е седял вкъщи и е играл видеоигри и не се е интересувал от света навън, кой тогава е управлявал?

    11:44 08.02.2026

